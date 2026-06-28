रविवार, 28 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘मारुती ओम्नी: द किडनॅपिंग कार’; गुन्हेगारी मालिकांची पहिली पसंती! मारुती ओम्नी आजही मिम्समध्ये का अजरामर आहे?

Updated On: Jun 28, 2026 | 04:47 PM IST
जाहिरात
सारांश

मारुती ओम्नी ही मध्यमवर्गीयांची आवडती फॅमिली कार होती, पण चित्रपटांमधील स्लायडिंग दरवाजाच्या वापरामुळे ती 'किडनॅपिंग व्हॅन' म्हणून जास्त प्रसिद्ध झाली.

‘मारुती ओम्नी: द किडनॅपिंग कार’; गुन्हेगारी मालिकांची पहिली पसंती! मारुती ओम्नी आजही मिम्समध्ये का अजरामर आहे?
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारतीय ऑटोमोबाईल इतिहासात ‘मारुती ओम्नी’ गाडीचे स्थान अत्यंत वेगळे आहे. १९८४ मध्ये जेव्हा ही कार लाँच झाली, तेव्हा ती एका मध्यमवर्गीय कुटुंबाची हक्काची ‘फॅमिली कार’ म्हणून ओळखली जात होती. एकाच वेळी ८-१० लोकांना घेऊन जाण्याची क्षमता, परवडणारी किंमत आणि उत्तम मायलेज यामुळे ओम्नी भारतीय बाजारपेठेत प्रचंड यशस्वी ठरली. पण, ऑटोमोबाईल क्षेत्रापलीकडे जाऊन या गाडीला एक वेगळीच आणि थोडीशी भीतीदायक प्रसिद्धी मिळाली, ती म्हणजे ‘किडनॅपिंग कार’.

सिनेमा आणि मालिकांचा प्रभाव

ओम्नीची ही ‘बदनामी’ किंवा वेगळी ओळख निर्माण करण्यात बॉलिवूड चित्रपट, प्रादेशिक सिनेमा आणि टीव्ही मालिकांचा खूप मोठा वाटा आहे. ९० च्या दशकातील आणि २००० च्या सुरुवातीच्या काळातील कोणत्याही ॲक्शन किंवा क्राईम चित्रपटाचा विचार करा; त्यात जर अपहरण दाखवायचे असेल, तर खलनायकाचे गुंड पांढऱ्या रंगाच्या ओम्नीमधूनच एंट्री करायचे.

पेट्रोलला पर्याय! मारुतीची ‘ही’ गाडी Flex Fuel व्हर्जनमध्ये येण्याची शक्यता, जाणून घ्या काय असतील खास फीचर्स

चित्रपट दिग्दर्शकांसाठी ओम्नी ही पहिली पसंती बनली, कारण या गाडीची रचनाच तशी होती. गाडीला असलेले ‘स्लाइडिंग डोअर्स’ हे त्याचे मुख्य कारण होते. चालत्या गाडीतून पटकन दरवाजा सरकवून कोणालाही आत ओढणे आणि क्षणार्धात दरवाजा बंद करून पळून जाणे विनासायास शक्य व्हायचे.

ऑटोमोबाईल वैशिष्ट्ये ठरली कारणीभूत

ऑटोमोबाईल डिझाईनच्या दृष्टीने विचार केला, तर ओम्नीचा आकार अतिशय कॉम्पॅक्ट होता. ती कोणत्याही अरुंद गल्लीबोळात सहज वळू शकत होती. तिचा पिक-अप चांगला होता आणि आतमध्ये भरपूर जागा असायची, ज्यामुळे कोणालाही डांबून ठेवणे सोपे वाटायचे. या व्यावहारिक वैशिष्ट्यांमुळेच गुन्हेगारी जगतात आणि पर्यायाने पडद्यावर या गाडीचा वापर वाढला.

पांचट Jokes : चिंटू (मिंटूला): भावा, विवाहित मुलगी आणि विवाहित मुलगा या दोघांमध्ये काय फरक आहे? मजेदार उत्तर वाचूनच फुटेल हसू

पब्लिसिटी आणि जनमानसातील प्रतिमा

चित्रपटांमधील या सततच्या वापरामुळे ओम्नीची इतकी जोरदार पण नकारात्मक पब्लिसिटी झाली की, खऱ्या आयुष्यातही रस्त्यावरून एखादी काळे काच असलेली ओम्नी जाताना दिसली, तरी लहान मुले आणि लोक घाबरायचे. ‘सीआयडी’  सारख्या मालिकांनी ही प्रतिमा लोकांच्या मनात आणखी पक्की केली.

