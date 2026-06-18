महिंद्राच्या ‘या’ ५ आगामी SUV ची चाहूल! ३ पेट्रोल/डिझेल आणि २ इलेक्ट्रिक मॉडेल्सची होणार एंट्री! आताच जाणून घ्या

भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात सध्या महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीचा प्रचंड बोलबाला आहे. आता कंपनी आपल्या गाड्यांचा विस्तार करण्यासाठी एका नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. पुढील १२ ते १८ महिन्यांत महिंद्रा भारतीय बाजारात ५ नवीन दमदार SUV लाँच करणार आहे. यामध्ये पेट्रोल/डिझेल सोबतच दोन नवीन इलेक्ट्रिक कार्सचाही समावेश आहे. चला तर मग जाणून घेऊयात, महिंद्राच्या या ५ आगामी गाड्यांबद्दल,
१. महिंद्रा व्हिजन एस (Mahindra Vision S)
महिंद्रा एका नवीन कॉम्पॅक्ट SUV वर काम करत असून ती ‘व्हिजन एस’ संकल्पनेवर आधारित असेल. २०२७ च्या सुमारास येणारी ही कार XUV 3XO आणि स्कॉर्पिओ एन यांच्या दरम्यानच्या सेगमेंटमध्ये बसेल. ही कार नवीन ‘NU_IQ मोनोकॉक आर्किटेक्चर’वर तयार केली जात असल्याने यात भरपूर जागा आणि आरामदायी प्रवास मिळेल. यामध्ये सध्याच्या गाड्यांचेच टर्बो पेट्रोल आणि डिझेल इंजिन मिळतील. विशेष म्हणजे, याची किंमत १० लाख रुपयांपेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे.
२. महिंद्रा स्कॉर्पिओ एन फेसलिफ्ट (Mahindra Scorpio N Facelift)
सध्या बाजारात धुमाकूळ घालणाऱ्या स्कॉर्पिओ एनचे नवीन ‘फेसलिफ्ट’ व्हर्जन येत आहे. यात केवळ लूक बदलणार नसून नवीन तंत्रज्ञान पाहायला मिळेल. नव्या डिझाइनचे अलॉय व्हील्स, अपडेटेड लाइट्स आणि कारच्या आत मोठी इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, प्रगत कनेक्टेड फीचर्स आणि ड्रायव्हर असिस्टन्स (ADAS) सारखी आधुनिक वैशिष्ट्ये मिळतील.
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३. महिंद्रा थार ३-डोअर फेसलिफ्ट (Mahindra Thar 3-Door Facelift)
महिंद्राची प्रसिद्ध ऑफ-रोडर कार ‘थार’ (३ दरवाजांची) देखील नवीन अवतारात येत आहे. मोठ्या ‘Thar Roxx’ कारमधील अनेक भन्नाट फीचर्स या नवीन ३-डोअर थारमध्ये दिले जातील. यात नवीन फ्रंट ग्रिल, आकर्षक लाइट्स, मोठी टचस्क्रीन आणि उत्तम कनेक्टिव्हिटी ऑप्शन्स मिळतील.
४. महिंद्रा बीई ०७ (Mahindra BE 07)
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या जगात महिंद्रा BE 07 ही नवीन इलेक्ट्रिक (Coupe) SUV आणत आहे. ही कार महिंद्राच्या ‘INGLO’ प्लॅटफॉर्मवर आधारित असेल. यात मोठी बॅटरी, फास्ट चार्जिंग आणि दमदार परफॉर्मन्स मिळेल. कारच्या आत विस्तीर्ण डिजिटल डिस्प्ले, ADAS सुरक्षा, पॅनोरॅमिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड सीट्स आणि इतर प्रीमियम फीचर्स पाहायला मिळतील.
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५. महिंद्रा व्हिजन टी (Mahindra Vision T)
महिंद्राच्या ‘बॉर्न-इलेक्ट्रिक’ रेंजमधील ही एक पूर्णपणे नवीन इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चरवर आधारित कार असेल. याचा लूक बॉक्ससारखा आणि रफ-टफ असेल. ही कार दुर्गम भागातही सहज धावू शकेल. ‘व्हिजन एस’ नंतर ही गाडी बाजारात येण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, जर तुम्ही नवीन फॅमिली कार, ऑफ-रोडर किंवा हाय-टेक इलेक्ट्रिक कार घेण्याचा विचार करत असाल, तर पुढील काही महिने महिंद्रा तुमच्यासाठी एकापेक्षा एक भारी पर्याय घेऊन येत आहे!