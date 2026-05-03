Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Tips to Protect Car From Rats: कारमध्ये उंदरांचा सुळसुळाट झालाय? ‘या’ सोप्या घरगुती उपायांनी महागड्या नुकसानीपासून करा बचाव

Tips to Protect Car From Rats: उन्हाळ्यात उंदीर कारचे वायरिंग कुरतडून मोठे नुकसान करतात. पुदिना तेल, कापूर आणि तंबाखू यांसारख्या सोप्या घरगुती उपायांनी तुम्ही उंदरांना गाडीपासून दूर कसे ठेवू शकता, हे जाणून घ्या.

Updated On: May 03, 2026 | 05:40 PM
Tips to protect car from rats (Photo Credit- AI)

Tips to protect car from rats (Photo Credit- AI)

Follow Us:
Follow Us:

  • कारमध्ये उंदरांचा सुळसुळाट झालाय?
  • ‘या’ सोप्या घरगुती उपायांनी महागड्या नुकसानीपासून करा बचाव
  • घ्या जाणून
Tips to Protect Car From Rats News: उन्हाळ्याचा कडाका वाढू लागला की केवळ मानवांनाच नाही, तर प्राण्यांनाही थंड आणि सुरक्षित जागी आश्रय घ्यावासा वाटतो. अशा वेळी उंदीर अनेकदा उभ्या असलेल्या कार किंवा बाईकचा आसरा घेतात. बाहेरून ही समस्या छोटी वाटत असली, तरी हे उंदीर गाडीचे आतून मोठे नुकसान करतात. वायरिंग कुरतडणे, सीट कव्हर खराब करणे किंवा डॅशबोर्डमधील महत्त्वाचे भाग निकामी करणे यामुळे वाहनधारकांना हजारो रुपयांचा फटका बसू शकतो.

उंदरांमुळे होणारे नुकसान आणि धोके

अनेकदा गाडी सकाळी स्टार्ट न झाल्यामुळे मॅकॅनिककडे नेल्यावर समजते की, उंदरांनी गाडीची महत्त्वाची इलेक्ट्रिकल वायरिंग कापली आहे. हे नुकसान केवळ आर्थिकदृष्ट्या महागडे नसते, तर ऐनवेळी प्रवासात अडथळा निर्माण झाल्यामुळे मनस्तापही होतो. कारच्या इंजिनमध्ये उंदीर घर करत असल्याने तेथील उष्णतेमुळे शॉर्ट सर्किट होऊन आग लागण्याचा धोकाही नाकारता येत नाही.

Auto News : मध्यमवर्गीयांचा गोंधळ संपणार! CNG, Hybrid की Electric? जाणून घ्या तुमच्यासाठी कोणती कार ठरेल सर्वात फायदेशीर

महागड्या स्प्रेची गरज नाही; ‘हे’ घरगुती उपाय ठरतील गुणकारी

उंदरांना गाडीपासून दूर ठेवण्यासाठी बाजारात अनेक महागडे केमिकल्स उपलब्ध आहेत. मात्र, घरामध्ये सहज उपलब्ध होणाऱ्या वस्तू वापरूनही तुम्ही या समस्येवर मात करू शकता:

१. पुदिना तेल (Peppermint Oil): उंदरांची वास घेण्याची क्षमता अतिशय तीक्ष्ण असते. पुदिन्याचा वास मानवाला सुखद वाटत असला तरी उंदरांना तो अजिबात सहन होत नाही. कापसाचे छोटे बोळे पुदिना तेलात भिजवून ते गाडीच्या वेगवेगळ्या कोपऱ्यात, जसे की सीटच्या खाली, डॅशबोर्डजवळ आणि इंजिनच्या बाजूला ठेवा. हा वास नैसर्गिक प्रतिबंधकाप्रमाणे (Natural Repellent) काम करतो.

२. कापूर (Camphor): कापराचा उग्र आणि तीक्ष्ण वास उंदरांना गाडीत टिकू देत नाही. कापराच्या वड्यांचे छोटे तुकडे करून ते जाळीदार कापडात बांधून त्याची छोटी पोटली तयार करा. ही पोटली गाडीच्या डिक्कीत, ग्लव्ह बॉक्समध्ये किंवा बोनेटच्या सुरक्षित भागात ठेवा. कापूर हळूहळू आपली गंध सोडत असल्याने तो भाग उंदरांसाठी त्रासदायक ठरतो. मात्र, कापूर इंजिनच्या अतिशय गरम भागावर किंवा हलणाऱ्या भागावर ठेवू नये.

३. तंबाखूचा वापर (Tobacco): ग्रामीण भागात हा देशी उपाय मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो. तंबाखूचा तीव्र दर्प उंदरांना अस्वस्थ करतो. तंबाखू एका कापडात बांधून त्याला छोटी छिद्रे पाडावीत आणि ही पुडी इंजिनच्या भागात किंवा गाडीच्या कोपऱ्यात लटकावून ठेवावी. याच्या वासामुळे उंदीर गाडीच्या आसपास फिरकणे टाळतात. या साध्या उपायांचा नियमित अवलंब केल्यास तुम्ही तुमच्या महागड्या कारला उंदरांच्या तावडीतून सुरक्षित ठेवू शकता.

Hyundai Aura CNG घरी आणण्याचा प्लॅन करताय? 1 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI? जाणून घ्या पूर्ण हिशोब

Web Title: How to protect car from rats simple home remedies marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 03, 2026 | 05:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत
1

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

Tata Motors: ‘या’ कार्सवर मिळतेय तब्बल 30 ते 55 हजारांची सवलत, कधीपर्यंत घेता येणार लाभ
2

Tata Motors: ‘या’ कार्सवर मिळतेय तब्बल 30 ते 55 हजारांची सवलत, कधीपर्यंत घेता येणार लाभ

वाढत्या पेट्रोलचा भार सहन होईना! EV च्या मागणीत तुफान वाढ, भारतात वेगाने बदलत आहे Auto Sector
3

वाढत्या पेट्रोलचा भार सहन होईना! EV च्या मागणीत तुफान वाढ, भारतात वेगाने बदलत आहे Auto Sector

Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील
4

Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
LSG VS CSK Live: लखनौ सीएसकेचा वचपा काढणार? ऋषभ पंतचा टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय

LSG VS CSK Live: लखनौ सीएसकेचा वचपा काढणार? ऋषभ पंतचा टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय

May 15, 2026 | 07:02 PM
Raja Shivaji Movie : बस काही पाऊले आणखीन! सैराटचा Record तुटणार का? 14 दिवसांचे Box Office Collection

Raja Shivaji Movie : बस काही पाऊले आणखीन! सैराटचा Record तुटणार का? 14 दिवसांचे Box Office Collection

May 15, 2026 | 07:01 PM
“देवेंद्र फडणवीसांनी मराठ्यांचं वाटोळं केलं,” मराठा आरक्षणावरून जरांगे पाटील पुन्हा भडकले!

“देवेंद्र फडणवीसांनी मराठ्यांचं वाटोळं केलं,” मराठा आरक्षणावरून जरांगे पाटील पुन्हा भडकले!

May 15, 2026 | 06:59 PM
Skin Care Tips: कोरिअन ग्लास स्कीनसाठी ‘राइस वॉटर’ लावताय? जाणून घ्या योग्य पद्धत

Skin Care Tips: कोरिअन ग्लास स्कीनसाठी ‘राइस वॉटर’ लावताय? जाणून घ्या योग्य पद्धत

May 15, 2026 | 06:51 PM
रुपाली चाकणकरांच्या अशोक खरातसोबतच्या फोटोवरून अंजली दमानिया भडकल्या, SIT कडून चौकशीची मागणी

रुपाली चाकणकरांच्या अशोक खरातसोबतच्या फोटोवरून अंजली दमानिया भडकल्या, SIT कडून चौकशीची मागणी

May 15, 2026 | 06:45 PM
Zomato-Swiggy सेवा ठप्प ठप्प? महागड्या पेट्रोलविरोधात गिग वर्कर्सचा संप

Zomato-Swiggy सेवा ठप्प ठप्प? महागड्या पेट्रोलविरोधात गिग वर्कर्सचा संप

May 15, 2026 | 06:39 PM
“माझ्याबाबत अनेक चुकीच्या बातम्या पसरवल्या,” ED चौकशीनंतर रुपाली चाकणकरांचे मोठे वक्तव्य

“माझ्याबाबत अनेक चुकीच्या बातम्या पसरवल्या,” ED चौकशीनंतर रुपाली चाकणकरांचे मोठे वक्तव्य

May 15, 2026 | 06:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM