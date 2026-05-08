कारमधील केबलच्या कटकटीपासून सुटका! Jio ने लाँच केले नवीन ‘JioCarSync’ गॅजेट; आता वायरलेस होणार Apple Car Play आणि Android Auto

Jio ने भारतात JioCarSync गॅजेट लाँच केले आहे, ज्यामुळे तुमची साधी कार आता स्मार्ट आणि वायरलेस होईल. जाणून घ्या या उपकरणाची किंमत, फीचर्स आणि वापरण्याची पद्धत.

Updated On: May 08, 2026 | 04:30 PM
Jio ने लाँच केले नवीन 'JioCarSync' गॅजेट (Photo Credit- X)

मुंबई: कारमध्ये बसल्यानंतर प्रत्येक वेळी स्मार्टफोन केबलने इन्फोटेनमेंट सिस्टमला जोडण्याचा कंटाळा अनेक ड्रायव्हर्सना येतो. युजर्सची हीच अडचण ओळखून रिलायन्स जिओच्या (Jio) ‘JioThings’ या आयओटी (IoT) युनिटने भारतात आपले नवीन इन-कार गॅजेट ‘JioCarSync’ लाँच केले आहे. या छोट्याशा उपकरणामुळे जुन्या वायर असलेल्या Apple CarPlay आणि Android Auto सिस्टमला आता सहजपणे ‘वायरलेस’ करता येणार आहे.

केबलशिवाय 5 सेकंदात कनेक्टिव्हिटी

जिओच्या दाव्यानुसार, JioCarSync हे अत्यंत वेगवान तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. कार स्टार्ट केल्यानंतर अवघ्या 5 सेकंदांच्या आत हे गॅजेट आपोआप तुमच्या स्मार्टफोनशी कनेक्ट होते. यामुळे प्रत्येक वेळी मॅन्युअली फोन पेअर करण्याची किंवा केबल शोधण्याची गरज उरणार नाही. जे लोक रोज ड्रायव्हिंग करताना नेव्हिगेशन, कॉलिंग किंवा म्युझिक स्ट्रीमिंगचा वापर करतात, त्यांच्यासाठी हे गॅजेट वरदान ठरणार आहे.

कारच्या सर्व कंट्रोल्सवर मिळणार ताबा

JioCarSync चे वैशिष्ट्य म्हणजे हे गॅजेट केवळ कनेक्टिव्हिटी देत नाही, तर कारच्या मूळ सिस्टमशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. युजर्स या उपकरणाच्या माध्यमातून कारमधील स्टीयरिंग कंट्रोल्स, टचस्क्रीन आणि इनबिल्ट माईकचा वापर करू शकतात. याशिवाय Google Maps नेव्हिगेशन, म्युझिक आणि व्हॉइस कमांड्स यांसारख्या सुविधा केबलशिवाय मिळतील. विशेष म्हणजे, यात ‘Siri’ आणि ‘Google Assistant’ या दोन्ही व्हॉइस असिस्टंटचा सपोर्ट देण्यात आला आहे.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि डिझाइन

हे गॅजेट आकाराने लहान असले तरी तांत्रिकदृष्ट्या अतिशय सक्षम आहे. सर्व प्रकारच्या कारमध्ये वापरता यावे यासाठी यात USB Type-A आणि USB Type-C अशा दोन्ही इंटरफेसचा सपोर्ट आहे. कंपनी बॉक्समध्ये अतिरिक्त Type-C डोंगल देखील देत आहे. वेगवान आणि स्थिर कनेक्शनसाठी यात ‘Bluetooth 5.3’ आणि ‘5GHz Wi-Fi’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे गाणी ऐकताना किंवा नेव्हिगेशन वापरताना कोणताही अडथळा जाणवत नाही.

किंमत आणि उपलब्धता

जिओने आपल्या या नाविन्यपूर्ण उत्पादनाची किंमत ग्राहकांच्या खिशाला परवडणारी ठेवली आहे. भारतात JioCarSync ची किंमत 2,399 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. हे गॅजेट सध्या ई-कॉमर्स वेबसाइट ‘Amazon’ वर खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. कंपनी या उत्पादनावर १ वर्षाची वॉरंटी देखील देत आहे. हे उपकरण ‘प्लग अँड प्ले’ (Plug and Play) प्रकारातील आहे, म्हणजेच यासाठी कारमध्ये कोणतेही तांत्रिक बदल करण्याची किंवा वायर कापण्याची गरज नाही. फक्त युएसबी पोर्टमध्ये हे गॅजेट लावा आणि तुमच्या कारमध्ये वायरलेस कनेक्टिव्हिटीचा आनंद घ्या.

Published On: May 08, 2026 | 04:30 PM

