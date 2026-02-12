Bhago Mobility आणि Honda ची भागीदारी! पुढील 3 वर्षात देशभर इलेक्ट्रिक दुचाकी तैनात करण्याची योजना

हा मंच विशेषतः डिलिव्हरी पार्टनर, राइड-हेलिंग चालक आणि लास्ट-माईल लॉजिस्टिक्स कामगारांसाठी तयार करण्यात आला आहे. एकल-सबस्क्रिप्शन मॉडेलद्वारे ईव्ही, बॅटरी स्वॅपिंग, अनुपालन सेवा आणि तंत्रज्ञान पाठबळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. लवचिक मालकी व वापर मॉडेलमुळे कामगारांना मागणीनुसार इलेक्ट्रिक दुचाकी वापरण्याची किंवा मालकी घेण्याची संधी मिळणार आहे.
किमान औपचारिक शिक्षण असलेल्या व्यक्तींनाही केवळ वैध ड्रायव्हिंग परवान्याच्या आधारे या मंचात सहभागी होता येईल. कंपनीच्या मते, या उपक्रमामुळे कामगारांना त्यांच्या सध्याच्या उत्पन्नापेक्षा 20 टक्क्यांहून अधिक कमाईची संधी मिळू शकते.
शहरी वाहतूक कामगारांसमोरील उच्च वाहनखर्च, चार्जिंग डाउनटाइम, देखभाल खर्च आणि नियामक गुंतागुंत यांसारख्या अडचणींवर उपाय म्हणून हा मंच विकसित करण्यात आला आहे. HMSI कडून उच्च-वापर व्यावसायिक गरजांसाठी योग्य अशा इलेक्ट्रिक दुचाकींचा पुरवठा केला जाईल, तर HEID चे बॅटरी-स्वॅपिंग नेटवर्क जलद बॅटरी बदल सुविधा देऊन कामगारांचा अपटाइम वाढवेल.
होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडियाचे सेल्स अँड मार्केटिंग डायरेक्टर मुत्सुओ उसुई यांनी सांगितले की, शाश्वत व विश्वासार्ह इलेक्ट्रिक उपाय देणे हा कंपनीचा उद्देश असून, या सहकार्यामुळे सुरक्षित व उत्पादकता वाढवणारे मोबिलिटी सोल्यूशन्स उपलब्ध होतील.
भागो मोबिलिटीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आदित्य गोयल यांनी म्हटले की, शहरी गतिशीलतेची आव्हाने सोडवण्यासाठी तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि भागीदारी यांचा समन्वय आवश्यक आहे. या एकात्मिक मंचामुळे व्यक्तींना स्वतः वाहन चालवणे किंवा इतरांना उपलब्ध करून देणे शक्य होईल.
भागोचा तंत्रज्ञान मंच पार्श्वभूमी पडताळणी, ऑपरेशनल व्यवस्थापन, रस्त्याच्या कडेला सहाय्य आणि दैनंदिन कामगिरी विश्लेषण यांसारख्या सुविधा देतो. प्रारंभी ई-कॉमर्स आणि फूड डिलिव्हरी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले जाईल, त्यानंतर राइड-हेलिंग व लॉजिस्टिक्समध्ये विस्तार होणार आहे.
याशिवाय, महिला सहभाग वाढवण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण आणि समर्थन प्रणाली राबवण्यावर कंपनीचा भर आहे. सुरक्षित आणि शाश्वत उत्पन्नाच्या संधी निर्माण करून महिला सक्षमीकरणालाही चालना दिली जाणार आहे.