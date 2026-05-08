Kia India: किया इंडियातर्फे मुंबईत ‘किया व्हायब स्टुडिओ’चे सादरीकरण

किया इंडिया’ने, हायब इंडिया सोबत केली भागीदारी
९ आणि १० मे रोजी हायब इंडिया पॉप-अप पार्कचे आयोजन
किया व्हायब स्टुडिओ हे असणार मुख्य आकर्षण
मुंबई: भारतातील आघाडीची मास-प्रीमियम ऑटोमोबाईल उत्पादक कंपनी ‘किया इंडिया’ने, हायब इंडिया सोबतच्या भागीदारीचा भाग म्हणून मुंबईत एका प्रगत सांस्कृतिक अनुभवाचे आयोजन केले आहे. सर्जनशीलता, अभिव्यक्ती आणि युवा संस्कृतीचा गौरव करण्याच्या उद्देशाने, हायब इंडिया पॉप-अप पार्कमधील ‘किया एंगेजमेंट झोन’मध्ये ‘किया व्हायब स्टुडिओ’ (Automobile) साकारण्यात येणार आहे.
हायब इंडिया पॉप-अप पार्कचे आयोजन ९ आणि १० मे रोजी इनऑर्बिट मॉल, मालाड, मुंबई येथे करण्यात येणार असून, हे ठिकाण संगीत, चाहते आणि संवादात्मक अनुभवांचे एक चैतन्यमय केंद्र ठरेल. दुपारी ४:०० वाजेपासून प्रवेश सुरू होणार असून, अभ्यागतांना लाईव्ह परफॉर्मन्स, विविध उपक्रम आणि नाविन्यपूर्ण प्रयोगांचा अनुभव घेता येईल.
या अनुभवाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे किया एंगेजमेंट झोनमधील ‘किया व्हायब स्टुडिओ’, जो विशेषतः २०२६ किया सिरॉस कारमध्ये तयार करण्यात आला आहे. ही कारमधील ‘कंटेंट क्रिएशन’ सुविधा अभ्यागतांना उच्च-गुणवत्तेचे सादरीकरण व्हिडिओ रेकॉर्ड आणि शेअर करण्याची संधी देते, ज्यामुळे हे वाहन सर्जनशीलतेचे एक केंद्र बनेल. २०२६ किया सिरॉस अधिक स्पोर्टी आणि रांगड्या डिझाइनसह आपली मास-प्रीमियम ओळख अधिक दृढ करते. यामध्ये स्वयंचलित ट्रान्समिशनसह डिझेल ऑटोमॅटिक पर्यायांची विस्तृत श्रेणी उपलब्ध आहे. किया इंडियाच्या प्रगत विचारसरणीचे प्रतीक असलेली ही कार प्रशस्त इंटिरियर, पाच-स्टार बीएनकॅप सुरक्षा आणि आधुनिक कनेक्टेड तंत्रज्ञानाचा उत्तम मेळ साधते.
पॉप-अप पार्कमनंत, हायब इंडियातर्फे १० मे २०२६ रोजी जे.डब्ल्यू. मॅरियट, जुहू, मुंबई येथे ऑडिशन्स घेतल्या जातील. भारतातील पुढील जागतिक ‘गर्ल ग्रुप’ शोधण्यासाठी आणि त्यांना लाँच करण्यासाठी आयोजित या उपक्रमात सहभागींना आपली प्रतिभा दाखवण्याची संधी मिळेल. या संदर्भात अधिक माहिती हायब इंडियाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
गुवाहाटीतील यशस्वी सत्रानंतर, मुंबईतील हा उपक्रम भारतातील १० शहरांच्या व्यापक प्रवासाचा भाग असून, याद्वारे उदयोन्मुख प्रतिभेला जागतिक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जात आहे. अशा उपक्रमांच्या माध्यमातून, किया इंडिया केवळ वाहन निर्मितीपुरते मर्यादित न राहता संस्कृती, सर्जनशीलता आणि नवीन पिढीच्या आकांक्षांशी जोडून घेत आपली युवा वर्गातील पकड अधिक मजबूत करत आहे.