TVS Motor Company : 8% वाढ! दुचाकी विक्री 4.55 लाख युनिट्सवर… इतकी झाली एकूण वाहनांची विक्री

TVS Motor Company ने एप्रिल 2026 मध्ये विक्रीत एकूण वाढ नोंदवली आहे. देशांतर्गत दुचाकी विक्री 3.48 लाख युनिट्सवर पोहोचत 8% वाढ झाली. एकूण दुचाकी विक्री 4.55 लाख तर एकूण वाहन विक्री 4.73 लाख युनिट्स झाली.

Updated On: May 03, 2026 | 07:49 PM
TVS Motor Company ने एप्रिल 2026 महिन्यातील विक्री आकडेवारी जाहीर केली असून, कंपनीच्या कामगिरीत एकूण सकारात्मक वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कंपनीने स्थिर वाढ नोंदवली असली तरी काही विभागांमध्ये आव्हानात्मक परिस्थितीही दिसून आली आहे.

एप्रिल 2026 मध्ये देशांतर्गत दुचाकी विक्री 3,48,545 युनिट्सवर पोहोचली. एप्रिल 2025 मधील 3,23,647 युनिट्सच्या तुलनेत ही सुमारे 8 टक्क्यांची वाढ आहे. ही वाढ भारतीय बाजारपेठेत वाढत्या मागणीचे आणि कंपनीच्या मजबूत वितरण जाळ्याचे संकेत देणारी आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागात दुचाकींची मागणी वाढल्याचा यावर परिणाम दिसून येतो.

कंपनीची एकूण दुचाकी विक्री (देशांतर्गत आणि निर्यात मिळून) 4,55,333 युनिट्स इतकी झाली असून, गेल्या वर्षीच्या 4,30,150 युनिट्सच्या तुलनेत 6 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. यामध्ये तीनचाकी वाहनांसह एकूण विक्री 4,73,970 युनिट्सवर पोहोचली असून, ती 7 टक्क्यांनी वाढली आहे. यावरून कंपनीची एकूण बाजारपेठेतील उपस्थिती मजबूत असल्याचे दिसते.

स्कूटर विभाग हा या महिन्यातील सर्वात मोठा ‘स्टार परफॉर्मर’ ठरला आहे. एप्रिल 2026 मध्ये स्कूटर विक्री 2,11,158 युनिट्सवर पोहोचली, जी एप्रिल 2025 मधील 1,69,741 युनिट्सच्या तुलनेत तब्बल 24 टक्क्यांनी जास्त आहे. शहरी भागातील वाढती मागणी, इंधन कार्यक्षम मॉडेल्स आणि आकर्षक डिझाइन यामुळे स्कूटर विक्रीत वाढ झाली असल्याचे मानले जाते.

याशिवाय, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विभागातही कंपनीने प्रभावी कामगिरी केली आहे. EV विक्रीत 36 टक्क्यांची वाढ होत ती 37,771 युनिट्सपर्यंत पोहोचली आहे. वाढत्या पर्यावरण जागरूकतेमुळे आणि सरकारी प्रोत्साहन योजनांमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी सातत्याने वाढत असल्याचे यावरून दिसते. भविष्यातही हा विभाग कंपनीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

मात्र, मोटरसायकल विभागात घट दिसून आली आहे. एप्रिल 2026 मध्ये मोटरसायकल विक्री 2,00,039 युनिट्स इतकी झाली, जी मागील वर्षीच्या 2,20,347 युनिट्सपेक्षा कमी आहे. या घटेमागे पुरवठा साखळीतील अडचणी, उत्पादनातील मर्यादा आणि बाजारातील स्पर्धा ही प्रमुख कारणे असल्याचे कंपनीने नमूद केले आहे.

कंपनीच्या मते, उत्पादनावर परिणाम होण्यामागे काही महत्त्वाच्या अडचणी होत्या. यात मनुष्यबळाची कमतरता, कच्च्या मालाचा तुटवडा आणि आंतरराष्ट्रीय शिपमेंटमध्ये झालेला विलंब यांचा समावेश आहे. या सर्व घटकांमुळे उत्पादन आणि डिस्पॅच प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले. मात्र, कंपनीने मे महिन्यापासून उत्पादन सुधारण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय व्यवसायाच्या बाबतीतही कंपनीने स्थिर वाढ नोंदवली आहे. निर्यात विक्रीत 3 टक्क्यांची वाढ होत ती 1,20,008 युनिट्सपर्यंत पोहोचली आहे. आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिका या बाजारपेठांमध्ये कंपनीची उपस्थिती वाढत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
तसेच, तीनचाकी वाहन विभागात मोठी झेप घेतली असून विक्रीत 37 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. एप्रिल 2026 मध्ये तीनचाकी विक्री 18,637 युनिट्स झाली आहे. शहरी वाहतुकीतील वाढती गरज आणि लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटीमुळे या विभागाला चालना मिळत आहे.
एकंदरीत, एप्रिल 2026 मधील विक्री आकडेवारी पाहता TVS Motor Company ची कामगिरी समाधानकारक असून, काही आव्हानांनंतरही कंपनीने वाढ कायम राखली आहे. आगामी काळात उत्पादनातील अडचणी दूर झाल्यास आणि EV विभागात आणखी गुंतवणूक केल्यास कंपनीची वाढ अधिक वेगाने होण्याची शक्यता आहे.

Published On: May 03, 2026 | 07:49 PM

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

