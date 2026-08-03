BYD ची मोठी तयारी! यावर्षी भारतात होणार २ नवीन ई-कार्स लाँच ! टाटा सिएरा इव्ही आणि ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिकला देणार मोठी टक्कर

चीनची प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपनी BYD या वर्षी भारतीय बाजारात आपल्या पोर्टफोलिओचा विस्तार करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनी भारतात दोन नवीन एसयूव्ही लाँच करण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारतीय ईव्ही बाजारात Tata Sierra EV आणि Hyundai Creta Electric यांसारख्या गाड्यांना थेट स्पर्धा मिळेल.
जास्त इम्पोर्ट ड्युटी आणि स्थानिक गुंतवणुकीवरील मर्यादांमुळे BYD चा भारतातील विस्तार इतर देशांच्या तुलनेत संथ राहिला आहे. सध्या कंपनी भारतात फक्त ४ मॉडेल्स विकते, ज्या पूर्णपणे आयात किंवा असेंबल करून विकल्या जातात. हे मॉडेल्स मुख्यतः C आणि D सेगमेंटमधील असल्याने सरासरी भारतीय कार खरेदीदारासाठी महाग ठरतात. परंतु, आगामी लाँचमुळे BYD च्या गाड्या अधिक परवडणाऱ्या आणि आवाक्यात येण्याची शक्यता आहे.
भारतीय इलेक्ट्रिक गाड्यांची परदेशात मोठी क्रेझ! एकूण निर्यात १४ पटीने वाढली! पाहा कोणकोणत्या गाड्या आहेत आघाडीवर
१. BYD Atto 2 (B-सेगमेंट SUV)
BYD ची ही संभाव्य B-सेगमेंट एसयूव्ही Atto 3 च्या खाली स्थान मिळवेल, ज्यामुळे ही ब्रँडची भारतातील सर्वात परवडणारी कार ठरू शकते.
२. BYD Seal U (D-सेगमेंट PHEV SUV)
Atto 2 बाबत अद्याप तर्कवितर्क लावले जात असले, तरी BYD Seal U चे भारतातील आगमन निश्चित मानले जात आहे. ही D-सेगमेंट एसयूव्ही Sealion 7 च्या खाली स्लॉट केली जाईल.
नवीन B-सेगमेंट Atto 2 आणि प्रगत Seal U PHEV मुळे BYD ला भारतातील मध्यम व प्रीमियम ईव्ही सेगमेंटमध्ये भक्कम स्थान मिळवण्यास मदत होईल.