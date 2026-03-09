Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
15 हजार पगारातही शक्य! Triumph Speed T4 चा EMI तर 10 हजारांपेक्षा कमी, जाणून घ्या संपूर्ण कॅल्क्युलेशन

अनेक तरुणांचे स्वप्न असते की त्यांच्याकडे Triumph ची बाईक असावी. हेच स्वप्न एका सोप्या कॅल्क्युलेशच्या साहाय्याने पूर्ण होऊ शकते. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 09, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • Triumph च्या अनेक बाईक भारतात लोकप्रिय
  • Triumph Speed T4 साठी फक्त द्यावा लागेल 8953 रुपयांचा ईएमआय
  • जाणून घ्या सोपा हिशोब
जर तुम्ही प्रीमियम पण परवडणारी बाईक खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ट्रायम्फ स्पीड T4 ही बाईक तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकते. प्रसिद्ध ब्रिटिश बाईक कंपनी ट्रायम्फ मोटरसायकल्सची ही बाईक भारतातील कंपनीची सर्वात स्वस्त बाईक मानली जाते. भारतात याची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1.95 लाख रुपये आहे. याच्या स्टायलिश डिझाइन, पॉवरफुल इंजिन आणि प्रीमियम ब्रँडमुळे, ही बाईक विशेषतः तरुणांमध्ये लोकप्रिय होत आहे. जर तुम्ही ही बाईक खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे तुम्हाला दरमहा किती EMI भरावी लागेल?चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

शक्तिशाली इंजिन आणि स्टायलिश रोडस्टर

ट्रायम्फ स्पीड T4 ही रोडस्टर-स्टाइलची बाईक आहे जी आधुनिक फीचर्ससह क्लासिक रेट्रो डिझाइनला एकत्र करते. यात 398.15cc सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजिन आहे जे जास्तीत जास्त 30.6 bhp पॉवर आणि 36 Nm चा पीक टॉर्क निर्माण करते. हे 6-स्पीड गिअरबॉक्ससह जोडलेले आहे. बाईकचे वजन 180 किलो आहे आणि त्यात 17-इंच चाके आहेत. 13-लिटर इंधन टाकी लांब राईडसाठी आदर्श आहे.

किती असेल ईएमआय?

समजा तुम्ही बाईकची संपूर्ण एक्स-शोरूम किंमत म्हणजेच सुमारे 1.95 लाख रुपये बँकेतून कर्ज म्हणून घेतले आणि त्यावर 9.5% व्याजदर लागू झाला, तर हे कर्ज 1 वर्षात (12 महिन्यांत) फेडण्यासाठी तुम्हाला दरमहा अंदाजे 17,098 रुपये इतका EMI भरावा लागेल.

तर दुसरीकडे, जर तुम्ही हे कर्ज 2 वर्षांत (24 महिन्यांत) फेडण्याचा पर्याय निवडला, तर दरमहा सुमारे 8,953 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.

EMI वर कोणत्या गोष्टींचा परिणाम होतो?

प्रत्यक्षात EMI ची रक्कम अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. यात डाउन पेमेंट, बँकेचा व्याजदर, कर्जाचा कालावधी तसेच शहरानुसार ठरणारी ऑन-रोड किंमत यांचा समावेश होतो. त्यामुळे डीलरशिपवर प्रत्यक्ष चौकशी केल्यावर तुम्हाला EMI ची रक्कम थोडीफार वेगळी देखील मिळू शकते.

Published On: Mar 09, 2026 | 06:15 AM

