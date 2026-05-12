Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

पंतप्रधानांनी इंधन जपून वापरण्याचे आवाहन केल्यानंतरही चिपळूण शहरात पेट्रोलसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. शहरातील बहुतांश पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने केवळ एका पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध होते.यामुळे वाहनचालकांनी मोठ्या प्रमाणात त्या पेट्रोल पंपावर धाव घेतल्याने लांबच लांब रांगा लागल्या. अचानक वाढलेल्या गर्दीमुळे वाहतूक कोंडीची परिस्थिती निर्माण झाली असून नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
