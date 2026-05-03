Tips to Protect Car From Rats: कारमध्ये उंदरांचा सुळसुळाट झालाय? ‘या’ सोप्या घरगुती उपायांनी महागड्या नुकसानीपासून करा बचाव

अनेकदा गाडी सकाळी स्टार्ट न झाल्यामुळे मॅकॅनिककडे नेल्यावर समजते की, उंदरांनी गाडीची महत्त्वाची इलेक्ट्रिकल वायरिंग कापली आहे. हे नुकसान केवळ आर्थिकदृष्ट्या महागडे नसते, तर ऐनवेळी प्रवासात अडथळा निर्माण झाल्यामुळे मनस्तापही होतो. कारच्या इंजिनमध्ये उंदीर घर करत असल्याने तेथील उष्णतेमुळे शॉर्ट सर्किट होऊन आग लागण्याचा धोकाही नाकारता येत नाही.
उंदरांना गाडीपासून दूर ठेवण्यासाठी बाजारात अनेक महागडे केमिकल्स उपलब्ध आहेत. मात्र, घरामध्ये सहज उपलब्ध होणाऱ्या वस्तू वापरूनही तुम्ही या समस्येवर मात करू शकता:
१. पुदिना तेल (Peppermint Oil): उंदरांची वास घेण्याची क्षमता अतिशय तीक्ष्ण असते. पुदिन्याचा वास मानवाला सुखद वाटत असला तरी उंदरांना तो अजिबात सहन होत नाही. कापसाचे छोटे बोळे पुदिना तेलात भिजवून ते गाडीच्या वेगवेगळ्या कोपऱ्यात, जसे की सीटच्या खाली, डॅशबोर्डजवळ आणि इंजिनच्या बाजूला ठेवा. हा वास नैसर्गिक प्रतिबंधकाप्रमाणे (Natural Repellent) काम करतो.
२. कापूर (Camphor): कापराचा उग्र आणि तीक्ष्ण वास उंदरांना गाडीत टिकू देत नाही. कापराच्या वड्यांचे छोटे तुकडे करून ते जाळीदार कापडात बांधून त्याची छोटी पोटली तयार करा. ही पोटली गाडीच्या डिक्कीत, ग्लव्ह बॉक्समध्ये किंवा बोनेटच्या सुरक्षित भागात ठेवा. कापूर हळूहळू आपली गंध सोडत असल्याने तो भाग उंदरांसाठी त्रासदायक ठरतो. मात्र, कापूर इंजिनच्या अतिशय गरम भागावर किंवा हलणाऱ्या भागावर ठेवू नये.
३. तंबाखूचा वापर (Tobacco): ग्रामीण भागात हा देशी उपाय मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो. तंबाखूचा तीव्र दर्प उंदरांना अस्वस्थ करतो. तंबाखू एका कापडात बांधून त्याला छोटी छिद्रे पाडावीत आणि ही पुडी इंजिनच्या भागात किंवा गाडीच्या कोपऱ्यात लटकावून ठेवावी. याच्या वासामुळे उंदीर गाडीच्या आसपास फिरकणे टाळतात. या साध्या उपायांचा नियमित अवलंब केल्यास तुम्ही तुमच्या महागड्या कारला उंदरांच्या तावडीतून सुरक्षित ठेवू शकता.
