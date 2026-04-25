Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Mercedes Cla Ev Launched In India With Luxury Features And 792 Km Range Know About The Price

792 किमी रेंज अन् लग्जरी फीचर्स; Mercedes CLA EV भारतात लाँच, किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या

Mercedes CLA EV Launched: मर्सिडीज-बेंझने भारतात इलेक्ट्रिक CLA सेडानसह दमदार पुनरागमन केले. प्रीमियम फीचर्स, लांब रेंज आणि फास्ट चार्जिंग टेक्नॉलॉजीमुळे ही कार एंट्री-लेव्हल इलेक्ट्रिक सेगमेंटमध्ये आकर्षक पर्याय आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 03:17 PM
792 किमी रेंज अन् लग्जरी फीचर्स; Mercedes CLA EV भारतात लाँच, किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या

792 किमी रेंज अन् लग्जरी फीचर्स; Mercedes CLA EV भारतात लाँच, किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या

Follow Us:
Follow Us:
  • मर्सिडीज-बेंझ CLA EV तीन व्हेरिअंटमध्ये 55 लाख ते 64 लाख रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आली आहे.
  • या इलेक्ट्रिक सेडानमध्ये 792 किमीपर्यंतची रेंज आणि 250kW फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देण्यात आला आहे.
  • प्रीमियम डिझाईन, मोठे डिस्प्ले, ADAS आणि 5-स्टार सेफ्टी रेटिंगसह ही कार फीचर्सने परिपूर्ण आहे.
मर्सिडीज-बेंझने CLA सह भारतात पुनरागमन केले आहे. मात्र यावेळी कंपनी त्यांची इलेक्ट्रिक कार घेऊन भारतात आली आहे. 2020 मध्ये पेट्रोल आणि डिझेल मॉडेल लाँच करण्यात आल्यानंतर आता कंपनीने त्यांच्या सर्वात स्वस्त (एंट्री-लेवल) इलेक्ट्रिक सेडानसह भारतात एंट्री केली आहे. नवीन इलेक्ट्रिक CLA तीन वेगवेगळ्या व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आली आहे. यांची किंमत आणि स्वस्त इलेक्ट्रिक सेडानचे खास फीचर्स जाणून घेऊया.

BMW F 450 GS भारतात लाँच! दमदार इंजिन, अ‍ॅडव्हेंचर लूक आणि किफायतशीर किंमतीत मिळणार प्रीमियम अनुभव

व्हेरिअंट आणि किंमत

नवीन मर्सिडीज बेंझ सीएलए ईव्ही तीन वेगवेगळ्या व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आली आहे. पहिल्या CLA 200 ची किंमत 55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. CLA 250+ ची किंमत 59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आणि तीसरे लाँच एडीशन याची एक्स-शोरूम किंमत 64 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. (फोटो सौजन्य – Mercedes) 

मर्सिडीज बेंझ सीएलए ईव्ही डिझाईन

यामध्ये एक स्लीक कूप डिझाईन दिले आहे, जे हवेच्या प्रवाहाचा विचार करून तयार करण्यात आले आहे. गाडीच्या समोरील भागात चमकदार काळी बंद ग्रिल आहे, ज्यावर चमकणारा थ्री-पॉइंटेड स्टार लोगो आहे यामध्ये खास-ट्विन-पॉड LED हेडलँप्स आहेत, जे एका पातळ लाईट बारसोबत जोडण्यात आले आहे. अशाच स्वरुपाची एक लाईट पट्टी मागील बाजूला देखील देण्यात आली आहे.

लुक आणि कलर ऑप्शन

यामध्ये दरवाजाच्या आतमध्ये फीट होणारे फ्लश होड हँडल्स आणि 18-इंच एएमजी अलॉय व्हील्स दिले आहे. ग्राहकांसाठी ही गाडी अनेक रंगांंमध्ये उपलब्ध आहे. ज्यामध्ये क्लियर ब्लू, कॉस्मिक ब्लू, पोलप व्हाइट, अल्पाइन ग्रे आणि पेटागोनिया रेड यांचा समावेश आहे.

इंटीरियर आणि फीचर्स

या गाडीचे इंटीरियर मर्सिडीज बेंझच्या लेटेस्ट डिझाईनवर आधारित आहे. यामध्ये 10.25 इंच ड्राइवर डिस्प्ले आणि 14-इंच सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टिम देण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पॅसेंजरच्या बाजूसाठी एक स्वतंत्र डिस्प्ले देखील उपलब्ध आहे. गाडीमध्ये मेमरी फंक्शनसह पावर्ड आणि हीटेड फ्रंट सीट्स, एक फिक्स्ड पॅनोरमिक ग्लास रूफ आणि ऑटोमॅटिक क्लाइमेट कंट्रोल सारखे फीचर्स देण्यात आले आहे. याशिवाय डॅशबोर्ड आणि सेंटर कंसोलवर प्रीमियल ट्रिम डिटेल्स आणि स्टीयरिंगवर टच-सेंसिटिव कंट्रोल्स देण्यात आले आहेत.

