राज्यात उष्णतेची लाटच; देशातील सर्वाधिक तापमान अकोल्यात, अमरावतीत तर…

विदर्भातील सर्वच प्रमुख शहरांचे तापमान ४४ अंश सेल्सिअसच्या पुढे नोंदवले गेले. देशातील सर्वाधिक तापमान अकोला शहरात ४६.९ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले.

Updated On: Apr 29, 2026 | 07:26 AM
अकोला ४५ अंशांवर; पुढे ७ दिवस हीटवेव्ह

अकोला ४५ अंशांवर; पुढे ७ दिवस हीटवेव्ह

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात कमालीचा बदल जाणवत आहे. तापमानाचा पारा वाढत आहे. त्यातच आठवडाभरापासून अकोल्याचे तापमान ४५ अंश सेल्सिअसच्या वर नोंदवले जात आहे. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी हे तापमान ४७ अंशांच्या जवळपास पोहोचले होते. मंगळवारी अकोल्याचे तापमान ४५.२ अंश सेल्सियस नोंदविण्यात आले. त्यामुळे आगामी काळात अकोल्याचा पारा आणखी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

राज्यात उष्णता वाढत आहे. उष्णतेच्या लाटेत संपूर्ण विदर्भ होरपळून निघत आहे. रविवारी तर विदर्भात सूर्य कोपला की काय, असेच चित्र पाहायला मिळाले. विदर्भातील सर्वच प्रमुख शहरांचे तापमान ४४ अंश सेल्सिअसच्या पुढे नोंदवले गेले. देशातील सर्वाधिक तापमान अकोला शहरात ४६.९ अंश सेल्सिअस नोंदविल्या गेले असून, हे यंदाच्या उन्हाळ्यातील सर्वाधिक तापमान आहे. अकोल्यापाठोपाठ नोंदवलेल्या शहरांमध्ये अमरावतीचा दुसरा क्रमांक आहे. अमरावतीमध्ये ४६.८ अंश सेल्सिअस इतके तापमान नोंदविण्यात आले.

Weather Update : धाराशिव तालुक्यात अवकाळीचा कहर; गारपीट-वादळामुळे पिकांचे मोठे नुकसान, वीज कोसळून शेतकऱ्याचा मृत्यू

दरम्यान, विदर्भात गेल्या आठवडाभरापासून उष्णतेची लाट सुरू आहे. सातत्याने देशातील सर्वाधिक तापमान अकोला आणि विदर्भातील काही प्रमुख शहरामध्ये नोंदवले जात आहे. रविवारी तर या उन्हाळ्यातील तापमानाचा उच्चांक गाठला गेला. सोमवारी अकोल्याचे तापमान ४६.३ तर मंगळवारी ४५.२ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले.

राज्यभर उष्णतेचा पारा वाढतोय

राज्यभर उष्णतेचा पारा प्रचंड वाढताना दिसत आहे. विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यात उन्हाचा तडाखा चांगलाच बसत आहे. दुपारच्या वेळेत रस्ते ओस पडत आहेत. हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार, रविवारी अकोला येथे ४६.९ अंश तापमानाची नोंद झाली, जे राज्यातील सर्वांत उष्ण ठिकाण ठरले. भंडारा ४४.०, गोंदिया ४४.४, गडचिरोली ४४.६, ब्रह्मपुरी ४४.२ आणि वाशिम ४४.६ येथेही तीव्र उष्णतेचा परिणाम जाणवला.

धाराशिवमध्ये अवकाळी पावसाची हजेरी

दुसरीकडे, धाराशिव तालुक्यात मंगळवारी (दि.२१) दुपारनंतर अचानक अवकाळी पावसाने हजेरी लावत भयंकर वादळी वारे, गारपीट आणि मुसळधार पावसाचा तडाखा दिला. धारूर, केशेगाव, कोल्हेगाव आदी परिसरात या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीसह मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, विठ्ठलवाडी येथे वीज कोसळून एका शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

Published On: Apr 29, 2026 | 07:11 AM

India Rain Alert: मोठे संकट येणार! जून महिन्यातच मान्सूनवर…; प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ
उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित
अकोल्यातील तापमानात पुन्हा वाढ; पारा 45.6 अंशांवर, उन्हाचे बसत आहेत चटके
Monsoon Update : 25 ते 27 मेदरम्यान केरळमध्ये दाखल होणार मान्सून, पाच राज्यांसाठी दिला ‘हा’ इशारा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

