या भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सुनील तटकरे यांनी ही सदिच्छा भेट असल्याचे स्पष्ट केले. “पवार साहेबांची तब्येत गेल्या काही दिवसांपासून ठीक नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी मी त्यांची वेळ मागितली होती. या भेटीमागे कोणताही राजकीय उद्देश नाही,” अशी प्रतिक्रिया तटकरे यांनी दिली. मात्र, गेल्या काही दिवसांतील घडामोडी पाहता ही भेट केवळ वैयक्तिक नसल्याची चर्चा राजकीय विश्लेषकांमध्ये आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची मुंबईतील ‘सिल्व्हर ओक’ निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीकडे विशेष लक्ष लागले आहे.#SunilTatkare #SharadPawar #NCP pic.twitter.com/wDR7RBwNlz — Navarashtra (@navarashtra) May 12, 2026
Sharad Pawar News: देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर..; पंतप्रधान मोदींच्या त्या आवाहनानंतर शरद पवारांचे सूचक विधान
सुनील तटकरे आणि शरद पवार यांची ही भेट अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अनेक अंतर्गत पेच निर्माण झाले आहेत. राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत सुनील तटकरे यांचे नाव नसल्याच्या बातम्या नुकत्याच समोर आल्या होत्या. राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या विलिनीकरणाच्या चर्चेला तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांचा विरोध असल्याचे बोलले जात होते. निवडणूक आयोगाला दिलेल्या पत्रात तटकरे आणि पटेल यांच्या पदांचा उल्लेख नसल्याने त्यांच्या सद्यस्थितीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
काही दिवसांपूर्वीच सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनी एकत्रितपणे आसामचा दौरा केला होता. पक्षांतर्गत कोणताही वाद नाही, हे दाखवण्याचा प्रयत्न या दौऱ्यातून झाला असल्याची चर्चा होती. मात्र, त्यानंतर लगेचच तटकरे यांनी शरद पवारांची भेट घेतल्याने राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांमधील पडद्यामागील हालचालींना वेग आला आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
पवार आले…पण ‘भाकरी फिरली’ नाही; साताऱ्यात शरद पवारांचा शांत दौरा