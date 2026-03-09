15 हजार पगारातही शक्य! Triumph Speed T4 चा EMI तर 10 हजारांपेक्षा कमी, जाणून घ्या संपूर्ण कॅल्क्युलेशन

Israel – Iran War चे पाकिस्तानला चटके! इंधनाच्या किमती थेट गगनाला भिडल्या, 1 लिटर पेट्रोलची किंमत तब्बल…
ट्रायम्फ स्पीड T4 ही रोडस्टर-स्टाइलची बाईक आहे जी आधुनिक फीचर्ससह क्लासिक रेट्रो डिझाइनला एकत्र करते. यात 398.15cc सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजिन आहे जे जास्तीत जास्त 30.6 bhp पॉवर आणि 36 Nm चा पीक टॉर्क निर्माण करते. हे 6-स्पीड गिअरबॉक्ससह जोडलेले आहे. बाईकचे वजन 180 किलो आहे आणि त्यात 17-इंच चाके आहेत. 13-लिटर इंधन टाकी लांब राईडसाठी आदर्श आहे.
समजा तुम्ही बाईकची संपूर्ण एक्स-शोरूम किंमत म्हणजेच सुमारे 1.95 लाख रुपये बँकेतून कर्ज म्हणून घेतले आणि त्यावर 9.5% व्याजदर लागू झाला, तर हे कर्ज 1 वर्षात (12 महिन्यांत) फेडण्यासाठी तुम्हाला दरमहा अंदाजे 17,098 रुपये इतका EMI भरावा लागेल.
तर दुसरीकडे, जर तुम्ही हे कर्ज 2 वर्षांत (24 महिन्यांत) फेडण्याचा पर्याय निवडला, तर दरमहा सुमारे 8,953 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.
प्रत्यक्षात EMI ची रक्कम अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. यात डाउन पेमेंट, बँकेचा व्याजदर, कर्जाचा कालावधी तसेच शहरानुसार ठरणारी ऑन-रोड किंमत यांचा समावेश होतो. त्यामुळे डीलरशिपवर प्रत्यक्ष चौकशी केल्यावर तुम्हाला EMI ची रक्कम थोडीफार वेगळी देखील मिळू शकते.