सेफ्टी फीचर्स आणि रेटिंग

सुरक्षेसाठी गाडीमध्ये 6 एयरबॅग, 360-डिग्री कॅमेरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टिम दिली आहे. याशिवाय, यामध्ये लेवल-2 ADAS आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक सारखे फीचर्स देखील देण्यात आले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार या इलेक्ट्रिक कारला Euro NCAP क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाली आहे.

Honda Cars : अरे देवा आता हे काय नवीन? २३ वर्षांनंतर ‘या’ देशातून होंडाची एक्झिट; काय आहे मोठा निर्णय?

चार्जिंर पावर आणि स्पीड

भारतीय बाजारात मर्सिडीज बेंझने CLA 200 व्हेरिअंट लाँच केले आहे. हे व्हेरिअंट एकदा फुल्ल चार्ज झाल्यानंतर 542 किमी रेंज देते. CLA 250+ व्हेरिअंट सिंगल चार्जवर 792 किमीपर्यंत रेंज देते. या व्हेरिएंटमध्ये 85 kWh बॅटरी आणि मागील बाजूस बसवलेली इलेक्ट्रिक मोटर आहे, जी अंदाजे 268hp आणि 335nm टॉर्क निर्माण करते. याची बॅटरी 250 किलोवॅट डीसी फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते, ज्यामुळे केवळ 20 मिनिटांत 400 किमी पर्यंतची रेंज मिळू शकते. शिवाय, या सेडानमध्ये एक विशेष टू-स्पीड गिअरबॉक्स आहे, ज्यामुळे ही कार केवळ 6.7 सेकंदात 0 ते 100 किमी प्रति तास वेग गाठू शकते.

Web Title: Mercedes cla ev launched in india with luxury features and 792 km range know about the price

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 25, 2026 | 03:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Electric Car Tips : EV कारमधील Turtle Mode नेमका काय आहे? बॅटरी संपल्यावरही कशी धावते गाडी?
1

Electric Car Tips : EV कारमधील Turtle Mode नेमका काय आहे? बॅटरी संपल्यावरही कशी धावते गाडी?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navarashtra Special: मुंग्यांच्या वारुळांचे अदृश्य होत चाललेले जग; पर्यावरणातील असमतोलाचा गंभीर इशारा

Navarashtra Special: मुंग्यांच्या वारुळांचे अदृश्य होत चाललेले जग; पर्यावरणातील असमतोलाचा गंभीर इशारा

May 13, 2026 | 02:35 AM
सोशल मीडियावरील बदनामीला लागणार लगाम; राज्य सरकारची उच्चस्तरीय समिती गठीत

सोशल मीडियावरील बदनामीला लागणार लगाम; राज्य सरकारची उच्चस्तरीय समिती गठीत

May 13, 2026 | 12:30 AM
GT Vs SRH: हा तर फुसका बार! Rabada चा कहर अन् सनरायझर्स गारद; पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ

GT Vs SRH: हा तर फुसका बार! Rabada चा कहर अन् सनरायझर्स गारद; पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ

May 12, 2026 | 11:02 PM
तुमच्या बालपणीचे ‘संपत चंपत’ आता टीव्हीवर! ‘Warner Bros ‘ची मुलांसाठी सर्वात मोठी घोषणा; वाचा सविस्तर

तुमच्या बालपणीचे ‘संपत चंपत’ आता टीव्हीवर! ‘Warner Bros ‘ची मुलांसाठी सर्वात मोठी घोषणा; वाचा सविस्तर

May 12, 2026 | 10:12 PM
जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! वादळामुळे निवारा शेड कोसळून ६ भाविकांचा मृत्यू; मृतांमध्ये दोन चिमुकल्यांचा समावेश

जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! वादळामुळे निवारा शेड कोसळून ६ भाविकांचा मृत्यू; मृतांमध्ये दोन चिमुकल्यांचा समावेश

May 12, 2026 | 09:23 PM
GT Vs SRH Live: वॉशिंग्टनची गुजरातसाठी ‘सुंदर’ खेळी; सनरायझर्सला ‘तब्बल’ इतक्या रन्सचे टार्गेट

GT Vs SRH Live: वॉशिंग्टनची गुजरातसाठी ‘सुंदर’ खेळी; सनरायझर्सला ‘तब्बल’ इतक्या रन्सचे टार्गेट

May 12, 2026 | 09:22 PM
Maharashtra Politics: राजकारणात मोठी खळबळ! सुनील तटकरे थेट ‘सिल्व्हर ओक’वर; शरद पवारांच्या भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण

Maharashtra Politics: राजकारणात मोठी खळबळ! सुनील तटकरे थेट ‘सिल्व्हर ओक’वर; शरद पवारांच्या भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण

May 12, 2026 | 09:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM
Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM
Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

May 12, 2026 | 04:30 PM