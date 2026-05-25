पेट्रोलला पर्याय! मारुतीची ‘ही’ गाडी Flex Fuel व्हर्जनमध्ये येण्याची शक्यता, जाणून घ्या काय असतील खास फीचर्स

Updated On: May 25, 2026 | 12:05 PM IST
सारांश

मारुती सुझुकी भारतात Flex Fuel तंत्रज्ञानासह नवी कार लाँच करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. इथेनॉल मिश्रित इंधनावर चालणारी ही गाडी पर्यावरणपूरक आणि खर्च वाचवणारी ठरू शकते. कोणत्या मॉडेलमध्ये हे तंत्रज्ञान मिळू शकते आणि त्याची खास वैशिष्ट्ये काय असतील, जाणून घ्या.

विस्तार

Maruti Suzuki भारतात फ्लेक्स फ्युएल (Flex Fuel) तंत्रज्ञान असलेली कार लाँच करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा पुन्हा वेग घेत आहे. कंपनीने यापूर्वी ऑटो एक्स्पोमध्ये फ्लेक्स-फ्युएल प्रोटोटाइप सादर केला होता आणि सरकारही इथेनॉल-आधारित इंधनाला प्रोत्साहन देत असल्याने अशा वाहनांच्या लाँचकडे लक्ष लागले आहे.

सध्या सर्वाधिक चर्चा Maruti Suzuki WagonR बद्दल होत आहे. कंपनीने यापूर्वी WagonR Flex Fuel प्रोटोटाइप सादर केला होता, जो E20 ते E85 (20% ते 85% इथेनॉल मिश्रित इंधन) वर चालू शकतो. त्यामुळे भारतात Flex Fuel तंत्रज्ञानासह लाँच होणारी ही पहिली मोठ्या प्रमाणातील मारुती कार ठरू शकते.

फ्लेक्स फ्युएल कार लॉन्च होणार

मारुती लवकरच भारतीय बाजारपेठेत फ्लेक्स फ्युएल कार लॉन्च करू शकते. केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी स्वतः ही घोषणा केली आहे. यानंतर, मारुती या तंत्रज्ञानासह कोणते वाहन लॉन्च करू शकते, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. निर्मात्याने यावर कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही, परंतु अशी अपेक्षा आहे की भारतात फ्लेक्स फ्युएल तंत्रज्ञानासह सादर होणारे मारुती वॅगन आर हे पहिले वाहन असेल.

यापूर्वी सादर केले होते

मारुतीने हे वाहन पहिल्यांदा २०२३ च्या ऑटो एक्स्पोमध्ये सादर केले होते. पण तेव्हा ते फक्त एक प्रोटोटाइप आवृत्ती होती. आता, ही कार २०२६ मध्ये उत्पादन आवृत्ती म्हणून सादर केली जाऊ शकते.

विशेष वैशिष्ट्ये कोणती असतील?

मारुती वॅगन आर फ्लेक्स-फ्यूएल तंत्रज्ञानासह सादर केली जाईल, जी पूर्णपणे इथेनॉलवर चालेल. ही कार ८५ ते १०० टक्के इथेनॉल वापरू शकते, त्यामुळे पेट्रोलचा वापर टाळता येतो.

याचा फायदा कोणाला होईल?

कार पूर्णपणे इथेनॉलवर चालवल्याने प्रदूषण लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. तसेच, कच्च्या तेलाच्या आयातीवर खर्च होणाऱ्या लाखो डॉलर्सची बचत होऊ शकते. या तेलाची किंमत पेट्रोलपेक्षा खूपच कमी असेल, ज्यामुळे लोकांना दरातील फरकामुळे दिलासा मिळू शकतो.

Flex Fuel म्हणजे काय?

Flex Fuel वाहनांमध्ये इंजिन पेट्रोलसोबत जास्त प्रमाणातील इथेनॉल मिश्रित इंधनावरही चालू शकते. साधारण पेट्रोल कारच्या तुलनेत अशी वाहने E20, E85 सारख्या मिश्रित इंधनाशी सुसंगत असतात.

इंधन खर्च कमी होण्याची शक्यता

कार्बन उत्सर्जनात घट

आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी

संभाव्य खास वैशिष्ट्ये

इथेनॉल मिश्रित इंधनासाठी सुसंगत इंजिन

इंजिनमध्ये ऑटो-ट्युनिंग क्षमता

कमी प्रदूषण करणारे तंत्रज्ञान

नियमित पेट्रोल आणि इथेनॉल मिश्रित इंधन दोन्हीवर चालण्याची सुविधा

भारत सरकार २०% इथेनॉल मिश्रण (E20) धोरणावर भर देत असल्याने भविष्यात अधिक कार कंपन्या अशा वाहनांवर लक्ष केंद्रित करू शकतात. मात्र, मारुतीकडून कोणते मॉडेल आणि नेमकी लाँच टाइमलाइन असेल याबाबत अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.

Published On: May 25, 2026 | 12:05 PM

