Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

वणव्यांच्या तडाख्यातून जंगलांची सुटका; सुखावणारा पाऊस, टेकड्यांनी घेतला मोकळा श्वास

Pune forest fire incidents : फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात पुणे जिल्ह्यात वणव्यांच्या घटनांनी उच्चांक गाठला होता. मोठ्या प्रमाणावर वनक्षेत्र होरपळून निघाले होते. मात्र एप्रिल महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे जंगलातील आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 02:30 AM
Forest Fire Incidents Decline Sharply in Pune

वणव्यांच्या तडाख्यातून जंगलांची सुटका; सुखावणारा पाऊस, टेकड्यांनी घेतला मोकळा श्वास (फोटो सौजन्य: एआय)

Follow Us:
Follow Us:
  • अवकाळी पावसामुळे पुण्यात वणव्यांच्या घटनांमध्ये लक्षणीय घट
  • मार्चमध्ये ४०९ वणव्यांचा उच्चांक
  • वेताळ टेकडी, सिंहगडसह अनेक भागांना मोठा दिलासा
सुनयना सोनवणे : फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात पुणे जिल्ह्यात वणव्यांच्या घटनांनी उच्चांक गाठला होता. मोठ्या प्रमाणावर वनक्षेत्र होरपळून निघाले होते. मात्र एप्रिल महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे जंगलातील आगींच्या घटनांमध्ये लक्षणीय घट झाली असून वन विभागाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः पुणे शहर आणि परिसरातील टेकड्यांवरील वणव्यांचे प्रमाण कमी झाल्याचे चित्र आहे.

हे देखील वाचा : पुण्याच्या तापमानात मोठी वाढ; तापमानाचा पारा 38 अंशांवर, ढगांची चाहूल तरीही उकडा कायम

उन्हाळ्याची चाहूल लागताच वाळलेल्या गवताला आग लावण्याचे प्रकार सुरू होतात. दरवर्षी फेब्रुवारीपासून मेपर्यंत वणव्यांचे प्रमाण वाढत जाते. यंदा फेब्रुवारी महिन्यात पुणे जिल्ह्यात २१० वणव्यांच्या घटना नोंदवल्या गेल्या होत्या. वन विभागाने जाळपट्टे तयार करणे, गस्त वाढवणे अशा उपाययोजना केल्या; मात्र तरीही मार्चमध्ये वणव्यांची संख्या तब्बल ४०९ वर पोहोचली.

पुण्यातील वेताळ टेकडी, बावधन, पाचगाव, सिंहगड परिसरात दर दोन-तीन दिवसांनी आगीच्या घटना घडत होत्या. भोर, वेल्हे, कात्रज, जुन्नर या भागांमध्येही वणव्यांनी वनक्षेत्राचे नुकसान केले.

मात्र एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात झालेल्या जोरदार पावसानंतर परिस्थितीत बदल दिसून आला. अधूनमधून सुरू राहिलेल्या पावसामुळे वातावरणातील उष्णता कमी झाली आणि गवत ओलसर राहिल्याने आगी पसरण्याचा वेग मंदावला. परिणामी, पुणे शहरातील टेकड्या, पौड, नसरापूर, भांबुर्डा आणि वडगाव वन क्षेत्रात वणव्यांच्या घटनांमध्ये घट नोंदविण्यात आली. मे महिन्यात उष्णतेची तीव्रता आणि पावसाची स्थिती यावर पुढील नुकसानाचे चित्र अवलंबून राहणार असल्याचे वन विभागाने सांगितले आहे.

गेल्या चार महिन्यांतील वणव्यांची स्थिती

  • जानेवारी – ७३ घटना
  • फेब्रुवारी – २१० घटना
  • मार्च – ४०९ घटना
  • एप्रिल ते ५ मे पर्यंत – १८९ घटना

वनव्यामुळे होणारे नुकसान

  •  सुमारे ८५ टक्के वणवे मानवी कारणांमुळे लागतात.
  • नैसर्गिक कारणांमुळे होणाऱ्या वणव्यांचे प्रमाण केवळ १५ टक्के.
  • वणव्यांत प्राणी, पक्षी आणि कीटकांचा मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू.
  • अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे वन विभागावर ताण.
  • वनवे लावणाऱ्यांवर कारवाई अपवादात्मकच असल्याने उपद्रवींना मोकळीक

विभागनिहाय नोंदवल्या गेलेल्या घटना

विभाग                           मार्च                    एप्रिल/मे
भांबुर्डा                           ५६                         १३
नसरापूर                         ३६                          ५
पौड गाव                         ४२                          ५
पुणे क्षेत्र                           ३८                          ५
सासवड परिसर               ७०                         ३८
शिरोटा                            २९                         २६
ताम्हिणी                           ११                          १९
वडगाव                            २४                          ९
राजगड                           ६७                         ३९

हे देखील वाचा : आंबेगाव तालुक्यात उष्माघाताचा पहिला बळी? महिला दुपारी कांदा काढणीच्या कामासाठी गेली अन्…

Web Title: Pune forest fire incidents drop after unseasonal rain

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 02:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन
1

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल
2

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ
3

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय
4

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM