Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Automobile »
  • Israel Iran War Impact On Pakistan Fuel Petrol Diesel Price Increased By 20 Percent

Israel – Iran War चे पाकिस्तानला चटके! इंधनाच्या किमती थेट गगनाला भिडल्या, 1 लिटर पेट्रोलची किंमत तब्बल…

इस्रायल आणि इराणमधील तणावाचे चटके आता पाकिस्तानला सुद्धा बसण्यास सुरुवात झाली आहे. पाकिस्तानात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत साधारण 15 ते 20 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 07:54 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • Israel – Iran War चा पाकिस्तानला फटका
  • पाकिस्तानात 1 लिटर डिझेलची किंमत 335.86 रुपये
  • पेट्रोलची किंमत 321.17 रुपये प्रति लिटर
इस्रायल आणि इराणमधील युद्धाचा परिणाम अनेक देशातील इंधनाच्या किमतीवर होत आहे. यामुळे साहजिकच तेथील नागरिक हैराण झाले आहेत. या युद्धामुळे पाकिस्तानमध्ये देखील महागाईचा भडका उडाला आहे.

आधीपासूनच पाकिस्तान आर्थिक आणि राजकीय संकटांना सामोरे जात असतानाच इंधनाच्या किमतींमध्ये झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे सामान्य नागरिकांची अडचण आणखी वाढली आहे. मध्यपूर्वेत वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान सरकारने पेट्रोल आणि हाय-स्पीड डिझेलच्या किमतीत एकाच वेळी तब्बल 55 पाकिस्तानी रुपये प्रति लिटरची वाढ केली आहे. ही वाढ इतकी मोठी आहे की देशात एका झटक्यात जवळपास 20 टक्क्यांपर्यंत दर वाढल्याचे पाहायला मिळाले. या निर्णयानंतर पाकिस्तानमध्ये नागरिकांमध्ये नाराजी आणि चिंता वाढताना दिसत आहे.

पहिली नोकरी, पहिली कार! Maruti Celerio की Tata Tiago, कोणती आहे बेस्ट?

नवीन दरांमुळे नागरिक हैराण

नवीन दरांनुसार पाकिस्तानमध्ये हाय-स्पीड डिझेलची किंमत आधी 280.86 पाकिस्तानी रुपये प्रति लिटर होती. ती आता वाढून 335.86 पाकिस्तानी रुपये प्रति लिटर झाली आहे. म्हणजेच एका झटक्यात सुमारे 20 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तर पेट्रोलची किंमत 266.17 पाकिस्तानी रुपये प्रति लिटरवरून थेट 321.17 पाकिस्तानी रुपये प्रति लिटरपर्यंत वाढली आहे. म्हणजेच जवळपास 17 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. इतक्या मोठ्या वाढीमुळे सामान्य नागरिकांसाठी वाहन चालवणे अधिक खर्चिक ठरण्याची शक्यता आहे.

Iran–Israel युद्धाचा पाकिस्तानवर परिणाम

पाकिस्तानचे पेट्रोलियम मंत्री Ali Pervaiz Malik यांच्या मते ही समस्या केवळ पाकिस्तानपुरती मर्यादित नाही, तर ती आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा परिणाम आहे. मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावामुळे तसेच Iran, United States आणि Israel यांच्यात वाढलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर तेलपुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.

BYD ने Tesla ला फोडलाय घाम! फक्त 5 मिनिटाच्या चार्जिंगमध्ये मिळेल 400 किमीची रेंज, जाणून घ्या खास टेक्नॉलॉजी

पाकिस्तान मोठ्या प्रमाणात तेल आयातीसाठी Strait of Hormuz या मार्गावर अवलंबून आहे. सध्याच्या परिस्थितीत या मार्गावर धोका वाढल्यामुळे तेलपुरवठा आणि किमती दोन्हीवर परिणाम झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सुमारे 50 ते 70 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पाकिस्तान सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवाव्या लागल्या आहेत.

पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल पंपावर लांबच लांब रांगा

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार या निर्णयानंतर पाकिस्तानमध्ये नागरिकांमध्ये भीती आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक ठिकाणी पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा दिसत आहेत. लोक शक्य तितक्या लवकर पेट्रोल भरून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, कारण पुढील काळात किमती आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

2024–2025 च्या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानमध्ये सुमारे 1.7 कोटी दुचाकी वाहने आणि जवळपास 70 लाख कार्स आहेत. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीचा थेट परिणाम कोट्यवधी वाहनधारकांवर होण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Israel iran war impact on pakistan fuel petrol diesel price increased by 20 percent

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 07:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पहिली नोकरी, पहिली कार! Maruti Celerio की Tata Tiago, कोणती आहे बेस्ट?
1

पहिली नोकरी, पहिली कार! Maruti Celerio की Tata Tiago, कोणती आहे बेस्ट?

