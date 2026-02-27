Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

प्रेक्षकांच्या पत्रांनी भारावली Deepti Ketkar; होळीच्या खास आठवणी शेअर करत दिले ‘मोठ्या ट्विस्ट’चे संकेत

'सन मराठी वरील 'मी संसार माझा रेखिते' या मालिकेने अल्पावधीतच प्रेक्षकांच्या मनात खास जागा निर्माण केली आहे. नवनवीन ट्विस्ट आणि रंजक कथानकामुळे ही मालिका प्रेक्षकांना खिळवून ठेवत आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 03:36 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • प्रेक्षकांच्या पत्रांनी भारावली Deepti Ketkar
  • होळीच्या खास आठवणी केल्या शेअर
  • ‘मोठ्या ट्विस्ट’चेही दिले संकेत
 

सन मराठीवरील ‘मी संसार माझा रेखिते’ या मालिकेने अल्पावधीतच प्रेक्षकांच्या मनात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. रंजक कथानक, अनपेक्षित वळणं आणि प्रभावी अभिनयामुळे ही मालिका सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. अलीकडेच प्रेक्षकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मालिकेतील कलाकारांना पत्रं पाठवून आपुलकी व्यक्त केली. या पत्रांतून मालिकेप्रती असलेली ओढ, प्रेम आणि जिव्हाळा स्पष्टपणे जाणवला. या प्रेमळ प्रतिसादाबद्दल मालिकेत अनुप्रिया ही भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री दीप्ती केतकर यांनी प्रेक्षकांचे मनःपूर्वक आभार मानले.

होळी पौर्णिमेला ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये रंगणार थरारक पर्व; स्वामींच्या हस्तक्षेपाने उघड होणार सत्य

अभिनेत्री दीप्ती म्हणाली, “सर्वप्रथम मालिकेवर प्रचंड प्रेम केल्याबद्दल प्रेक्षकांचे मनापासून आभार. होळी हा फक्त रंगांचा सण नाही, तर मनातील नकारात्मक भावना जाळून टाकण्याचा उत्सव आहे. आपल्या आजूबाजूला असलेले हेवे-दावे, राग, मत्सर या सगळ्या गोष्टी होलिकेत दहन व्हाव्यात, असं मला वाटतं. प्रत्येकाच्या नशिबात जे असतं, ते त्यांना मिळतंच. त्यामुळे सगळ्यांनी आनंदाने आणि एकोप्याने राहणं मला अधिक महत्त्वाचं वाटतं.”

तिने आपल्या लहानपणीच्या आठवणी सांगताना म्हटलं, “लहानपणी होळीची मज्जा काही वेगळीच असायची. धुलीवंदनाची तयारी एक दिवस आधीपासून सुरू व्हायची. रंग आणि पाणी मिसळून फुगे तयार करायचो आणि ते पूर्ण बादलीभर साठवून ठेवायचो. त्या आठवणी आजही ताज्या आहेत.”

आता सासरीही ती तितक्याच उत्साहाने होळी साजरी करते, असं सांगत दीप्ती पुढे म्हणाल्या, “मोठे झाल्यावर अनेक जण धुलीवंदन साजरी करत नाहीत. पण मी या बाबतीत खूप नशीबवान आहे. माझं कुटुंब आणि मित्रपरिवार दिवसभर रंगांची उधळण करत असतो. प्रत्येक धुलीवंदनासाठी मी हमखास सुट्टी घेते. आजवर एकही धुळवड मी चुकवलेली नाही.”

Salim Khan ११व्या दिवशीही आयसीयूमध्ये; Ranveer Singh आणि Alvira लीलावती रुग्णालयात दाखल

मालिकेत होळी कशी साजरी होणार याबद्दल मात्र त्यांनी उत्सुकता कायम ठेवली. “मी आत्ता सगळं सांगू शकत नाही; पण प्रेक्षकांना एक मोठा ट्विस्ट नक्कीच पाहायला मिळणार आहे,” असं सूचक विधान करत त्यांनी चाहत्यांची उत्सुकता अधिकच वाढवली. श्रद्धा, कुटुंबमूल्ये आणि भावनिक गुंतवणूक यांचा संगम असलेल्या ‘मी संसार माझा रेखिते’ मालिकेचा आगामी भाग प्रेक्षकांसाठी विशेष ठरणार, यात शंका नाही.

Web Title: Mi sansar majha rekhite deepti ketkar holi special twist sun marathi serial news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 03:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

होळी पौर्णिमेला ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये रंगणार थरारक पर्व; स्वामींच्या हस्तक्षेपाने उघड होणार सत्य
1

होळी पौर्णिमेला ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये रंगणार थरारक पर्व; स्वामींच्या हस्तक्षेपाने उघड होणार सत्य

लखनौच्या लक्ष्मण मंदिरातील दर्शन ठरलं टर्निंग पॉइंट; Ravi Dubey ला वर्षभरातच मिळाली Ramayana मध्ये लक्ष्मणाची भूमिका
2

लखनौच्या लक्ष्मण मंदिरातील दर्शन ठरलं टर्निंग पॉइंट; Ravi Dubey ला वर्षभरातच मिळाली Ramayana मध्ये लक्ष्मणाची भूमिका

Karjat News : प्रस्तावित शिलार धरण हद्दपार करणारच; आक्रमक ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांचा निर्धार
3

Karjat News : प्रस्तावित शिलार धरण हद्दपार करणारच; आक्रमक ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांचा निर्धार

होलिकोत्सव विशेष: ‘आई तुळजाभवानी’च्या वाणीतून अनुभवा भक्त प्रल्हादाची प्रेरणादायी गाथा
4

होलिकोत्सव विशेष: ‘आई तुळजाभवानी’च्या वाणीतून अनुभवा भक्त प्रल्हादाची प्रेरणादायी गाथा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
प्रेक्षकांच्या पत्रांनी भारावली Deepti Ketkar; होळीच्या खास आठवणी शेअर करत दिले ‘मोठ्या ट्विस्ट’चे संकेत

प्रेक्षकांच्या पत्रांनी भारावली Deepti Ketkar; होळीच्या खास आठवणी शेअर करत दिले ‘मोठ्या ट्विस्ट’चे संकेत

Feb 27, 2026 | 03:36 PM
Kolkata Earthquake: कोलकाता, सिक्कीममध्ये भूकंपाचे जोरदार धक्के, ५.० रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप; नागरिकांमध्ये घबराट

Kolkata Earthquake: कोलकाता, सिक्कीममध्ये भूकंपाचे जोरदार धक्के, ५.० रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप; नागरिकांमध्ये घबराट

Feb 27, 2026 | 03:35 PM
Vaya Vandana Card: ७० वर्षांवरील ज्येष्ठांना मिळणार ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार! ‘या’ जिल्ह्यायामध्ये ‘वय वंदना कार्ड’ मोहीम सुरू

Vaya Vandana Card: ७० वर्षांवरील ज्येष्ठांना मिळणार ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार! ‘या’ जिल्ह्यायामध्ये ‘वय वंदना कार्ड’ मोहीम सुरू

Feb 27, 2026 | 03:35 PM
Maharashtra Politics : रोहित पवारांची ही स्टंटबाजी…! राष्ट्रवादीच्याच आमदाराने साधला जोरदार निशाणा

Maharashtra Politics : रोहित पवारांची ही स्टंटबाजी…! राष्ट्रवादीच्याच आमदाराने साधला जोरदार निशाणा

Feb 27, 2026 | 03:32 PM
नेहमीच बोरिंग सामोसा सोडा, आता घरी बनवा मसालेदार ‘चिकन सामोसा’, चव अशी कुटुंबातील सर्वच होतील खुश

नेहमीच बोरिंग सामोसा सोडा, आता घरी बनवा मसालेदार ‘चिकन सामोसा’, चव अशी कुटुंबातील सर्वच होतील खुश

Feb 27, 2026 | 03:30 PM
कार घेऊन चोरटे आले, घर फोडलं अन् लाखोंचा ऐवज केला लंपास; कॅमेऱ्यात सगळं झालं कैद

कार घेऊन चोरटे आले, घर फोडलं अन् लाखोंचा ऐवज केला लंपास; कॅमेऱ्यात सगळं झालं कैद

Feb 27, 2026 | 03:26 PM
सात फेरे नाहीत की मंत्र नाही! सेलिब्रिटी कपल रश्मिका-विजयच्या लग्नातील ‘या’ जुन्या पारंपरिक विधी चर्चेत

सात फेरे नाहीत की मंत्र नाही! सेलिब्रिटी कपल रश्मिका-विजयच्या लग्नातील ‘या’ जुन्या पारंपरिक विधी चर्चेत

Feb 27, 2026 | 03:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM
KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

Feb 27, 2026 | 02:50 PM
1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

Feb 27, 2026 | 12:21 PM
डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

Feb 27, 2026 | 11:10 AM
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM