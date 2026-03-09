Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Viral Photo Of Ranbir And Sai Pallavi From Ramayan Ashish Sharma Gives Clarification Reveals The Truth Behind The Picture

‘Ramayan’ मधील रणबीर आणि साई पल्लवीचा फोटो व्हायरल, आशीष शर्माने दिले स्पष्ट उत्तर; फोटोमागचे सत्य उघड

'रामायण' मधील रणबीर आणि साई पल्लवीचा फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.हा फोटो समोर येताच चाहत्यांमध्ये बरीच चर्चा रंगली.

Updated On: Mar 09, 2026 | 05:35 PM
बॉलीवूड स्टार रणबीर कपूरच्या आगामी “रामायण: द इंट्रोडक्शन” या चित्रपटाने बरीच चर्चा रंगवली आहे. लोक हा चित्रपट पाहण्यासाठी खूप उत्सुक आहेत. या चित्रपटात साउथचे सुपरस्टार साई पल्लवी आणि यश देखील दिसणार असून सोशल मीडियावर एक व्हायरल होत आहे. व्हायरल झालेल्या या फोटोंमध्ये रणबीर कपूर भगवान रामाच्या भूमिकेत आणि साई पल्लवी माता सीतेच्या भूमिकेत दिसत आहेत. हे फोटो समोर येताच चाहत्यांमध्ये बरीच चर्चा रंगली. आता, टीव्ही अभिनेता आशिष शर्माने या फोटोंच्या सत्यतेबद्दल भाष्य केले आहे.

सोशल मीडियावरील अनेक वापरकर्त्यांनी हा फोटो शेअर केला आणि विचारले की हा फोटो “रामायण” चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागातला आहे का. काही वापरकर्त्यांनी तर असाही कमेंट केला की हा फोटो “रामायण” च्या सेटवरून लीक झाला आहे.

“सिया के राम” या मालिकेत भगवान रामची भूमिका करणारा टीव्ही अभिनेता आशिष शर्माने या व्हायरल फोटोंमागील सत्य उघड केले आहे.

आशिष शर्माच्या मते, ऑनलाइन फिरणारे हे फोटो खरे नाहीत. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की हे फोटो बनावट किंवा एडिट केलेले दिसत आहेत, त्यामुळे लोकांनी ते खरे असल्याचे समजून त्यांची दिशाभूल करू नये. हे फोटो कसे सहज तयार करता येतात हे दाखवण्यासाठी त्यांनी एआय वापरून स्वतःचा एक फोटो देखील तयार केला होता.

खरं तर, अलीकडेच सोशल मीडियावर काही अतिशय स्पष्ट फोटो समोर आले आहेत, ज्यामध्ये रणबीर कपूर आणि साई पल्लवी यांनी राम आणि सीतेची वेशभूषा शाही पोशाखात केली आहे.

अनेकांना वाटले की हे चित्रपटाच्या सेटवरून लीक झालेले फोटो आहेत. पण आशिष शर्मा म्हणतात की चित्रपटाची टीम इतक्या मोठ्या प्रकल्पावर काम करत आहे, त्यामुळे अचानक असे फोटो लीक होणे संशयास्पद वाटते.

Bigg Boss Marathi 6: वाइल्ड कार्ड एंट्रीने घरातलं समीकरण बदलणार; संकेत पाठकच्या रणनीतीवर घरात जोरदार चर्चा

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की यापूर्वी रणबीर कपूर आणि साई पल्लवीचे काही फोटो व्हायरल झाले होते, जे चित्रपटाशी जोडले जात होते.नितीश तिवारी दिग्दर्शित आणि नमित मल्होत्रा ​​निर्मित, “रामायण” हा चित्रपट मोठ्या बजेटमध्ये बनवला जात आहे. हा चित्रपट दोन भागात प्रदर्शित होणार आहे.

एकेकाळी प्रेक्षकांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवणारी ‘ही’ सुप्रसिध्द जोडी पुन्हा एकत्र; स्टार प्लसच्या “Tara”मालिकेतून भेटीला येणार

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Namit Malhotra (@iamnamitmalhotra)


रणबीर कपूर रामची भूमिका साकारणार आहे, तर साई पल्लवी सीतेची भूमिका साकारणार आहे आणि यश रावणाची भूमिका साकारणार आहे. सनी देओल हनुमानाची भूमिका साकारणार आहे आणि रवी दुबे लक्ष्मणची भूमिका साकारणार आहे. या प्रमुख कलाकारांव्यतिरिक्त, चित्रपटात अरुण गोविल, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंग, कुणाल रॉय कपूर, राघव जुयाल आणि शीबा चड्ढा अशी मोठी स्टारकास्ट असल्याची चर्चा आहे.

Published On: Mar 09, 2026 | 05:35 PM

Mar 09, 2026 | 05:35 PM
