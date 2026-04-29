Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • The Court Has Sentenced The Accused Who Murdered The Woman To Severe Punishment

Pune Murder : महिलेचा खून करणाऱ्या कामगाराला जन्मठेप; दहा वर्षांमतर न्यायालयाचा निकाल

भांडणात मध्यस्थी करणाऱ्या महिलेचा खून करणाऱ्या तसेच तिघांच्या खूनाचा प्रयत्न करणाऱ्या एका कामगाराला न्यायालयाने जन्मठेप आणि १८ हजार रुपयांची दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 12:30 AM
सातारा जिल्हा परिषद सदस्य अपहरणनाट्य; महाबळेश्वर न्यायालयात सुनावणी

सातारा जिल्हा परिषद सदस्य अपहरणनाट्य; महाबळेश्वर न्यायालयात सुनावणी (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : भांडणात मध्यस्थी करणाऱ्या महिलेचा खून करणाऱ्या तसेच तिघांच्या खूनाचा प्रयत्न करणाऱ्या एका कामगाराला न्यायालयाने जन्मठेप आणि १८ हजार रुपयांची दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. दहा वर्षांपुर्वी घडलेल्या या घटनेत हा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. सूसगावातील चाळीत किरकोळ कारणावरून ही घटना घडली होती. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान आरोपीने स्वतःला मानसिक रुग्ण असल्याचे भासवून बचावाचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याचे कोणतेही ठोस पुरावे सादर केले नाहीत. त्यामुळे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच. एम. भोसले यांच्या न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवून पीडित कुटुंबांना न्याय दिला.

 

मुकिंद शेकू हाते (वय ४१, रा. सूसगाव, मूळ रा. धारापूर, नांदेड) असे शिक्षा झालेल्या दोषीचे नाव आहे. त्याच्याविरोधात पृथ्वीराज साळुंखे यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. हातेने चाकूने केलेल्या हल्ल्यात नंदाबाई कांबळे यांचा मृत्यू झाला होता; तर तक्रारदारांसमवेत त्यांची आई आणि वडील जखमी झाले होते. ही घटना १६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सकाळी साडेसात ते पावणेआठच्या दरम्यान सूसगावातील चांदेरे चाळीत घडली होती.

चाळीत तक्रारदार साळुंखे, नंदाबाई कांबळे आणि आरोपी हातेचे कुटुंब शेजारी शेजारी राहायचे. गुन्ह्याच्या आठ दिवस आधी आरोपीने तक्रारदारांची आई व बहिणीला शिविगाळ केली आणि तक्रारदारांना मारहाण केली होती. त्या वेळी झालेल्या भांडणात नंदाबाईंनी मध्यस्थी केली. त्याचा राग आरोपीच्या मनात होता. त्यातून त्याने नंदाबाई कांबळे यांच्या पोटावर चाकूने सपासप वार करून त्यांचा निर्घृण खून केला. नंदाबाईंना वाचविण्याचा प्रयत्न करणारे तक्रारदारांचे वडील यशवंत आणि आई योगिता यांच्यावरही आरोपीने जीवघेणा हल्ला केला.आरोपीच्या चाकू हल्ल्यात यशवंत यांच्या पोटाचे आतडे बाहेर आले होते. तक्रारदारांनी आई-वडिलांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला असता, आरोपीने त्यांच्यावरही वार केले. तपास अधिकारी ए. टी. वाघमाले यांनी गुन्ह्याचा तपास करून आरोपीला अटक करीत न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.

