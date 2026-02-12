Navi Mumbai Crime : भंगार दुकानाच्या नावाखाली ड्रग्सचा व्यपार; पोलीसांनी केला 22 लाखांचा गांजा जप्त

नवी मुंबई परिसरात अनधिकृत झोपड्या मोठ्याप्रमाणात आहेत. विशेषतः रेल्वे पटरी च्या लगत मोठ्याप्रमाणावर अनधिकृत झोपड्या पहायला मिळतात. या झोपड्यांचं जाळ एवढं दाट आहे. की त्यामध्ये काय चाललंय हे बाहेरून अंदाज लावण कठीण आहे. त्यामुळे या झोपडपट्टीत मोठ्याप्रमाणात अमली पदार्थची तस्करी तसेच विक्री मोठ्या प्रमाणात होतं असलेली पहायला मिळत आहे. अमली पदार्थ विरोधी पथकाने नेरुळ सेक्टर 28 मधील रेल्वे पटरी जवळील भंगार च्या दुकानावर कारवाई करून सुमारे 22 लाख रुपये किमतीचे 43.6 ग्रॅम हिरोईन तसेच 26 ग्रॅम गांजा जप्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे शहरातील अनेक भंगाराच्या दुकानात देखील अमली पदार्थांची विक्री मोठ्याप्रमाणात होत असल्याच्या शंका निर्माण झाल्या आहेत.
सदरच्या भंगार दुकानात अमली पदार्थाची विक्री होत असल्याची माहिती अमली पदार्थ विरोधी पथकाला मिळाली होती. मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर नेरूळ पोलीस ठाण्याच्या मदतीने बुधवारी दुपारी सुमारे 12.30 वाजता ही धडक कारवाई करण्यात आली. गुन्हे शाखेचे अधिकारी संदीप निगडे यांच्या नेतृत्वाखाली 4 पोलीस अधिकारी व 15 पुरुष व महिला पोलीस अंमलदारांच्या पथकाने आरोपींच्या राहत्या घरी तसेच भंगार दुकानावर छापा टाकला. तपासादरम्यान मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ आढळून आल्याने सर्व आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांच्याविरुद्ध NDPS (नार्कोटिक ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस) कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सदरच्या गुन्ह्यात राकेश वाघरी, राजेंद्र काळे,अनिता पवार, राजू राठोड, शिवराज लक्ष्मण पवार, कमळाबाई राठोड, सुमन राठोड, या 7 जणांना पोलिसांना अटक केली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी राजू बाबू राठोड याचा पूर्व गुन्हेगारी इतिहास असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. त्याच्यावर नेरूळ पोलीस ठाण्यात यापूर्वी विविध गुन्ह्यांची नोंद असून, भादवि व नव्या BNS अंतर्गत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. दरम्यान, या टोळीत सहभागी असलेले आणखी दोन आरोपी सध्या फरार असून त्यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके रवाना करण्यात आली आहेत.
भंगार व्यवसायाच्या आडून अमली पदार्थांची विक्री केली जात असल्याचे उघड झाल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. यापूर्वी भाज्यांचा व्यवसाय, टपरी चालक, अशा स्वरूपाच्या आडोशाखालीही ड्रग्स विक्रीचे प्रकार समोर आले होते. मात्र, सातत्याने होत असलेल्या कारवायांमुळे पोलिसांचे गुप्तचर जाळे अधिक मजबूत झाल्याचे दिसून येत आहे. “
सदर आरोपी राजू राठोड याचे भंगार दुकान अनधिकृत जागेत सुरू असल्याचेही उघड झाले आहे. त्या अनुषंगाने संबंधित अतिक्रमण हटविण्यासाठी महापालिकेशी पत्रव्यवहार करण्यात आला. पोलिसांकडून मिळालेल्या पत्राची गांभीर्याने दखल घेत नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने तात्काळ कारवाई करून तेथील अनधिकृत भंगार दुकान जमीनदोस्त केले असल्याची माहिती नवी मुंबई गुन्हेशाखेचे पोलीस उपायुक्त सचिन गुंजाळ यांनी दिली. या कारवाईमुळे नेरूळ परिसरात सुरू असलेल्या अमली पदार्थांच्या अवैध व्यवसायाला मोठा धक्का बसला असून, पुढील तपासात आणखी धागेदोरे उघडकीस येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात अश्या प्रकारचे अनधिकृत भंगार माफीयांचा मोठ्याप्रमाणात सुलसुळाट सुरु आहे. अनेकदा यांच्यात भंगार उचलण्यावरून वादविवाद देखील झालेत. हे वाद एवढे विकोपाला गेले होते की एकमेकांचे रक्त देखील या भंगार माफियांनी सांडले होते. मात्र आता भंगार दुकानात अमली पदार्थाची तस्करी होत असल्याची माहिती समोर आल्याने, भंगार माफियांचे वाद हे नेमके भंगार वेचण्यावरून व्हायचे की अमली पदार्थाच्या तस्करी वरून व्हायचे, हा प्रश्न नव्यावे उभा राहिला आहे.