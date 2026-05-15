SUV प्रेमी भारतीयांमध्ये अजूनही का आहे Maruti Suzuki Dzire इतकी लोकप्रिय?

आता Maruti Suzuki Dzire बाबत मोठी खबर येत असून या सेडान कारच्या विक्रीत मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे SUV कार्स जरी लोकांना पसंत असल्या तरी Maruti Suzuki Dzire अजूनही लोकांमध्ये लोकप्रिय असल्याचे दिसून येत आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 09:10 PM
Maruti Suzuki Dzire,

Photo Credit Social Media Maruti Suzuki Dzire

  • Maruti Suzuki Dzire या सेडान कारच्या विक्रीत मोठी वाढ
  • Maruti Suzuki Dzire अजूनही लोकांमध्ये लोकप्रिय
  • ही कार विशेषतः चांगला मायलेज, कमी मेंटेनन्स आणि फॅमिली कम्फर्ट साठी ओळखली जाते.
भारतात सध्या सेडान कार्सपेक्षा SUV कार्सची लोकप्रियता प्रचंड आहे. मोठी स्पेस, चांगला ग्राउंड क्लिअरन्स यांसारख्या गोष्टीमुळे SUV घेण्याकडे भारतीयांचा कल जास्त आहे दिसून येते. असे असतानाच आता Maruti Suzuki Dzire बाबत मोठी खबर येत असून या सेडान कारच्या विक्रीत मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे SUV कार्स जरी लोकांना पसंत असल्या तरी Maruti Suzuki Dzire अजूनही लोकांमध्ये लोकप्रिय असल्याचे दिसून येत आहे.

मारुती सुझुकीने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी २०२५ मध्ये १५ हजार युनिट्सचा टप्पा पार केला. त्यानंतर पूर्ण वर्षभर विक्रीत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये विक्री जवळपास १७ हजार युनिट्सपर्यंत पोहोचली. तर मे महिन्यात ती १८ हजारच्या पुढे गेली. दसरा-दिवाळी या सणासुदीच्या काळात विक्रीने २० हजारांचा आकडा ओलांडला. ऑकटोम्बरमध्ये २० हजार ७९१ तर नोव्हेम्बरमध्ये हा आकडा २१ हजार ८२ युनिट्सपर्यंत पोहोचला. डिसेंबर महिन्यातही १९ हजार पेक्षा अधिक युनिट्सची विक्री कायम राहिली.

Maruti Suzuki Dzire ही Maruti Suzuki ची भारतातील खूप लोकप्रिय कॉम्पॅकट सेडान कार आहे. ही कार विशेषतः चांगला मायलेज, कमी मेंटेनन्स आणि फॅमिली कम्फर्ट साठी ओळखली जाते.

Maruti Suzuki Dzire ची मुख्य वैशिष्ट्ये

Maruti Suzuki Dzire हि लोकप्रिय ठरण्यामागची कारणे म्हणजे तिचे आकर्षक फीचर्स. आकर्षक नवीन डिजाईन आणि LED हेडलॅम्प, ९ इंच टचस्क्रीन इंफोटेंमेंट सिस्टम, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि अँपल कारप्ले, इलेक्ट्रिक सनरूफ, रिअर एसी व्हेंट्स आणि मोठा आणि कम्फर्टेबल केबिन हे खास फीचर्स या गाडीत आहेत. याशिवाय Dzire मध्ये 1.2L Z-Series पेट्रोल इंजिन मिळतो. यात सीएनजी व्हेरिएंट देखील उपलब्ध आहे. कंपनीनुसार Petrol Manual: सुमारे 24.79 kmpl, AMT: सुमारे 25.71 kmpl आणि CNG: सुमारे 33.73 km/kg चा मायलेज मिळतो. यात सेफ्टी फीचर्स सुद्धा उत्तम आहेत. नवीन Dzire ला 5-star सेफ्टी रेटिंग मिळाली आहे. सेफ्टी फीचर्स म्हणून यात ६ एअरबॅग्स, एबीएस सिस्टम, हिल होल्ड असिस्ट, ISOFIX child seat mounts उपलब्ध आहेत. ही कार खास करून रोजच्या ऑफिस वापरासाठी, कुटुंबासोबत ट्रॅव्हल साठी, जास्त मायलेज हव्या असणाऱ्यांसाठी आणि कमी मेंटेनन्स बजेट असणाऱ्या लोकांसाठी चांगला पर्याय मानला जातो.

Published On: May 15, 2026 | 09:10 PM

Parenting Tips: पालकांनो! मुलांना स्मार्ट आणि हुशार बनवायचंय? मग आजच करा 'या' गोष्टी

May 17, 2026 | 04:56 PM
May 17, 2026 | 04:50 PM
May 17, 2026 | 04:32 PM
May 17, 2026 | 04:26 PM
May 17, 2026 | 04:05 PM
May 17, 2026 | 03:56 PM
May 17, 2026 | 03:50 PM

May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM
May 16, 2026 | 08:06 PM
May 16, 2026 | 08:01 PM
May 16, 2026 | 07:48 PM
May 16, 2026 | 07:32 PM