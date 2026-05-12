  • Latur Crime News The Guards Are The Predators A Scam Of Rs 2 Crore 38 Lakhs In Salary Distribution Crime Against The Police In Latur

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Updated On: May 12, 2026 | 04:36 PM

लातूर पोलीस अधीक्षक कार्यालयात 2 कोटी 38 लाख 92 हजार रुपयाचा गैर व्यवहार झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. लातूर पोलीस अधीक्षक कार्यालयात वेतन वितरण प्रक्रियेमध्ये आर्थिक अनियमितता झाल्याची बाब प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाल्याने पोलीस स्टेशन शिवाजीनगर, लातूर येथे उपविभागीय पोलीस अधिकारी गजानन भातलवंडे यांच्या फिर्यादीवरून आरोपी लिपिक राहुल गोविंदराव वागदरे, ब्रिजकिशोर ठाकूर, दत्तात्रय मारुती क्षिरसागर व श्रेणी पोलीस उपनिरीक्षक अजय दिगंबर सूर्यवंशी यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या प्रकरणी तिघांना अटक करण्यात आलीय तर एक आरोपी अजूनही फरार आहे. तिन्ही आरोपीना न्यायालयाने पोलीस कोठडी सुनावली असल्याची माहिती लातूर शहर उपविभागीय पोलीस अधिकारी समिरसिंह साळवे यांनी दिली.

Published On: May 12, 2026 | 04:36 PM

