मोठ्या कुटुंबांसाठी परफेक्ट! 5-स्टार सेफ्टीसह येणाऱ्या टॉप 7-सीटर कार्स; किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या

भारतात 7-सीटर कार्सची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. टाटा सफारी, इनोवा हायक्रॉस, इनविक्टो, स्कॉर्पिओ N आणि XUV700 या कार्स सुरक्षितता, आराम आणि आधुनिक फीचर्समुळे कुटुंबांसाठी उत्तम पर्याय ठरत आहेत.

Updated On: Apr 28, 2026 | 02:40 PM
auto(फोटो सौजन्य: social media)
  • 7-सीटर कार्सना मोठ्या कुटुंबांकडून वाढती मागणी
  • Tata Safari, Scorpio N, XUV700 ला 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग
  • Innova Hycross आणि Invicto आरामदायी व प्रीमियम पर्याय
देशात गेल्या काही वर्षांत 7-सीटर कार्सचा ट्रेंड झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. मोठ्या कुटुंबांसाठी प्रशस्त जागा, आरामदायी प्रवास आणि सुधारलेली सेफ्टी फीचर्स यामुळे या कार्सना ग्राहकांची मोठी पसंती मिळत आहे. बजेटपासून प्रीमियमपर्यंत विविध पर्याय उपलब्ध असल्याने 7-सीटर सेगमेंट आता अधिक आकर्षक बनला आहे. अशातच नुकत्याच समोर आलेल्या अहवालानुसार, भारतातील सर्वात सुरक्षित आणि लोकप्रिय 7-सीटर कार्सची यादी समोर आली आहे. चला जाणून घेऊया या टॉप मॉडेल्सबद्दल.

1. टाटा सफारी

भारतातील एक आघाडीची कर निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स आहे. सफारी ही तिची फ्लॅगशिप SUV आहे. ही 7-सीटर कार आकर्षक लुक आणि आधुनिक फीचर्समुळे लोकप्रिय आहे. भारत NCAP क्रॅश टेस्टमध्ये तिला 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाली आहे. या कारची विशेषता 1.5-लिटर टर्बो पेट्रोल (170 PS, 280 Nm) आणि 2.0-लिटर टर्बो डिझेल (170 PS, 350 Nm) इंजिनचे पर्याय उपलब्ध आहेत. मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक दोन्ही ट्रान्समिशनमध्ये ही कार मिळते.

सुरुवातीची किंमत: एक्स-शोरूम किंमत 13.29 लाख रुपये

2. टोयोटा इनोवा हायक्रॉस
भारतातील लोकप्रिय MPV टोयोटाची इनोवा हायक्रॉस ही आहे. ती पेट्रोल आणि स्ट्राँग हायब्रिड पर्यायात उपलब्ध आहे. इनोवा आणि इनोवा क्रिस्टानंतर ही एक लोकप्रिय मॉडेल आहे. या कारलाही उच्च सेफ्टी फीचर्ससह 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाली आहे.

सुरुवातीची किंमत: एक्स-शोरूम किंमत18.70 लाख रुपये

3. मारुती सुझुकी इनविक्टो
मारुती सुझुकी इनविक्टो ही इनोव्हा इनोवा हायक्रॉसची री-बॅज्ड आवृत्ती आहे. काही फीचर्स कमी दिले आहेत. या कारलाही भारत NCAP मध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाली आहे.

सुरुवातीची किंमत: एक्स-शोरूम किंमत24.97 लाख रुपये

4. महिंद्रा स्कॉर्पिओ N
महिंद्रा कंपनीची स्कॉर्पिओ N ही दमदार SUV असून ऑफ-रोडिंग आणि शहरात दोन्हीकडे उत्तम कामगिरी करते. ही पेट्रोल आणि डिझेल इंजिनमध्ये उपलब्ध आहे. काही डिझेल व्हेरिएंटमध्ये 4×4 सुविधा मिळते. ग्लोबल NCAP मध्ये या कारला 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाली आहे.

सुरुवातीची किंमत: एक्स-शोरूम किंमत 13.49 लाख रुपये

5. महिंद्रा XUV 7XO
महिंद्राची XUV 7XO ही XUV700 चे अपडेटेड व्हर्जन मानली जाते. अद्याप तिची स्वतंत्र क्रॅश टेस्ट झाली नसली तरी XUV700 ला ग्लोबल NCAP मध्ये चांगली सेफ्टी रेटिंग मिळाली होती. ही कार आधुनिक फीचर्स आणि मजबूत बांधणीसाठी ओळखली जाते.

सुरुवातीची किंमत: एक्स-शोरूम किंमत 13.66 लाख रुपये

Frequently Asked Questions

  • Que: 7-सीटर कार्स का लोकप्रिय होत आहेत?

    Ans: मोठ्या कुटुंबांसाठी जागा, आराम आणि सेफ्टीमुळे मागणी वाढली आहे.

  • Que: कोणत्या कार्सना 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग आहे?

    Ans: Tata Safari, Mahindra Scorpio N आणि XUV700 ला 5-स्टार रेटिंग मिळाली आहे.

  • Que: बजेटमध्ये कोणती 7-सीटर कार चांगली आहे?

    Ans: Tata Safari आणि Scorpio N या तुलनेने परवडणाऱ्या आणि सुरक्षित पर्याय आहेत.

Published On: Apr 28, 2026 | 02:40 PM

