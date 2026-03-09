Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
नेपाळचे नवे पंतप्रधान सनातनी हिंदू धर्माचे कट्टर पालक; भारताशी संबंध सुधारणार की बिघडणार?

Balen Shah : नेपाळच्या तरुणांचे लोकप्रिय युवा नेते बालेन शाह यांचा निवडणुकीत दणदणीत विजय झाला आहे. सध्या त्यांच्या नेतृत्वाखाली नेपाळचे भविष्य कसे ठरते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 05:54 PM
Nepal New PM Shah

नेपाळचे नवे पंतप्रधान सनातनी हिंदू धर्माचे कट्टर पालक; भारताशी संबंध सुधारणार की बिघडणार? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • नेपाळचे नवे पंतप्रधान सनातनी हिंदू धर्माचे कट्टर पालक
  • भारताशी संबंध सुधारणार की बिघडणार?
  • जाणून घ्या सविस्तर
Nepal New PM Balen Shah Speech : हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या नेपाळमध्ये सध्या ऐतिहासिक राजकीय बदल पाहायला मिळत आहेत. नेपाळला नवे तरुण राजकीय नेतृत्व मिळाले आहे. काठमांडूचे माजी महापौर बालेन शाह यांचा निवडणुकीत दणदणीत विजय झाला आहे. त्यांनी निवडणुकीत धुरंधर एन्ट्रीन केली असून चार वेळा पंतप्रधान म्हणून निवडून आलेल्या माजी पंतप्रधान केपी ओली शर्मा यांचा परभाव केला आहे. सध्या बालेन शाह यांची विशेष चर्चा सुरु असून मिथिला परंपरेशी जोडलेली त्यांची ओळख आणि सनातनी संस्कृतीबद्दल ठाम दृष्टीकोन भविष्यात राष्ट्रीय नेतृत्वात महत्वाचा मानला जात आहे. सध्या त्यांच्या सत्तेत येण्याणे भारत-नेपाळ संबंध मजबूत होणार का असा प्रश्न पडत आहे.

Nepal Election Results : नेपाळमध्ये मोठा सत्ताबदल! आता अमेरिका समर्थक सरकार? भारत चीनचं टेन्शन वाढणार?

बालेन शाह हे नेपाळच्या महोत्तर जिल्ह्यातील मिथिला प्रदेशाशी संबंधित आहे. त्यांचे वडील डॉ. राम नारायण शाह आणि संपूर्ण संपूर्ण कुटुंब सनातनी परंपरांचे पालन करणारे आहे. सामाजिक कार्यक्रमात बालेन शाह यांनी जय जानकी आणि जय मिथिला घोषणांद्वारे आपल्या सांस्कृतिक ओळखीचा अभिमान व्यक्त केला आहे. त्यांनी काठमांडूचे महापौर झाल्यानंतरही आपली ही ओळख कायम ठेवली होती.

बालेन शाह यांची सनातनी भूमिका

दरम्यान निवडणुकीतील विजयानंतर जनकपूर येथे झालेल्या सार्वजनिक सभेत त्यांनी राम-जानकी विवाहस्थळ असलेल्या पवित्र भूमिच्या विकासाची घोषणा केली आहे. त्यांनी म्हटले की, जनकपूर हे जगातील प्रसिद्ध धार्मिक स्थळ आहे. मग येथील लोक डेस्टिनेशन वेडिंगसाठी जयूपर किंवा बालीला का जातात. यावर खंत व्यक्त करत त्यांनी जनकपूरमध्ये दरवर्षी कोट्यावधी पर्यटक येऊ शकतात. यासाठी तेथील नियोदजन आणि व्यवस्थापन करण्याची घोषणा केली. तसेच जनकपूरला जगातिक धार्मिक पर्यटक देश म्हणून आणण्याचा संकल्पही व्यक्त केला.

भारताशी संबंध सुधारणार की बिघडणार?

  • तज्ज्ञांच्या मते, बालेन शाह यांची सनातनी आणि मिथिला-केंद्रित भूमिका भारताशी सांस्कृतिक आणि धार्मिक संबंध अधिक दृढ करण्यास मदत करेल. अयोध्या आणि जनकपूरमधील धार्मिक पर्यटन साखळी मजबूत होईल.
  • भारत आणि नेपाळ यांच्यातील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक नातेसंबंध लक्षात घेतल्यास अशा धोरणांमुळे दोन्ही देशांतील लोकांमधील संपर्क अधिक वाढू शकतो.
  • शिवाय बालेन शाह यांनी नेपाळच्या विकासासाठी आणि आर्थिक प्रगतीसाठी भूमिका घेतल्यास भारतासोबत व्यावहारिक संबंध सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
  • नेपाळची अर्थव्यवस्था, उर्जा प्रकल्प, व्यापार यासाठी भारतावर अवलंबून आहे. यामुळे त्यांच्या सरकारला देशाच्या स्थिरतेसाठी याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.
  • मात्र, ‘नेपाळ फर्स्ट’ या धोरणामुळे सीमा प्रश्न किंवा सांस्कृतिक मुद्द्यांवर बालेन शाह यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. यामुळे काहीसा तणावही निर्माण होऊ शकते. सध्या भारत सरकार त्यांच्या नेतृत्वाकडे सावधगिरी पाहत आहे.
Nepal Election : नेपाळमध्ये सत्तापालट ! बालेन शाह होणार नवे पंतप्रधान; ओली यांचा दारूण पराभव

Published On: Mar 09, 2026 | 05:54 PM

