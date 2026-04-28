ऑटो मार्केटमध्ये होणार मोठा धमाका! पुढील 2 वर्षांत ही कंपनी लाँच करणार तब्बल 6 इलेक्ट्रिक कार्स, ग्राहकांना मिळणार नवे पर्याय

भारतामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची क्रेझ झपाट्याने वाढत असताना लक्झरी कार सेगमेंटमध्येही मोठे बदल दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर Mercedes-Benz भारतात मोठा EV विस्तार करण्याच्या तयारीत आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 07:46 AM
  • मर्सिडीज-बेंझ पुढील 18–24 महिन्यांत भारतात 6 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रिक कार्स लाँच करण्याची तयारी करत आहे.
  • CLA इलेक्ट्रिकपासून सुरुवात करत कंपनी SUV आणि सेडान अशा सर्व सेगमेंटमध्ये EV पर्याय आणणार आहे.
  • इलेक्ट्रिकसोबतच पेट्रोल आणि डिझेल गाड्यांची विक्रीही कंपनी कायम ठेवणार आहे.
मर्सिडीज-बेंझ इंडिया भारतात इलेक्ट्रिक कार्सचा विस्तार करण्याची योजना आखत आहे. अशी माहिती मिळाली आहे की, कंपनी पुढील 18 ते 24 महिन्यांमध्ये 6 हून अधिक इलेक्ट्रिक कार्स लाँच करण्याची तयारी करत आहे. CLA इलेक्ट्रिक कारच्या लाँचिंगसह या योजनेचा प्रारंभ झाला आहे. असं सांगितलं जात आहे की, कंपनी त्यांच्या मुख्य मॉडेल्समध्ये इलेक्ट्रिक कारचा पर्याय जोडत आहे.

इलेक्ट्रिक गाड्यांवर कंपनीचा फोकस

यापूर्वी वाहन निर्माता कंपनी केवळ महागडे आणि हाई-एंड इलेक्ट्रिक मॉडेल लाँच करण्यावर फोकस करत होती. मात्र आता बदलत्या ऑटो क्षेत्रासोबतच कंपनी वेगवेगळ्या सेगमेंटध्ये इलेक्ट्रिक गाड्या लाँच करण्यावर अधिक भर देत आहे. याचा उद्देश असा आहे की, कंपनीला जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत पोहोचायचे आहे आणि ऑटो क्षेत्रात झेप घ्यायची आहे. सध्या लग्जरी गाड्यांच्या बाजारात देखील लोकं इलेक्ट्रिक गाड्यांना जास्त पसंती देत आहेत. यामुळेच कंपनी जास्तीच जास्त इलेक्ट्रिक गाड्या लाँच करण्यावर फोकस करत आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

नव्या CLA इलेक्ट्रिकने केला प्रारंभ

मर्सिडीज-बेंझच्या पुढील पिढीच्या इलेक्ट्रिक गाड्यांमधील पहिले मॉडेल CLA इलेक्ट्रिक हे आहे. ही गाडी कंपनीच्या नव्या MMA प्लॅटफॉर्म आणि सर्वात नवीन MB.OS सॉफ्टवेयरवर आधारित आहे, जे भविष्यातील इतर मॉडेल्सना देखील आधार देणार आहे. या गाडीमध्ये 800V इलेक्ट्रिक आर्किटेक्टरचा वापर करण्यात आला आहे.

प्रत्येक सेगमेंटमध्ये येणाक इलेक्ट्रिक कार

मर्सिडीज-बेंझ त्यांच्या प्रत्येक सेगमेंटमध्ये इलेक्ट्रिक कार लाँच करण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये SUV आणि सेडान दोन्ही समाविष्ट आहेत. कंपनीने तयार केलेल्या योजनेमध्ये GLC EV आणि E-Class EV सारखे मॉडेल्स देखील समाविष्ट आहेत. भारतात SUV ची मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे. अशा परिस्थितीत GLC EV महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. तसेच, जे ग्राहक लग्जरी सेडानला पंसती देतात, अशा ग्राहकांसाठी कंपनी C-Class EV लाँच करण्याची योजना आखत आहे. याशिवाय कंपनी 2026 मध्ये आणखी 2 इलेक्ट्रिक गाड्या लाँच करण्याची योजना आखत आहे. मात्र अद्याप या गाड्यांबाबत कोणतीही माहिती शेअर करण्यात आली नाही.

पेट्रोल आणि डिझेल मॉडेल्सची विक्री सुरुच राहणार

मर्सिडीज-बेंझने स्पष्ट केले आहे की, इलेक्ट्रिक गाड्यांसोबतच कंपनी पेट्रोल आणि डिझेल मॉडेल्सची विक्री देखील सुरु ठेवणार आहे. लक्झरी सेगमेंटमध्ये, लोकं अजूनही इलेक्ट्रिक कारचा वापर त्यांचे प्राथमिक वाहन म्हणून न करता, दुय्यम वाहन म्हणून करत आहेत. एसयूव्ही सेगमेंटमधील विक्रीमध्ये डिझेल मॉडेल्सचा वाटा अजूनही लक्षणीय आहे. ग्राहकांचे निर्णय किंमत, सरकारी प्रोत्साहन आणि वाहनाच्या पुनर्विक्री मूल्यावर देखील अवलंबून असतात

Published On: Apr 28, 2026 | 03:40 PM

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा 'ते' खास राजकीय कनेक्शन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा 'फर्स्ट लूक' समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