BYD ने Tesla ला फोडलाय घाम! फक्त 5 मिनिटाच्या चार्जिंगमध्ये मिळेल 400 किमीची रेंज, जाणून घ्या खास टेक्नॉलॉजी
2

BYD ने Tesla ला फोडलाय घाम! फक्त 5 मिनिटाच्या चार्जिंगमध्ये मिळेल 400 किमीची रेंज, जाणून घ्या खास टेक्नॉलॉजी

‘या’ खास वैशिष्ट्यांमुळेच तर MG Windsor EV ग्राहकांच्या थेट हृदयात राज्य करते, किंमत तर फक्त…
3

‘या’ खास वैशिष्ट्यांमुळेच तर MG Windsor EV ग्राहकांच्या थेट हृदयात राज्य करते, किंमत तर फक्त…

Mojtaba Khamenei गायब की ठार? 28 फेब्रुवारीच्या हल्ल्यानंतरचे सर्वात मोठे गूढ; इस्रायलच्या रडारवर आता खामेनींचा वारस
4

Mojtaba Khamenei गायब की ठार? 28 फेब्रुवारीच्या हल्ल्यानंतरचे सर्वात मोठे गूढ; इस्रायलच्या रडारवर आता खामेनींचा वारस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Israel – Iran War चे पाकिस्तानला चटके! इंधनाच्या किमती थेट गगनाला भिडल्या, 1 लिटर पेट्रोलची किंमत तब्बल…

Israel – Iran War चे पाकिस्तानला चटके! इंधनाच्या किमती थेट गगनाला भिडल्या, 1 लिटर पेट्रोलची किंमत तब्बल…

Mar 08, 2026 | 07:54 PM
IND vs NZ Final Live Score: पॉवरप्लेमध्ये भारताची तोडफोड फलंदांजी; अभिषेकचे १८ चेंडूत अर्धशतक, संघाचा स्कोअर ९० पार

IND vs NZ Final Live Score: पॉवरप्लेमध्ये भारताची तोडफोड फलंदांजी; अभिषेकचे १८ चेंडूत अर्धशतक, संघाचा स्कोअर ९० पार

Mar 08, 2026 | 07:41 PM
US Iran War : तेहरानमध्ये विषारी पावसाचं संकट! तेल प्रकल्पांवरील हल्ल्यानंतर इराणमध्ये आणीबाणीची स्थिती

US Iran War : तेहरानमध्ये विषारी पावसाचं संकट! तेल प्रकल्पांवरील हल्ल्यानंतर इराणमध्ये आणीबाणीची स्थिती

Mar 08, 2026 | 07:41 PM
स्टार प्लसच्या ‘तारा’ मालिकेत कनिका कपूरने उलगडले ताराचे कंगोरे; क्रुशल आहुजा युवराजच्या भूमिकेत

स्टार प्लसच्या ‘तारा’ मालिकेत कनिका कपूरने उलगडले ताराचे कंगोरे; क्रुशल आहुजा युवराजच्या भूमिकेत

Mar 08, 2026 | 07:40 PM
Uranium Seizure Plan : ट्रम्प यांचा मास्टरस्ट्रोक! थेट इराणमध्ये घुसून युरेनियम जप्त करणार? अमेरिका-इस्रायलचे सीक्रेट मिशन तयार

Uranium Seizure Plan : ट्रम्प यांचा मास्टरस्ट्रोक! थेट इराणमध्ये घुसून युरेनियम जप्त करणार? अमेरिका-इस्रायलचे सीक्रेट मिशन तयार

Mar 08, 2026 | 07:20 PM
बारामतीतल्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराची थेट नागपूर कारागृहात रवानगी, MPDA कायद्यांतर्गत १ वर्षासाठी जेल

बारामतीतल्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराची थेट नागपूर कारागृहात रवानगी, MPDA कायद्यांतर्गत १ वर्षासाठी जेल

Mar 08, 2026 | 07:04 PM
‘राष्ट्रपती उभे आहेत आणि तुम्ही…’, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जुना फोटो दाखवून पंतप्रधान मोदींना दिले चोख प्रत्युत्तर

‘राष्ट्रपती उभे आहेत आणि तुम्ही…’, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जुना फोटो दाखवून पंतप्रधान मोदींना दिले चोख प्रत्युत्तर

Mar 08, 2026 | 07:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM