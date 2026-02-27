प्रेक्षकांच्या पत्रांनी भारावली Deepti Ketkar; होळीच्या खास आठवणी शेअर करत दिले ‘मोठ्या ट्विस्ट’चे संकेत

सन मराठीवरील ‘मी संसार माझा रेखिते’ या मालिकेने अल्पावधीतच प्रेक्षकांच्या मनात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. रंजक कथानक, अनपेक्षित वळणं आणि प्रभावी अभिनयामुळे ही मालिका सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. अलीकडेच प्रेक्षकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मालिकेतील कलाकारांना पत्रं पाठवून आपुलकी व्यक्त केली. या पत्रांतून मालिकेप्रती असलेली ओढ, प्रेम आणि जिव्हाळा स्पष्टपणे जाणवला. या प्रेमळ प्रतिसादाबद्दल मालिकेत अनुप्रिया ही भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री दीप्ती केतकर यांनी प्रेक्षकांचे मनःपूर्वक आभार मानले.
अभिनेत्री दीप्ती म्हणाली, “सर्वप्रथम मालिकेवर प्रचंड प्रेम केल्याबद्दल प्रेक्षकांचे मनापासून आभार. होळी हा फक्त रंगांचा सण नाही, तर मनातील नकारात्मक भावना जाळून टाकण्याचा उत्सव आहे. आपल्या आजूबाजूला असलेले हेवे-दावे, राग, मत्सर या सगळ्या गोष्टी होलिकेत दहन व्हाव्यात, असं मला वाटतं. प्रत्येकाच्या नशिबात जे असतं, ते त्यांना मिळतंच. त्यामुळे सगळ्यांनी आनंदाने आणि एकोप्याने राहणं मला अधिक महत्त्वाचं वाटतं.”
तिने आपल्या लहानपणीच्या आठवणी सांगताना म्हटलं, “लहानपणी होळीची मज्जा काही वेगळीच असायची. धुलीवंदनाची तयारी एक दिवस आधीपासून सुरू व्हायची. रंग आणि पाणी मिसळून फुगे तयार करायचो आणि ते पूर्ण बादलीभर साठवून ठेवायचो. त्या आठवणी आजही ताज्या आहेत.”
आता सासरीही ती तितक्याच उत्साहाने होळी साजरी करते, असं सांगत दीप्ती पुढे म्हणाल्या, “मोठे झाल्यावर अनेक जण धुलीवंदन साजरी करत नाहीत. पण मी या बाबतीत खूप नशीबवान आहे. माझं कुटुंब आणि मित्रपरिवार दिवसभर रंगांची उधळण करत असतो. प्रत्येक धुलीवंदनासाठी मी हमखास सुट्टी घेते. आजवर एकही धुळवड मी चुकवलेली नाही.”
मालिकेत होळी कशी साजरी होणार याबद्दल मात्र त्यांनी उत्सुकता कायम ठेवली. “मी आत्ता सगळं सांगू शकत नाही; पण प्रेक्षकांना एक मोठा ट्विस्ट नक्कीच पाहायला मिळणार आहे,” असं सूचक विधान करत त्यांनी चाहत्यांची उत्सुकता अधिकच वाढवली. श्रद्धा, कुटुंबमूल्ये आणि भावनिक गुंतवणूक यांचा संगम असलेल्या ‘मी संसार माझा रेखिते’ मालिकेचा आगामी भाग प्रेक्षकांसाठी विशेष ठरणार, यात शंका नाही.