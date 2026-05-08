कारमधील केबलच्या कटकटीपासून सुटका! Jio ने लाँच केले नवीन ‘JioCarSync’ गॅजेट; आता वायरलेस होणार Apple Car Play आणि Android Auto

जिओच्या दाव्यानुसार, JioCarSync हे अत्यंत वेगवान तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. कार स्टार्ट केल्यानंतर अवघ्या 5 सेकंदांच्या आत हे गॅजेट आपोआप तुमच्या स्मार्टफोनशी कनेक्ट होते. यामुळे प्रत्येक वेळी मॅन्युअली फोन पेअर करण्याची किंवा केबल शोधण्याची गरज उरणार नाही. जे लोक रोज ड्रायव्हिंग करताना नेव्हिगेशन, कॉलिंग किंवा म्युझिक स्ट्रीमिंगचा वापर करतात, त्यांच्यासाठी हे गॅजेट वरदान ठरणार आहे.
Jio just launched something really useful
for your car. JioCarSync — just ₹2,399. What it does:
→ Converts your wired CarPlay or
Android Auto into WIRELESS
→ Connects in under 5 seconds
→ Bluetooth 5.3 + 5GHz Wi-Fi
→ Retains steering wheel controls
→ Supports voice… pic.twitter.com/VnFkWQTNXW — Tech & Deals 🇮🇳 (@ViraanshB) May 7, 2026
EV की पेट्रोल कार? ५०० किमी प्रवासासाठी कोणता पर्याय स्वस्त? पाहा खर्चाचे संपूर्ण गणित
JioCarSync चे वैशिष्ट्य म्हणजे हे गॅजेट केवळ कनेक्टिव्हिटी देत नाही, तर कारच्या मूळ सिस्टमशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. युजर्स या उपकरणाच्या माध्यमातून कारमधील स्टीयरिंग कंट्रोल्स, टचस्क्रीन आणि इनबिल्ट माईकचा वापर करू शकतात. याशिवाय Google Maps नेव्हिगेशन, म्युझिक आणि व्हॉइस कमांड्स यांसारख्या सुविधा केबलशिवाय मिळतील. विशेष म्हणजे, यात ‘Siri’ आणि ‘Google Assistant’ या दोन्ही व्हॉइस असिस्टंटचा सपोर्ट देण्यात आला आहे.
हे गॅजेट आकाराने लहान असले तरी तांत्रिकदृष्ट्या अतिशय सक्षम आहे. सर्व प्रकारच्या कारमध्ये वापरता यावे यासाठी यात USB Type-A आणि USB Type-C अशा दोन्ही इंटरफेसचा सपोर्ट आहे. कंपनी बॉक्समध्ये अतिरिक्त Type-C डोंगल देखील देत आहे. वेगवान आणि स्थिर कनेक्शनसाठी यात ‘Bluetooth 5.3’ आणि ‘5GHz Wi-Fi’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे गाणी ऐकताना किंवा नेव्हिगेशन वापरताना कोणताही अडथळा जाणवत नाही.
जिओने आपल्या या नाविन्यपूर्ण उत्पादनाची किंमत ग्राहकांच्या खिशाला परवडणारी ठेवली आहे. भारतात JioCarSync ची किंमत 2,399 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. हे गॅजेट सध्या ई-कॉमर्स वेबसाइट ‘Amazon’ वर खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. कंपनी या उत्पादनावर १ वर्षाची वॉरंटी देखील देत आहे. हे उपकरण ‘प्लग अँड प्ले’ (Plug and Play) प्रकारातील आहे, म्हणजेच यासाठी कारमध्ये कोणतेही तांत्रिक बदल करण्याची किंवा वायर कापण्याची गरज नाही. फक्त युएसबी पोर्टमध्ये हे गॅजेट लावा आणि तुमच्या कारमध्ये वायरलेस कनेक्टिव्हिटीचा आनंद घ्या.
Range Rover SV च्या किमतीत 75 लाखांपर्यंत कपात! ग्राहकांना मोठा दिलासा