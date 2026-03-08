Israel – Iran War चे पाकिस्तानला चटके! इंधनाच्या किमती थेट गगनाला भिडल्या, 1 लिटर पेट्रोलची किंमत तब्बल…

आधीपासूनच पाकिस्तान आर्थिक आणि राजकीय संकटांना सामोरे जात असतानाच इंधनाच्या किमतींमध्ये झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे सामान्य नागरिकांची अडचण आणखी वाढली आहे. मध्यपूर्वेत वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान सरकारने पेट्रोल आणि हाय-स्पीड डिझेलच्या किमतीत एकाच वेळी तब्बल 55 पाकिस्तानी रुपये प्रति लिटरची वाढ केली आहे. ही वाढ इतकी मोठी आहे की देशात एका झटक्यात जवळपास 20 टक्क्यांपर्यंत दर वाढल्याचे पाहायला मिळाले. या निर्णयानंतर पाकिस्तानमध्ये नागरिकांमध्ये नाराजी आणि चिंता वाढताना दिसत आहे.
नवीन दरांनुसार पाकिस्तानमध्ये हाय-स्पीड डिझेलची किंमत आधी 280.86 पाकिस्तानी रुपये प्रति लिटर होती. ती आता वाढून 335.86 पाकिस्तानी रुपये प्रति लिटर झाली आहे. म्हणजेच एका झटक्यात सुमारे 20 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तर पेट्रोलची किंमत 266.17 पाकिस्तानी रुपये प्रति लिटरवरून थेट 321.17 पाकिस्तानी रुपये प्रति लिटरपर्यंत वाढली आहे. म्हणजेच जवळपास 17 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. इतक्या मोठ्या वाढीमुळे सामान्य नागरिकांसाठी वाहन चालवणे अधिक खर्चिक ठरण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तानचे पेट्रोलियम मंत्री Ali Pervaiz Malik यांच्या मते ही समस्या केवळ पाकिस्तानपुरती मर्यादित नाही, तर ती आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा परिणाम आहे. मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावामुळे तसेच Iran, United States आणि Israel यांच्यात वाढलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर तेलपुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.
पाकिस्तान मोठ्या प्रमाणात तेल आयातीसाठी Strait of Hormuz या मार्गावर अवलंबून आहे. सध्याच्या परिस्थितीत या मार्गावर धोका वाढल्यामुळे तेलपुरवठा आणि किमती दोन्हीवर परिणाम झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सुमारे 50 ते 70 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पाकिस्तान सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवाव्या लागल्या आहेत.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार या निर्णयानंतर पाकिस्तानमध्ये नागरिकांमध्ये भीती आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक ठिकाणी पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा दिसत आहेत. लोक शक्य तितक्या लवकर पेट्रोल भरून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, कारण पुढील काळात किमती आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
2024–2025 च्या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानमध्ये सुमारे 1.7 कोटी दुचाकी वाहने आणि जवळपास 70 लाख कार्स आहेत. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीचा थेट परिणाम कोट्यवधी वाहनधारकांवर होण्याची शक्यता आहे.