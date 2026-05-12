रक्तातील हिमोग्लोबीनची पातळी कमी झाल्यामुळे थकल्यासारखे वाटते? लोहाची पातळी भरून काढण्यासाठी ‘या’ पदार्थांचा करा सेवन

रक्ताची कमतरता कशामुळे निर्माण होते?
हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी काय खावे?
हिमोग्लोबिन कमी झाल्यानंतर दिसणारी लक्षणे?
दीर्घकाळ निरोगी राहण्यासाठी शरीरात विटामिनसोबतच रक्ताची पातळी सुद्धा योग्य प्रमाणात असणे फार आवश्यक आहे. शरीरात योग्य प्रमाणात रक्त नसेल तर आरोग्यासंबंधित गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. रक्ताची पातळी कमी होण्याला वैद्यकीय भाषेत ॲनिमिया असे म्हंटले जाते. शरीराला आवश्यक असलेली लोहाची पातळी कमी झाल्यानंतर खूप जास्त थकवा आणि अशक्तपणा जाणवतो. पण काहीवेळा अतिशय सामान्य समस्या समजून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. पण असे न करता वेळीच उपचार करणे फार आवश्यक आहे. रक्तात हिमोग्लोबीनची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर दुर्लक्ष केल्यास शरीराला गंभीर आजारांची लागण होऊ शकते. त्यामुळे दैनंदिन आहारात वेगवेगळ्या पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करणे फार आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला रक्तात निर्माण झालेली हिमोग्लोबिनची कमतरता भरून काढण्यासाठी कोणत्या पदार्थांचा आहारात समावेश करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. हे पदार्थ आरोग्य सुधारण्यास मदत करतील.(फोटो सौजन्य – istock)
मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये सतत मूड स्विंग-पोटदुखीचा त्रास होतो? किचनमधील ‘हे आयुर्वेदिक मसाले शरीरासाठी आहेत रामबाण
शरीराला नैसर्गिकरित्या लोह वाढवण्यासाठी खजूर, मनुका आणि बदामइत्यादी पदार्थ नियमित खावे. मटकी, चणे, मोड आलेली कडधान्य इत्यादी पदार्थांमध्ये खूप जास्त लोह असते. गुळामध्ये भरपूर प्रमाणात लोह आढळून येते. शरीरात निर्माण झालेली रक्ताची कमतरता भरून काढण्यासाठी आणि थकवा, अशक्तपणा कमी करण्यासाठी एक मूठभर चणे आणि गूळ एकत्र मिक्स करून खावे. यामध्ये असलेले आवश्यक घटक शरीराला पोषण देतात आणि हाडांचे आरोग्य निरोगी ठेवण्यासाठी मदत करतात.
महिलांमध्ये PCOD, PCOS च्या समस्या का वाढत आहे? शरीरात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष
संत्री किंवा लिंबू इत्यादी आंबट फळांमध्ये भरपूर विटामिन सी असते. विटामिन सी युक्त फळे खाल्ल्यामुळे शरीर निरोगी राहते आणि हिमोग्लोबीन वाढण्यास मदत होते. वाळवलेले अंजीर आणि जर्दाळूमध्ये खूप जास्त लोह असते. नियमित सकाळी उठल्यानंतर २ भिजवलेले अंजीर आणि जर्दाळू खाल्ल्यास महिनाभरात रक्ताची पातळी वाढेल. केवळ घरगुती पदार्थांचे सेवन करून नाहीतर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करणे सुद्धा फार आवश्यक आहे. शरीरसंबंधित इतर गंभीर आजारांमुळे सुद्धा रक्ताची पातळी झपाट्याने कमी होते.
Ans: सतत थकवा येणे, अशक्तपणा, चक्कर येणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, त्वचा फिकट दिसणे आणि डोकेदुखी ही हिमोग्लोबीन कमी झाल्याची सामान्य लक्षणे असू शकतात.
Ans: अपुरा आहार, रक्तस्राव, मासिक पाळीदरम्यान जास्त रक्तस्राव, गर्भधारणा किंवा शरीरात लोह शोषले न जाणे यामुळे लोहाची कमतरता निर्माण होऊ शकते.
Ans: व्हिटॅमिन C शरीरात लोहाचे शोषण वाढवण्यास मदत करते. त्यामुळे संत्री, लिंबू, आवळा यांसारख्या पदार्थांचा आहारात समावेश फायदेशीर ठरू शकतो.