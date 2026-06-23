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हे आहेत मुंबईतील टॉप ५ सेकेंड हॅंड बाईक मार्केट्स; आत्ताच जाणून घ्या

Updated On: Jun 23, 2026 | 05:23 PM IST
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सारांश

मुंबईतील कुर्ला, गोरेगाव, मीरा रोड, घाटकोपर आणि मुलुंड ही प्रमुख ऑटोमोबाईल मार्केट्स ग्राहकांसाठी किफायतशीर किमतीत आणि विविध श्रेणींमध्ये सेकेंड हॅंड दुचाकी खरेदी करण्याचे मुख्य हब आहेत.

हे आहेत मुंबईतील टॉप ५ सेकेंड हॅंड बाईक मार्केट्स; आत्ताच जाणून घ्या
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विस्तार

फास्ट लाईफ आणि ट्रॅफिकसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईत वेळेवर पोहोचण्यासाठी दुचाकी हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे. नवीन बाईकवर मोठा खर्च करण्याऐवजी मुंबईतील ऑटोमोबाईल बाजारपेठेत सेकेंड हॅंड गाड्यांचा शोध घेणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मुंबईत अशी ५ प्रमुख ठिकाणे आहेत जिथे बजेट स्कूटर्सपासून ते प्रीमियम गाड्यांपर्यंतचे अफाट पर्याय उपलब्ध होतात.

१. कुर्ला वेस्ट (एलबीएस मार्ग परिसर): कुर्ला हे मुंबईतील सर्वाधिक प्रसिद्ध आणि सर्वात मोठे सेकेंड हॅंड दुचाकींचे मार्केट आहे. येथील लाल बहादूर शास्त्री (एलबीएस) मार्गावर शेकडो डीलर्स आहेत. येथे रोजच्या वापरासाठीच्या बजाज पल्सर, होंडा शाईनपासून ते यामाहा स्पोर्ट्स बाईक्स अतिशय वाजवी दरात मिळतात.

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२. गोरेगाव वेस्ट (लिंक रोड): पश्चिम उपनगरात राहणाऱ्या लोकांसाठी गोरेगावचा लिंक रोड हा एक उत्तम ऑटोमोबाईल हब आहे. येथील शोरूम्समध्ये उत्तम मेकॅनिकल कंडिशन आणि प्रमाणित केलेल्या सेकंड हॅंड गाड्या मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतात. चांगल्या दर्जाच्या स्कूटर्ससाठी हे मार्केट लोकप्रिय आहे.

३. मीरा रोड ईस्ट (काशिमीरा परिसर): जर तुम्हाला प्रीमियम किंवा क्रूझर बाईक्स हव्या असतील, तर मीरा रोडचा काशिमीरा परिसर सर्वोत्तम आहे. येथे मोठे प्री-ओन्ड शोरूम्स आहेत, जिथे रॉयल एनफिल्ड बुलेट, केटीएम आणि महागड्या स्पोर्ट्स बाईक्स अगदी अर्ध्या किमतीत चांगल्या वॉरंटीसह मिळतात.

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४. घाटकोपर ईस्ट (९० फीट रोड आणि पंतनगर): पूर्व उपनगरातील ग्राहकांसाठी घाटकोपर येथील ९० फुटी रोड आणि पंतनगर परिसर हा सेकेंड हॅंड दुचाकींसाठी मुख्य केंद्रबिंदू ठरला आहे. कौटुंबिक वापरासाठीच्या कमी धावलेल्या चांगल्या कंडिशनमधील स्कूटर्स खरेदी करण्यासाठी ग्राहक या मार्केटला पहिली पंसती देतात.

५. मुलुंड वेस्ट (आशा नगर परिसर): मुलुंडमधील आशा नगर आणि एलबीएस मार्ग परिसरात गेल्या काही वर्षांत अनेक आधुनिक प्री-ओन्ड बाईक मॉल आणि कन्सल्टंट्स सुरू झाले आहेत. येथील बाजारपेठेत ग्राहकांना कायदेशीर आरसी ट्रान्सफर करून देण्याची चोख व्यवस्था डीलर्सकडून दिली जाते.

मुंबईच्या दमट वातावरणामुळे जुनी गाडी घेताना तिच्या चेसिस आणि इंजिनवर गंज चढलेला नाही ना, याची खात्री मेकॅनिक कडून करून घ्यावी. तसेच आरसी बुक, विमा आणि सर्व्हिस हिस्ट्री तपासल्याशिवाय व्यवहार करू नये.

 

Web Title: Mumbai top 5 second hand bikes market auto news marathi

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Published On: Jun 23, 2026 | 05:22 PM

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