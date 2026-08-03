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BYD ची मोठी तयारी! यावर्षी भारतात होणार २ नवीन ई-कार्स लाँच ! टाटा सिएरा इव्ही आणि ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिकला देणार मोठी टक्कर

Updated On: Aug 03, 2026 | 02:49 PM IST
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सारांश

चीनी कार उत्पादक BYD या वर्षी भारतात Atto 2 आणि Seal U या दोन नवीन एसयूव्ही लाँच करणार आहे. यामुळे टाटा सिरिया आणि क्रेटा ईव्हीला मोठी टक्कर मिळेल. सुमारे २० लाखांतील Atto 2 ईव्ही आणि १,१०० किमी कंबाइन्ड रेंज देणारी प्लग-इन हायब्रिड Seal U भारतीय ग्राहकांसाठी उत्तम पर्याय ठरतील.

BYD ची मोठी तयारी! यावर्षी भारतात होणार २ नवीन ई-कार्स लाँच ! टाटा सिएरा इव्ही आणि ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिकला देणार मोठी टक्कर

(फोटो सौजन्य-AI एआय)

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विस्तार
  • BYD या वर्षी भारतात Atto 2 आणि Seal U या दोन नवीन दमदार SUV मॉडेल्स लाँच करणार आहे. 
  • Atto 2 ही २० लाखांच्या बजेटमधील इलेक्ट्रिक SUV Tata Sierra आणि Creta EV ला थेट टक्कर देईल. 
  • प्लग-इन हायब्रिड तंत्रज्ञान असलेली BYD Seal U ही कार पेट्रोल आणि बॅटरीवर १,१०० किमीची रेंज देईल. 

चीनची प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपनी BYD या वर्षी भारतीय बाजारात आपल्या पोर्टफोलिओचा विस्तार करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनी भारतात दोन नवीन एसयूव्ही लाँच करण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारतीय ईव्ही बाजारात Tata Sierra EV आणि Hyundai Creta Electric यांसारख्या गाड्यांना थेट स्पर्धा मिळेल.

जास्त इम्पोर्ट ड्युटी आणि स्थानिक गुंतवणुकीवरील मर्यादांमुळे BYD चा भारतातील विस्तार इतर देशांच्या तुलनेत संथ राहिला आहे. सध्या कंपनी भारतात फक्त ४ मॉडेल्स विकते, ज्या पूर्णपणे आयात किंवा असेंबल करून विकल्या जातात. हे मॉडेल्स मुख्यतः C आणि D सेगमेंटमधील असल्याने सरासरी भारतीय कार खरेदीदारासाठी महाग ठरतात. परंतु, आगामी लाँचमुळे BYD च्या गाड्या अधिक परवडणाऱ्या आणि आवाक्यात येण्याची शक्यता आहे.

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१. BYD Atto 2 (B-सेगमेंट SUV)

BYD ची ही संभाव्य B-सेगमेंट एसयूव्ही Atto 3 च्या खाली स्थान मिळवेल, ज्यामुळे ही ब्रँडची भारतातील सर्वात परवडणारी कार ठरू शकते.

  • आकार आणि रचना: या कारची लांबी ४.३ मीटर, रुंदी १.८ मीटर, उंची १.७ मीटर आणि व्हीलबेस २.६ मीटर आहे.
  • संभाव्य किंमत: ही कार भारतात असेंबल करून सुमारे ₹२० लाख (एक्स-शोरूम) किंमतीत लाँच केली जाऊ शकते.
  • बॅटरी आणि परफॉर्मन्स: आंतरराष्ट्रीय बाजारात यात 32 kWh, 45.12 kWh/51.1 kWh आणि 64.8 kWh चे LFP बॅटरी पॅक मिळतात. निवडलेल्या व्हेरियंटनुसार ही कार WLTP मानकांनुसार ४३० किमी पर्यंत रेंज देते. यात 94 hp, 174 hp आणि 201 hp चे पॉवर पर्याय उपलब्ध आहेत.
  • भारतासाठी रणनीती: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ही प्लग-इन हायब्रिड आणि ऑल-इलेक्ट्रिक दोन्ही पर्यायांत उपलब्ध आहे. परंतु, भारतात ही फक्त ऑल-इलेक्ट्रिक रूपात लाँच होण्याची शक्यता आहे.
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२. BYD Seal U (D-सेगमेंट PHEV SUV)

Atto 2 बाबत अद्याप तर्कवितर्क लावले जात असले, तरी BYD Seal U चे भारतातील आगमन निश्चित मानले जात आहे. ही D-सेगमेंट एसयूव्ही Sealion 7 च्या खाली स्लॉट केली जाईल.

  • आकार आणि रचना: या गाडीची लांबी ४.८ मीटर, रुंदी १.९ मीटर, उंची १.७ मीटर आणि व्हीलबेस २.८ मीटर आहे.
  • इंजिन आणि बॅटरी: BYD भारतात याचे प्लग-इन हायब्रिड मॉडेल आणणार आहे. यात १.५-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन आणि 18.3 kWh LFP बॅटरी पॅक असण्याची शक्यता आहे.
  • रेंज: ही कार फक्त इलेक्ट्रिक मोडवर सुमारे १२५ किमी आणि पेट्रोल + बॅटरी मिळून एकूण १,१०० किमी ची जबरदस्त रेंज देईल.
Atto 2 प्रमाणेच BYD Seal U देखील भारतात आयात केलेल्या किट्सद्वारे (CKD) असेंबल केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.

नवीन B-सेगमेंट Atto 2 आणि प्रगत Seal U PHEV मुळे BYD ला भारतातील मध्यम व प्रीमियम ईव्ही सेगमेंटमध्ये भक्कम स्थान मिळवण्यास मदत होईल.

Web Title: Byd to launch atto 2 and seal u suv in india auto news marathi

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Published On: Aug 03, 2026 | 02:49 PM

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