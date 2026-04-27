स्पोर्टी लूक आणि पॉवरफुल परफॉर्मन्स! भारतात लवकरच एंट्री करणार Honda Prelude… ग्राहकांची उत्सुकता शिगेला

होंडा भारतात नवीन प्रीमियम गाडी लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीची नवीन गाडी लवकरच भारतात येण्याची शक्यता आहे. दमदार इंजिन, लक्झरी फीचर्स आणि आकर्षक डिझाइनमुळे ही कार लाँचपूर्वीच चर्चेत आली आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 01:46 PM
  • होंडा भारतात लवकरच Honda Prelude ही प्रीमियम गाडी लाँच करण्याची शक्यता आहे.
  • या गाडीत 2.0L हायब्रिड इंजिन देण्यात येऊ शकते, जे दमदार परफॉर्मन्ससह 0 ते 100 किमी/तास वेग 8.2 सेकंदात गाठू शकते.
  • एलईडी लाइट्स, 19-इंच अलॉय व्हील्स, ADAS आणि प्रीमियम इंटीरियरसह ही गाडी 70-75 लाख रुपयांच्या किंमतीत येऊ शकते.
वाहन निर्माता Honda द्वारे भारतात वेगवेगळ्या सेगमेंटमध्ये वाहनांची विक्री केली जात आहे. अशी माहिती मिळाली आहे की, वाहन निर्माता कंपनीद्वारे लवकरच भारतात एक नवीन गाडी लाँच केली जाणार आहे. नव्या गाडीच्या लाँचिंगची तयारी देखील सुरु करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कंपनी लवकरच भारतात Honda Prelude लाँच करणार आहे. कंपनीच्या आगामी गाडीमध्ये दमदार इंजिन मिळू शकते. आगामी लाँचिंगबाबत कोणती माहिती समोर आली आहे, याबाबत जाणून घेऊया.

लवकरच लाँच होणार नवीन गाडी

होंडा मोटरसायकलद्वारे भारतीय बाजारात लवकरच नवीन गाडी लाँच करण्याची तयारी केली जात आहे. कंपनी ही गाडी एक लक्झरी सेडान म्हणून सादर करण्याची शक्यता आहे.  (फोटो सौजन्य – X) 

ही गाडी होणार लाँच

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, वाहन निर्मााता कंपनीद्वारे Honda Prelude लाँच केली जाण्याची शक्यता आहे. कंपनीने अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नाही.

दमदार इंजिनसह लाँच होणार नवीन गाडी

वाहन निर्मााता कंपनीद्वारे, या गाडीमध्ये दोन लीटरची क्षमता असलेले हाइब्रिड इंजिन दिले जाण्याची शक्यता आहे, जे 104 किलोवॅट शक्ती आणि 182 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. या इंजिनने गाडी 8.2 सेकेंदात 0 ते 100 किलोमीटर प्रति तास वेग देऊ शकते.

असे असू शकतात नव्या गाडीचे फीचर्स

होंडा त्यांच्या आगामी गाडीमध्ये अनेक जबरदस्त फीचर्स ऑफर केले जाऊ शकतात. या गाडीमध्ये एलईडी लाइट्स, 19 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, 10.2 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, नऊ इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एपल कार प्‍ले, एंड्राइड ऑटो, बोस ऑडियो‍ सिस्‍टम, लेव्हल-2 एडीएएस, वेंटिलेडिट सीट, स्‍पोर्ट सीट, प्रीमियम इंटीरियर सारखे अनेक दमदार फीचर्स दिले जाण्याची शक्यता आहे.

नवीन गाडी कधी होणार लाँच?

वाहन निर्मााता कंपनीने अद्याप गाडीच्या लाँचिंगबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती दिली नाही. अशी शक्यता वर्तवली जात आहे की, आगामी गाडी भारतात मे आणि जून दरम्यान लाँच केली जाण्याची शक्यता आहे.

किती किंमत असू शकते?

होंडा त्यांची आगामी गाडी भारतात आयात करणार असून, त्याची एक्स-शोरूम किंमत 70 ते 75 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते.

Published On: Apr 27, 2026 | 01:46 PM

सरकारच्या दडपशाहीला आम्ही भिक घालत नाही, शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या, नाहीतर…; हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

