Tyre Safety Alert : कारचे टायर कधी बदलावेत ? काय सांगतात Tyre Rules ?

Updated On: May 03, 2026 | 06:36 PM
Tyre Safety Alert : कार असो बाईक सर्वात जास्त काय पाहिलं जातं तर गाडीचं इंजिन, मायलेज आणि तिचा लुक. पण याचबरोबर सर्वात जास्त महत्वाचे आहेत ते म्हणजे गाडीचे टायर्स. गाडीच्या टायर्सकडे सर्वाधिक दुर्लक्ष केलं जातं आणि हीच सर्वात मोठी चूक आहे. गाडीचा सर्व भार टायर्सवर असतो रस्ता कितीही खराब असो पण गाडीचे टायर्स मजबूत असतील तर अपघाताची शक्यता सर्वात कमी असते. बऱ्याच लोकांना वाटते की टायर पूर्णपणे झिजल्याशिवाय ते बदलण्याची गरज नसते,मात्र हा समज खूप चुकीचा आहे.  जुने टायर बाहेरून ठीक दिसत असले तरी, ते आतून कमकुवत झालेले असतात, ज्यामुळे अपघातांचा धोका वाढतो.

5 वर्षांचा टायर नियम काय आहे?

5 वर्षांचा टायर नियम खूप महत्त्वाचा मानला जातो. या नियमांनुसार, जर तुमचे टायर 5 वर्षे वापरात असतील, तर तुम्ही दरवर्षी त्यांची तज्ञाकडून तपासणी करून घेतली पाहिजे. टायर खराब दिसू लागल्यावरच त्याची तपासणी करणे आवश्यक नाही. कधीकधी, टायर बाहेरून अगदी व्यवस्थित दिसू शकतो, पण आतून त्याची गुणवत्ता खालावलेली असू शकते. त्यामुळे, सुरक्षिततेसाठी 5 वर्षांनंतर नियमित तपासणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

बहुतेक लोक टायरच्या ट्रेडची खोली पाहून तो वापरण्यायोग्य आहे की नाही हे ठरवतात. तथापि, ही पद्धत नेहमीच अचूक नसते, विशेषतः जुन्या टायर्सच्या बाबतीतपाच वर्षांनंतर, टायरमध्ये लहान भेगा पडू लागतात ज्या सहज दिसत नाहीत. टायर्सच्या रबराची पकड हळूहळू कमी होते. टायर नवीन दिसत असला तरी, रस्त्यावरील त्याची पकड कमकुवत होते. यामुळे अचानक घसरणे किंवा टायर फुटणे होऊ शकते.

कालांतराने टायर का खराब होतात ? 
टायर सतत विविध वातावरणाच्या संपर्कात येतात. सूर्यप्रकाश, उष्णता, ओलावा आणि धूळ यामुळे रबर हळूहळू खराब होतो. तीव्र सूर्यप्रकाशामुळे रबर कोरडा होऊन कडक होतो. रबर कडक झाल्यावर त्याची पकड कमी होते आणि रस्त्यावर घसरण्याचा धोका वाढतो. 5 वर्षांनंतर ही प्रक्रिया अधिक वेगाने होते. स्टेपनीसारखे जे टायर वापरात नसतात, ते सुद्धा कालांतराने खराब होतात.

वेळेवर टायर बदलणे का महत्त्वाचे आहे?

टायर बदलण्यासाठी कोणतीही निश्चित वेळ नसते, परंतु खूप जुने टायर वापरणे धोकादायक ठरू शकते. जर तुमचे टायर पाच वर्षांपेक्षा जुने असतील, तर कोणत्याही जोखमीशिवाय त्यांची तपासणी करून घ्या. गरज भासल्यास ते बदलणे शहाणपणाचे आहे. काही पैसे वाचवण्यासाठी जुने टायर वापरल्याने भविष्यात मोठे नुकसान होऊ शकते. तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य वेळी टायर बदलणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

