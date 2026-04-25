792 किमी रेंज अन् लग्जरी फीचर्स; Mercedes CLA EV भारतात लाँच, किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या

नवीन मर्सिडीज बेंझ सीएलए ईव्ही तीन वेगवेगळ्या व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आली आहे. पहिल्या CLA 200 ची किंमत 55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. CLA 250+ ची किंमत 59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आणि तीसरे लाँच एडीशन याची एक्स-शोरूम किंमत 64 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. (फोटो सौजन्य – Mercedes)
यामध्ये एक स्लीक कूप डिझाईन दिले आहे, जे हवेच्या प्रवाहाचा विचार करून तयार करण्यात आले आहे. गाडीच्या समोरील भागात चमकदार काळी बंद ग्रिल आहे, ज्यावर चमकणारा थ्री-पॉइंटेड स्टार लोगो आहे यामध्ये खास-ट्विन-पॉड LED हेडलँप्स आहेत, जे एका पातळ लाईट बारसोबत जोडण्यात आले आहे. अशाच स्वरुपाची एक लाईट पट्टी मागील बाजूला देखील देण्यात आली आहे.
यामध्ये दरवाजाच्या आतमध्ये फीट होणारे फ्लश होड हँडल्स आणि 18-इंच एएमजी अलॉय व्हील्स दिले आहे. ग्राहकांसाठी ही गाडी अनेक रंगांंमध्ये उपलब्ध आहे. ज्यामध्ये क्लियर ब्लू, कॉस्मिक ब्लू, पोलप व्हाइट, अल्पाइन ग्रे आणि पेटागोनिया रेड यांचा समावेश आहे.
या गाडीचे इंटीरियर मर्सिडीज बेंझच्या लेटेस्ट डिझाईनवर आधारित आहे. यामध्ये 10.25 इंच ड्राइवर डिस्प्ले आणि 14-इंच सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टिम देण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पॅसेंजरच्या बाजूसाठी एक स्वतंत्र डिस्प्ले देखील उपलब्ध आहे. गाडीमध्ये मेमरी फंक्शनसह पावर्ड आणि हीटेड फ्रंट सीट्स, एक फिक्स्ड पॅनोरमिक ग्लास रूफ आणि ऑटोमॅटिक क्लाइमेट कंट्रोल सारखे फीचर्स देण्यात आले आहे. याशिवाय डॅशबोर्ड आणि सेंटर कंसोलवर प्रीमियल ट्रिम डिटेल्स आणि स्टीयरिंगवर टच-सेंसिटिव कंट्रोल्स देण्यात आले आहेत.
सुरक्षेसाठी गाडीमध्ये 6 एयरबॅग, 360-डिग्री कॅमेरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टिम दिली आहे. याशिवाय, यामध्ये लेवल-2 ADAS आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक सारखे फीचर्स देखील देण्यात आले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार या इलेक्ट्रिक कारला Euro NCAP क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाली आहे.
भारतीय बाजारात मर्सिडीज बेंझने CLA 200 व्हेरिअंट लाँच केले आहे. हे व्हेरिअंट एकदा फुल्ल चार्ज झाल्यानंतर 542 किमी रेंज देते. CLA 250+ व्हेरिअंट सिंगल चार्जवर 792 किमीपर्यंत रेंज देते. या व्हेरिएंटमध्ये 85 kWh बॅटरी आणि मागील बाजूस बसवलेली इलेक्ट्रिक मोटर आहे, जी अंदाजे 268hp आणि 335nm टॉर्क निर्माण करते. याची बॅटरी 250 किलोवॅट डीसी फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते, ज्यामुळे केवळ 20 मिनिटांत 400 किमी पर्यंतची रेंज मिळू शकते. शिवाय, या सेडानमध्ये एक विशेष टू-स्पीड गिअरबॉक्स आहे, ज्यामुळे ही कार केवळ 6.7 सेकंदात 0 ते 100 किमी प्रति तास वेग गाठू शकते.