जरी २०१९ मध्ये सुरक्षेच्या कडक नियमांमुळे या गाडीचे उत्पादन अधिकृतपणे बंद झाले असले, तरी आजही सोशल मीडियावर ‘ओम्नी आणि किडनॅपिंग’ या विषयावर शेकडो मिम्स व्हायरल होतात. एका बाजूला शाळा, रुग्णवाहिका आणि व्यवसायासाठी उपयुक्त ठरलेली ही गाडी, मिम्सच्या प्रभावामुळे भारताची ‘किडनॅपिंग व्हॅन’ म्हणून कायमची लक्षात राहिली

Web Title: Maruti omni the kidnapping car automobile lifestyle news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 28, 2026 | 04:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमेरिका पाकिस्तान नाहीतर ‘या’ देशात मिळते सगळ्यात महाग पेट्रोल, किंमत ऐकून तुम्हाला सुद्धा बसेल धक्का
1

अमेरिका पाकिस्तान नाहीतर ‘या’ देशात मिळते सगळ्यात महाग पेट्रोल, किंमत ऐकून तुम्हाला सुद्धा बसेल धक्का

Hero Passion+ Disc ची दमदार एन्ट्री! स्टायलिश लूक आणि दमदार मायलेजने वेधलं लक्ष… खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सर्व माहिती
2

Hero Passion+ Disc ची दमदार एन्ट्री! स्टायलिश लूक आणि दमदार मायलेजने वेधलं लक्ष… खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सर्व माहिती

महिंद्रा बोलेरो भारताच्या पर्यटन क्षेत्राच्या बाजारात एवढी यशस्वी कशी ठरली? जाणून घ्या सविस्तरपणे
3

महिंद्रा बोलेरो भारताच्या पर्यटन क्षेत्राच्या बाजारात एवढी यशस्वी कशी ठरली? जाणून घ्या सविस्तरपणे

बजाज ऑटो दक्षिण भारतात उभारणार नवे प्लांट! तामिळनाडू आणि तेलंगणा पहिल्या नंबरवर!
4

बजाज ऑटो दक्षिण भारतात उभारणार नवे प्लांट! तामिळनाडू आणि तेलंगणा पहिल्या नंबरवर!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मारुती ओम्नी: द किडनॅपिंग कार’; गुन्हेगारी मालिकांची पहिली पसंती! मारुती ओम्नी आजही मिम्समध्ये का अजरामर आहे?

‘मारुती ओम्नी: द किडनॅपिंग कार’; गुन्हेगारी मालिकांची पहिली पसंती! मारुती ओम्नी आजही मिम्समध्ये का अजरामर आहे?

Jun 28, 2026 | 04:47 PM
शेअर बाजारात तेजी; अव्वल 10 कंपन्यांपैकी 6 कंपन्यांच्या मार्केट कॅपमध्ये ₹88,678 कोटींची वाढ, ICICI बँकेची सर्वाधिक झेप

शेअर बाजारात तेजी; अव्वल 10 कंपन्यांपैकी 6 कंपन्यांच्या मार्केट कॅपमध्ये ₹88,678 कोटींची वाढ, ICICI बँकेची सर्वाधिक झेप

Jun 28, 2026 | 04:45 PM
Sheikh Hasina : ‘मला मृत्यूची भीती नाही’ , हसीना यांचा विरोधकांना मोठा इशारा; बांगलादेशच्या Ex PM लवकरच मायदेशी परतणार?

Sheikh Hasina : ‘मला मृत्यूची भीती नाही’ , हसीना यांचा विरोधकांना मोठा इशारा; बांगलादेशच्या Ex PM लवकरच मायदेशी परतणार?

Jun 28, 2026 | 04:39 PM
सिंहगड एक्सप्रेससह अनेक लोकल रद्द, काही गाड्या उशिराने धावणार; रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम

सिंहगड एक्सप्रेससह अनेक लोकल रद्द, काही गाड्या उशिराने धावणार; रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम

Jun 28, 2026 | 04:38 PM
‘भाजप नव्हे, बाबर जनता पार्टी’; परभणीत उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात, फडणवीस-गडकरींवरही निशाणा

‘भाजप नव्हे, बाबर जनता पार्टी’; परभणीत उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात, फडणवीस-गडकरींवरही निशाणा

Jun 28, 2026 | 04:36 PM
ॲन्सी सोजनने Long Jump मध्ये रचला इतिहास; अंजू बॉबी जॉर्जचा २२ वर्ष जुना राष्ट्रीय विक्रम मोडला

ॲन्सी सोजनने Long Jump मध्ये रचला इतिहास; अंजू बॉबी जॉर्जचा २२ वर्ष जुना राष्ट्रीय विक्रम मोडला

Jun 28, 2026 | 04:29 PM
केतन अग्रवालला न्याय मिळवून देण्यासाठी नागरिकांचा कॅण्डल मार्च; आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी

केतन अग्रवालला न्याय मिळवून देण्यासाठी नागरिकांचा कॅण्डल मार्च; आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी

Jun 28, 2026 | 04:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा