Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Volvo Cars India : एक नवा विक्रम! एकाच वेळी 11 आलिशान Volvo XC90 गाड्यांची डिलिव्हरी

पुण्यातील Volvo Cars India चे अधिकृत डीलर फ्लाइगा वोल्वो कार्स पुणे यांनी एकाच वेळी 11 आलिशान Volvo XC90 गाड्यांची डिलिव्हरी करून नवा विक्रम केला आहे. कार बाजारात वोल्वो ब्रँडची वाढती लोकप्रियता पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.

Updated On: May 07, 2026 | 06:42 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

Volvo Cars India : पुण्यातील Volvo Cars India चे अधिकृत डीलर फ्लाइगा वोल्वो कार्स पुणे यांनी एकाच वेळी 11 आलिशान Volvo XC90 गाड्यांची डिलिव्हरी करून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. शिवाजीनगर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष समारंभात या लक्झरी एसयूव्हींच्या किल्ल्या शिवम असोसिएट्सचे संस्थापक आणि सीएमडी डॉ. शिवानंद एस. नीलन्नवर यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आल्या. पुण्यातील लक्झरी वाहन बाजारासाठी हा सोहळा विशेष ठरला असून, एकाच वेळी झालेल्या सर्वात मोठ्या Volvo XC90 डिलिव्हरींपैकी ही एक मानली जात आहे.

निसान ग्रेवाईटमध्ये प्रथमच ट्विन-सिलेंडर CNG टेक्नॉलॉजी, जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

शिवम असोसिएट्सच्या 10व्या वर्धापन दिनानिमित्त कंपनीतील प्रमुख सदस्यांना या लक्झरी कार्स भेट म्हणून देण्यात आल्या. संस्थेच्या यशात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी हा अनोखा उपक्रम राबवण्यात आला. कंपनीसोबत दीर्घकाळ निष्ठेने काम करणाऱ्या सदस्यांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. या विशेष कार्यक्रमाला वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, व्यावसायिक क्षेत्रातील मान्यवर तसेच अनेक पाहुण्यांची उपस्थिती लाभली होती.

फ्लाइगा वोल्वो कार्स पुणे यांच्या या डिलिव्हरी कार्यक्रमाने शहरातील लक्झरी कार क्षेत्रात नवा मापदंड निर्माण केला आहे. सुरक्षितता, प्रीमियम आराम आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी ओळखली जाणारी Volvo XC90 ही एसयूव्ही ग्राहकांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे. स्कँडिनेव्हियन डिझाइन, आकर्षक इंटेरियर आणि अत्याधुनिक फीचर्समुळे ही कार लक्झरीचा नवा अनुभव देते. त्यामुळे विशेष प्रसंग, व्यावसायिक यश आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक म्हणून XC90 कडे पाहिले जाते.

फक्त 4 तास चार्ज करा अन् 175 KM फिरा; TVSने आणलीये नवी इलेक्ट्रिक स्कूटर! किंमत…

या डिलिव्हरीमुळे वोल्वो ब्रँडची पुण्यातील वाढती लोकप्रियता पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. लक्झरी वाहनांच्या वाढत्या मागणीमुळे शहरातील ऑटोमोबाईल बाजार अधिक वेगाने विस्तारत असल्याचेही या प्रसंगातून दिसून आले. फ्लाइगा वोल्वो कार्स पुणे यांनी ग्राहकांचा विश्वास आणि समाधान यांना प्राधान्य देत भविष्यातही अशाच विशेष सेवा देण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

Web Title: Volvo cars india simultaneous delivery of 11 luxurious volvo xc90 cars

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 07, 2026 | 06:42 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navarashtra Special: मुंग्यांच्या वारुळांचे अदृश्य होत चाललेले जग; पर्यावरणातील असमतोलाचा गंभीर इशारा

Navarashtra Special: मुंग्यांच्या वारुळांचे अदृश्य होत चाललेले जग; पर्यावरणातील असमतोलाचा गंभीर इशारा

May 13, 2026 | 02:35 AM
सोशल मीडियावरील बदनामीला लागणार लगाम; राज्य सरकारची उच्चस्तरीय समिती गठीत

सोशल मीडियावरील बदनामीला लागणार लगाम; राज्य सरकारची उच्चस्तरीय समिती गठीत

May 13, 2026 | 12:30 AM
GT Vs SRH: हा तर फुसका बार! Rabada चा कहर अन् सनरायझर्स गारद; पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ

GT Vs SRH: हा तर फुसका बार! Rabada चा कहर अन् सनरायझर्स गारद; पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ

May 12, 2026 | 11:02 PM
तुमच्या बालपणीचे ‘संपत चंपत’ आता टीव्हीवर! ‘Warner Bros ‘ची मुलांसाठी सर्वात मोठी घोषणा; वाचा सविस्तर

तुमच्या बालपणीचे ‘संपत चंपत’ आता टीव्हीवर! ‘Warner Bros ‘ची मुलांसाठी सर्वात मोठी घोषणा; वाचा सविस्तर

May 12, 2026 | 10:12 PM
जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! वादळामुळे निवारा शेड कोसळून ६ भाविकांचा मृत्यू; मृतांमध्ये दोन चिमुकल्यांचा समावेश

जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! वादळामुळे निवारा शेड कोसळून ६ भाविकांचा मृत्यू; मृतांमध्ये दोन चिमुकल्यांचा समावेश

May 12, 2026 | 09:23 PM
GT Vs SRH Live: वॉशिंग्टनची गुजरातसाठी ‘सुंदर’ खेळी; सनरायझर्सला ‘तब्बल’ इतक्या रन्सचे टार्गेट

GT Vs SRH Live: वॉशिंग्टनची गुजरातसाठी ‘सुंदर’ खेळी; सनरायझर्सला ‘तब्बल’ इतक्या रन्सचे टार्गेट

May 12, 2026 | 09:22 PM
Maharashtra Politics: राजकारणात मोठी खळबळ! सुनील तटकरे थेट ‘सिल्व्हर ओक’वर; शरद पवारांच्या भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण

Maharashtra Politics: राजकारणात मोठी खळबळ! सुनील तटकरे थेट ‘सिल्व्हर ओक’वर; शरद पवारांच्या भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण

May 12, 2026 | 09:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM
Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM
Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

May 12, 2026 | 04:30 PM