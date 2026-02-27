Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Raigad »
  • Karjat News The Proposed Shilar Dam Will Be Demolished Aggressive Villagers And Farmers Are Determined

Karjat News : प्रस्तावित शिलार धरण हद्दपार करणारच; आक्रमक ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांचा निर्धार

तालुक्यातील चिल्हार नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या शिलार धरणाला स्थानिक पातळीवर प्रचंड विरोध होत आहे. शेतकऱ्यांनी ही धरण येथून हद्दपार केले जाईल असा जाहीर निर्धार केला आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 02:46 PM
Karjat News : प्रस्तावित शिलार धरण हद्दपार करणारच; आक्रमक ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांचा निर्धार
Follow Us:
Follow Us:
  • प्रस्तावित शिलार धरण हद्दपार करणारच
  • आक्रमक ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांचा निर्धार
कर्जत/ संतोष पेरणे : तालुक्यातील चिल्हार नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या शिलार धरणाला स्थानिक पातळीवर प्रचंड विरोध होत आहे. शेतकऱ्यांनी ही धरण येथून हद्दपार केले जाईल असा जाहीर निर्धार केला आहे.शेतकऱ्यांनी बैठकांचे सत्र सुरू केले असून खान्दन येथे झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी प्रसंगी जीव गेला तरी चालेल पण आपली जमीन धरणासाठी देणार नाही असा निर्धार केला.

कर्जत तालुक्यात होत असलेलला शिलार धरण 25 मे 2025 रोजी मंजूर झाला. हा धरण मंजूर झाल्यावर प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये विरोध करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर असलेल्या ग्रामपंचायती यांनी ठराव मंजूर केले आहेत. कशेळे ग्रामपंचायत, मोग्रज ग्रामपंचायत, पाथरज ग्रामपंचायत, रजपे ग्रामपंचायत, जामरुक ग्रामपंचायत टेंबरे ग्रामपंचायत येथील सर्व समाज बांधवांनी एकत्र येत शिलार धरणाविरोधी ठराव मंजूर केला.मात्र तरी देखील शासन हे धरण व्हावे यासाठी प्रयत्न करीत आहे.त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी बैठकांचे सत्र सुरू केले आहे.त्यात खांदन येथे बैठक आयोजीत करण्यात आली होती. त्यावेळी बैठकीसाठी मोठ्या संख्येने शेतकरी एकवटले होते.

Karjat News : भविष्यात शेतीच देशाला तारणार ; जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मयांक गांधी यांचं वक्तव्य

सभेचे आयोजन दिनेश रसाळ यांच्या पुढाकाराने करण्यात आले होते आणि त्यावेळी कर्जत पंचायत समितीचे सदस्य अक्षय तिटकारे तसेच निलेश घोडविंदे,अनिल शेमटे,अशोक असवले,मनोज भोईर, प्रकाश घोडवींदे,छगन सावंत,हारेश आहीर,दशरथ पुंजारा,एकनाथ दरवडा, संतोष कदम, माधव मिणमिणे, वसंत रसाळ, हरिश्चंद्र निरगुडा ऋषि पुंजारा रविंद्र गोमारे , गणेश भगत , शेतकरी वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.प्रस्तावित धरण परिसरात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी भाग असल्याने आदिवासी शेतकऱ्यांनी धरण विरोधी बैठकीसाठी गर्दी केली होती.

सुरुवातीला शेतकरी दिनेश रसाळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदा विभागाला प्रस्तावित शिलार धरणाच्या विरोधातील पत्र दिले असल्याची माहिती दिली.शासन शेतकऱ्यांना न्याय दिल्यानंतरच धरणाचे का सुरू करणार असे जाहीर करीत असताना दुसरीकडे या धरणाचे काम दिले गेले आहे अशा महालक्ष्मी कंट्रक्शन कंपनीकडून शिलार धरणाच्या कामाला सुरुवात करण्याची घाई केली जात आहे. तरी देखील शेतकऱ्याची जी कुचेष्टा सुरू केली आहे ती थांबवा आणि आमचा जीव गेला तरी हा धरण होऊन देणार नाही असाही इशारा सरकारला स्थानिकांकडून दिला जात आहे.हे धरण हद्दपार करण्यासाठी रास्ता रोको आणि अधिकाऱ्यांना घेराव घातला जाईल आज त्यानंतर आमरण उपोषण केले जाईल असे जाहीर केले.शरीरामध्ये शेवटच्या रक्ताचा थेंब असेपर्यंत या धरणाला टोकाचा विरोध केला जाईल असा निर्धार दिनेश रसाळ यांनी या सभेत केला.

प्रदूषण मुक्त कर्जत बिरुदावली संपुष्टात येणार
या धरणांमुळे पर्यावरण संपुष्टात येणार असून जंगलातील झाडे जोडपे ही पूर्णपणे नष्ट होणार आहे. या धरणासाठी लाखो वृक्षतोड होणार आहे पोशीर आणि शिलार या धरणासाठी पंधरा हजार एकर जमीन जाण्याची शक्यता आहे. कर्जत मध्ये कोंढाणा धरण व मोरबेधरण झाले आहेत. अजून पोशील धरण व शिलार धरण झाले तर कर्जत तालुक्याचे अस्तित्व संपुष्टात येईल.

Matheran News : देव तारी त्याला कोण मारी; पार्किंग प्रवेशावर झाड कोसळलं अन्… अंगाचा थरकाप उडवणारा अपघात

 

Web Title: Karjat news the proposed shilar dam will be demolished aggressive villagers and farmers are determined

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 02:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

होळी पौर्णिमेला ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये रंगणार थरारक पर्व; स्वामींच्या हस्तक्षेपाने उघड होणार सत्य
1

होळी पौर्णिमेला ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये रंगणार थरारक पर्व; स्वामींच्या हस्तक्षेपाने उघड होणार सत्य

Karjat News : भविष्यात शेतीच देशाला तारणार ; जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मयांक गांधी यांचं वक्तव्य
2

Karjat News : भविष्यात शेतीच देशाला तारणार ; जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मयांक गांधी यांचं वक्तव्य

मराठी भाषा दिनानिमित्त ‘क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’ ZEE5 वर रिलीज; शाळेच्या आठवणींना मिळणार उजाळा
3

मराठी भाषा दिनानिमित्त ‘क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’ ZEE5 वर रिलीज; शाळेच्या आठवणींना मिळणार उजाळा

Matheran News : देव तारी त्याला कोण मारी; पार्किंग प्रवेशावर झाड कोसळलं अन्… अंगाचा थरकाप उडवणारा अपघात
4

Matheran News : देव तारी त्याला कोण मारी; पार्किंग प्रवेशावर झाड कोसळलं अन्… अंगाचा थरकाप उडवणारा अपघात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Madhyapradesh Crime: धक्कादायक! ऑनलाईन गेमिंगने घरादाराचा घात; पत्नी-मुलीसह घेतले विष

Madhyapradesh Crime: धक्कादायक! ऑनलाईन गेमिंगने घरादाराचा घात; पत्नी-मुलीसह घेतले विष

Feb 27, 2026 | 03:20 PM
अवघ्या 6 सेकंदात 0-100 kmph स्पीड! दमदार पॉवरसह MINI Cooper S Victory Edition ची प्रि-बुकिंग सुरू

अवघ्या 6 सेकंदात 0-100 kmph स्पीड! दमदार पॉवरसह MINI Cooper S Victory Edition ची प्रि-बुकिंग सुरू

Feb 27, 2026 | 03:18 PM
Salim Khan ११व्या दिवशीही आयसीयूमध्ये; Ranveer Singh आणि Alvira लीलावती रुग्णालयात दाखल

Salim Khan ११व्या दिवशीही आयसीयूमध्ये; Ranveer Singh आणि Alvira लीलावती रुग्णालयात दाखल

Feb 27, 2026 | 03:15 PM
PakAfgWar: युद्धाचा भडका! अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर सर्वात मोठा हवाई हल्ला; इस्लामाबाद, अबोटाबाद हादरले, लष्करी तळांवर बॉम्बवर्षाव

PakAfgWar: युद्धाचा भडका! अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर सर्वात मोठा हवाई हल्ला; इस्लामाबाद, अबोटाबाद हादरले, लष्करी तळांवर बॉम्बवर्षाव

Feb 27, 2026 | 03:13 PM
अर्धशतक झळकावताच हार्दिक पांड्याने केले रोमँटिक सेलिब्रेशन! सोशल मिडियावर Video Viral

अर्धशतक झळकावताच हार्दिक पांड्याने केले रोमँटिक सेलिब्रेशन! सोशल मिडियावर Video Viral

Feb 27, 2026 | 03:11 PM
तडीपार गुंडाचा पोलिसांवर हल्ल्याचा प्रयत्न; हातात चाकू घेतला अन्…

तडीपार गुंडाचा पोलिसांवर हल्ल्याचा प्रयत्न; हातात चाकू घेतला अन्…

Feb 27, 2026 | 03:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे पद धोक्यात? तिसरे अपत्य आणि बेकायदा बांधकामांच्या तक्रारींनी खळबळ

Chhatrapati Sambhajinagar: नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे पद धोक्यात? तिसरे अपत्य आणि बेकायदा बांधकामांच्या तक्रारींनी खळबळ

Feb 27, 2026 | 03:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM
KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

Feb 27, 2026 | 02:50 PM
1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

Feb 27, 2026 | 12:21 PM
डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

Feb 27, 2026 | 11:10 AM
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM