Sarla Maheshwari Passed Away: दूरदर्शनचा चेहरा हरपला! पत्रकार सरला माहेश्वरी यांचे निधन; माध्यम जगतात शोककळा

दूरदर्शन परिवार की ओर से श्रीमती सरला माहेश्वरी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वह दूरदर्शन की सम्मानित और प्रतिष्ठित समाचार वाचिका थीं, जिन्होंने अपनी सौम्य आवाज़, सटीक उच्चारण और गरिमापूर्ण प्रस्तुति से भारतीय समाचार जगत में विशेष स्थान बनाया। उनकी सादगी, संयम और व्यक्तित्व ने दर्शकों… pic.twitter.com/Hx8glZI7rk — Doordarshan National दूरदर्शन नेशनल (@DDNational) February 12, 2026
साधेपणा आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक असलेल्या दूरदर्शन न्यूजने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एका पोस्टद्वारे त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. डीडी न्यूजने लिहिले की, “सरला माहेश्वरी दूरदर्शनसाठी एक आदरणीय आणि प्रतिष्ठित वृत्तनिवेदी होत्या. त्यांनी त्यांच्या सौम्य आवाजाने, स्पष्ट उच्चाराने आणि सन्माननीय सादरीकरणाने भारतीय वृत्तनिवेदी जगात स्वतःसाठी एक विशेष स्थान निर्माण केले.” ज्या काळात वृत्तनिवेदींना वृत्तनिवेदी म्हटले जात असे, त्या काळात सरला माहेश्वरी त्यांच्या साधेपणा आणि संयमासाठी ओळखल्या जात होत्या. त्यांच्या शैलीने प्रेक्षकांच्या हृदयात खोल विश्वास निर्माण केला.
माहितीनुसार, त्या बऱ्याच काळापासून पार्किन्सन आजाराने ग्रस्त होत्या. पार्किन्सन आजार मेंदूच्या सबस्टॅन्शिया निग्रा या भागात डोपामाइन निर्माण करणाऱ्या पेशी हळूहळू नष्ट करतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. यामुळे थरथरणे आणि स्नायू कडक होणे होते. यामुळे संतुलन बिघडण्याचा धोका असल्याने लोकांना हळू चालण्यास भाग पाडले जाते. त्यामुळे अनेकदा बोलणे आणि लिहिण्यात अडचणी येणे यासारख्या समस्या उद्भवतात. कौटुंबिक सूत्रांनुसार, फिरायला घरी परतताना पडून त्यांचा मृत्यू झाला.
सहकाऱ्यांनी सांगितले की, “त्या केवळ चेहऱ्यानेच नव्हे तर हृदयानेही सुंदर होत्या.” त्यांच्या माजी सहकाऱ्यांनी सरला माहेश्वरीच्या निधनाबद्दल भावनिक पोस्ट शेअर केल्या आहेत. एका माजी सहकाऱ्याने लिहिले की, “माझ्या माजी सह-वृत्तवाहिनी, सरला माहेश्वरी यांच्या दुःखद निधनाची घोषणा करताना मला खूप दुःख होत आहे. त्या कृपेने आणि सौजन्याने मूर्तिमंत होत्या. त्या केवळ त्यांच्या दिसण्यातच नाही तर तिच्या हृदयातही सुंदर होत्या.” भाषेवर त्यांचे अद्भुत प्रभुत्व होते आणि त्या ज्ञानाचे भांडार होत्या. वृत्तानुसार, दिल्ली विद्यापीठातून पीएचडी पूर्ण केल्यानंतर माहेश्वरीने सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शनमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या तीन दशकांच्या कारकिर्दीत, माहेश्वरीने काळ्या आणि पांढऱ्या ते रंगीत दूरदर्शन बातम्यांचे संक्रमण पाहिले.
