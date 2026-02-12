नवीन जावा ७३० ट्विन! डिझाईन आणि वैशिष्ट्ये काय? दमदार पॉवरट्रेन आणि इंजिन

दुचाकी उत्पादक कंपनी जावा मोटोने जागतिक बाजारपेठेत आपली नवीन जावा ७३० ट्विन मोटरसायकल सादर केली आहे. विशेष म्हणजे हे मॉडेल सध्या भारतात विकल्या जाणाऱ्या जावा बाइक्सशी संबंधित नाही. ही मोटरसायकल मूळ चेक ब्रँड जावाने स्वतंत्रपणे विकसित केली असून ती त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय पोर्टफोलिओचा भाग आहे. त्यामुळे भारतीय जावा चाहत्यांसाठी ही एक वेगळी आणि खास ऑफर मानली जात आहे.
डिझाईन आणि वैशिष्ट्येऍ
जावा ७३० ट्विनची रचना आधुनिक आणि रेट्रो घटकांचे आकर्षक मिश्रण सादर करते. बाइकचे कॉम्पॅक्ट प्रोफाइल, शिल्पित (स्कल्प्टेड) इंधन टाकी, रुंद ओपन फ्रेम आणि लहान टेल सेक्शन यामुळे ती दमदार आणि स्टायलिश दिसते. समोर गोलाकार एलईडी हेडलॅम्प देण्यात आला असून साधे पण उठावदार बॉडीवर्क तिला मिनिमलिस्ट लूक प्रदान करते. या मोटरसायकलमध्ये पूर्ण एलईडी लाइटिंग सिस्टम देण्यात आली आहे. याशिवाय, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटीची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे रायडरला कॉल आणि मेसेज अलर्ट थेट बाइकच्या डिस्प्लेवर पाहता येतात. तसेच, टीएफटी इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरद्वारे नेव्हिगेशनची सुविधाही देण्यात आली आहे, जी लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी उपयुक्त ठरते.
पॉवरट्रेन आणि इंजिन
जावाच्या जागतिक वेबसाइटनुसार, ७५० प्लॅटफॉर्म अंतर्गत तीन मॉडेल्स सादर करण्यात आली आहेत, त्यापैकी ७३० ट्विन हे एक महत्त्वाचे मॉडेल आहे. या बाइकला ७३० सीसी, लिक्विड-कूल्ड, पॅरलल-ट्विन इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन ८,२०० आरपीएमवर सुमारे ७४ बीएचपी इतकी शक्ती निर्माण करते. त्यामुळे ही मोटरसायकल केवळ स्टायलिशच नाही तर परफॉर्मन्सच्या बाबतीतही दमदार ठरते. कंपनीच्या माहितीनुसार, हे इंजिन स्विस इंजिनिअरिंग कंपनी सटर रेसिंग टेक्नॉलॉजी यांच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आले आहे. त्यामुळे इंजिनमध्ये उच्च दर्जाची अभियांत्रिकी आणि विश्वासार्हता अपेक्षित आहे.
सस्पेंशन आणि ब्रेकिंग
सस्पेंशनच्या दृष्टीने जावा ७३० ट्विनमध्ये अॅडजस्टेबल केवायबी (KYB) अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स देण्यात आले आहेत, तर मागील बाजूस मोनोशॉक सस्पेंशन आहे. यामुळे राइडिंग अनुभव अधिक स्थिर आणि आरामदायी होतो. ब्रेकिंगसाठी पुढील बाजूस ट्विन ब्रेम्बो कॅलिपर्स देण्यात आले आहेत, जे उच्च दर्जाची ब्रेकिंग क्षमता सुनिश्चित करतात. ही बाइक दोन्ही टोकांना १७-इंच अलॉय व्हील्सवर धावते. एकूणच, जावा ७३० ट्विन ही स्टाईल, तंत्रज्ञान आणि दमदार परफॉर्मन्स यांचे संतुलित मिश्रण असलेली प्रीमियम मोटरसायकल आहे. जागतिक बाजारपेठेत ती जावा ब्रँडची नवी ओळख निर्माण करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.