या खटल्यात अतिरिक्त सरकारी वकील जावेद खान यांनी काम पाहिले. त्यांनी सरकार पक्षातर्फे चौदा साक्षीदार तपासले. त्यामध्ये मृत नंदाबाई कांबळे यांच्या मुलाने नोंदविलेली प्रत्यक्षदर्शी साक्ष, तक्रारदार आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी नोंदविलेली साक्ष महत्त्वाची ठरली. आरोपीच्या गुन्ह्याचे गंभीर स्वरूप लक्षात घेत त्याला कठोर शिक्षा ठोठावण्यात यावी, असा युक्तिवाद सरकारी वकील जावेद खान यांनी केला. आरोपीने मानसिक रुग्ण असल्याचा बचाव करत पत्नी व मानसोपचार तज्ज्ञाची साक्ष नोंदवली. मात्र, गुन्हा करताना आरोपीची मानसिक स्थिती बिघडलेली होती याचे कोणतेही ठोस पुरावे सादर केले नाहीत. आरोपीने जाणीवपूर्वक पोटासारख्या नाजूक भागावर वार केले, यावरून त्याचा हेतू स्पष्ट होतो, असे नमूद करत न्यायालयाने आरोपीला शिक्षा ठोठावली.

Web Title: The court has sentenced the accused who murdered the woman to severe punishment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 12:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Crime: थरारक! मुलीच्या प्रियकराने आईच्या बॉयफ्रेंडला भररस्त्यात संपवलं, कारण काय?
1

Pune Crime: थरारक! मुलीच्या प्रियकराने आईच्या बॉयफ्रेंडला भररस्त्यात संपवलं, कारण काय?

पुणे हादरलं! 82 वर्षीय सासूचा 60 वर्षीय सुनेने केला खून; कारण काय तर…
2

पुणे हादरलं! 82 वर्षीय सासूचा 60 वर्षीय सुनेने केला खून; कारण काय तर…

खळबळजनक! आईच्या प्रियकराचा मुलीच्या प्रियकराकडून खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर
3

खळबळजनक! आईच्या प्रियकराचा मुलीच्या प्रियकराकडून खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर

बेडवर निपचित पडलेलं शरीर अन् अंगावर जखमांचे व्रण… लाखोंचा हुंडा घेऊन पतीने रचला पत्नीच्या हत्येचा कट 
4

बेडवर निपचित पडलेलं शरीर अन् अंगावर जखमांचे व्रण… लाखोंचा हुंडा घेऊन पतीने रचला पत्नीच्या हत्येचा कट 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kalyan Crime: कल्याण हादरलं! लुडोच्या वादातून अल्पवयीन मामानेच भाच्याची केली हत्या; आरोपी अटकेत

Kalyan Crime: कल्याण हादरलं! लुडोच्या वादातून अल्पवयीन मामानेच भाच्याची केली हत्या; आरोपी अटकेत

May 14, 2026 | 01:28 PM
स्टाईलच्या नादात झाला ‘लोचा’! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral

स्टाईलच्या नादात झाला ‘लोचा’! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral

May 14, 2026 | 01:28 PM
Keralam New CM: व्ही.डी सतीशन केरळचे नवे मुख्यमंत्रीपदी; काँग्रेसकडून अधिकृत घोषणा

Keralam New CM: व्ही.डी सतीशन केरळचे नवे मुख्यमंत्रीपदी; काँग्रेसकडून अधिकृत घोषणा

May 14, 2026 | 01:28 PM
पुण्यात जनगणनेसाठी तब्बल 12000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; शिक्षणाच्या अटीवरून आता वातावरण तापणार

पुण्यात जनगणनेसाठी तब्बल 12000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; शिक्षणाच्या अटीवरून आता वातावरण तापणार

May 14, 2026 | 01:16 PM
Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?

Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?

May 14, 2026 | 01:12 PM
NEET UG 2026: नीट परीक्षेचा पेपर नक्की छापला जातो कुठे? कडक सुरक्षा असूनही पेपर फुटलाच कसा? वाचा हा विशेष रिपोर्ट

NEET UG 2026: नीट परीक्षेचा पेपर नक्की छापला जातो कुठे? कडक सुरक्षा असूनही पेपर फुटलाच कसा? वाचा हा विशेष रिपोर्ट

May 14, 2026 | 01:04 PM
IPL 2026: Virat Kohli ने रचला इतिहास! T20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर

IPL 2026: Virat Kohli ने रचला इतिहास! T20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर

May 14, 2026 | 12:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM