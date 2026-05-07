निसान ग्रेवाईटमध्ये प्रथमच ट्विन-सिलेंडर CNG टेक्नॉलॉजी, जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

जपानी वाहन निर्माता निसान इंडियाने आपल्या लोकप्रिय एमपीव्ही निसान ग्रॅव्हिटीसाठी सरकारमान्य सीएनजी रेट्रोफिट किट सादर केले आहे. कमी खर्चात जास्त मायलेज देणारे हे तंत्रज्ञान ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

Updated On: May 07, 2026 | 01:16 PM
फोटो सौजन्य- chatgpt

  • निसान ग्रेवाईटमध्ये प्रथमच ट्विन-सिलेंडर CNG टेक्नॉलॉजी
  • या गाडीची काय आहे किंमत आणि फीचर्स
  • या गाडीची काय आहेत वैशिष्ट्ये
जपानी कार निर्माता कंपनी निसानने आपल्या लोकप्रिय एमपीव्ही, ग्रॅव्हाइटसाठी सरकारमान्य सीएनजी रेट्रोफिट किट सादर केले आहे. ८२,९९९ च्या सुरुवातीच्या किमतीत सादर करण्यात आलेले हे किट १६ राज्यांमध्ये उपलब्ध होईल. या किटचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची स्मार्ट ट्विन-सिलेंडर प्रणाली, जी या सेगमेंटमध्ये प्रथमच वापरली जात आहे. विशेष म्हणजे या MPV मध्ये सेगमेंटमधील पहिली स्मार्ट ट्विन-सिलेंडर प्रणाली वापरण्यात आली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना अधिक मायलेजसोबतच जास्त बूट स्पेसही मिळणार आहे.

दमदार इंजिन

निसानच्या ग्रेवाइट एमपीव्हीमध्ये १ लिटर पेट्रोल इंजिन असून ते ७२ पीएस पॉवर आणि ९६ एनएम टॉर्क निर्माण करते. ही गाडी मॅन्युअल आणि ऑटोमेंटिक ट्रान्समिशन या दोन्ही पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.

गाडीची वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?

ही प्रणाली कार्यक्षमता, सुरक्षितता आणि कार्यक्षमतेचा विचार करून तयार करण्यात आली आहे.

अनुपालन : ही आयसीएटीद्वारे मंजूर, बीएस६. २ अनुरूप सिक्वेन्शियल सीएनजी किट आहे.

सुरक्षितता: यात ८.१ मिमी जाडीचा हेवी ड्यूटी सिलेंडर वापरला जातो. या एमपीव्हीसोबत तीन वर्षांची किंवा १,००,००० किलोमीटरची वॉरंटी देखील मिळते, जी १० वर्षे किंवा २,००,००० किलोमीटरपर्यंत वाढवता येते.

तंत्रज्ञान: यात ट्विन-सिलेंडर तंत्रज्ञान आहे, ज्यामुळे कार्गो स्पेस वाढते. हे ट्विन-सिलेंडर तंत्रज्ञान दोन लिटर पाण्याच्या क्षमतेइतके दोन सिलेंडर पुरवते.

स्मार्ट डिझाइन

इंधन भरण्याचे ठिकाण थेट इंधन झाकणाच्या खाली आहे. फॅक्टरी-फिनिश लूक देण्यासा घटक बॅकेट्स आणि मागील सीटची रचना काळजीपूर्वक तयार करण्यात आली आहे. उत्पादक एलईडी लाइट्स बॉडी क्लेंडिंग, कूझ कंट्रोल, सहा एअरबॅग्ज, एबीएस, ईबीडी, आयएसओफिक्स चाइल्ड अँकरेज, टीपीएमएस ईएससी आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल यांसारखी अनेक उत्कृष्ट वैशिष्ट्ये देतो.

स्मार्ट ट्विन-सिलेंडर टेक्नॉलॉजी

या सीएनजी किटचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील स्मार्ट ट्विन-सिलेंडर तंत्रज्ञान. या प्रणालीमध्ये दोन स्वतंत्र सिलेंडर देण्यात आले असून त्यामुळे बूट स्पेस अधिक मिळते. फॅमिली ट्रिप किंवा लांबच्या प्रवासासाठी सामान ठेवण्यासाठी अधिक जागा उपलब्ध होते.

ग्राहकांसाठी चांगला पर्याय?

कमी खर्चात जास्त मायलेज, मोठी फॅमिली स्पेस आणि आधुनिक सेफ्टी फीचर्स शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी निसान ग्रॅव्हाइट सीएनजी हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. ट्विन-सिलेंडर टेक्नॉलॉजी आणि मजबूत सेफ्टीमुळे ही MPV भारतीय बाजारात वेगळी ओळख निर्माण करत आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: Nissan Gravite CNG ची किंमत किती आहे?

    Ans: निसान इंडिया ग्रॅव्हिटीसाठी सरकारमान्य CNG रेट्रोफिट किट 82,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमतीत सादर केले आहे

  • Que: ट्विन-सिलेंडर CNG टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय?

    Ans: या तंत्रज्ञानात दोन स्वतंत्र CNG सिलेंडर वापरले जातात, ज्यामुळे 7-सीटर लेआउट कायम ठेवता येतो आणि जागेचा अधिक चांगला वापर होतो.

  • Que: या गाडीमध्ये कोणते ट्रान्समिशन पर्याय उपलब्ध आहेत?

    Ans: Nissan Gravite मॅन्युअल आणि AMT ट्रान्समिशन या दोन्ही पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.

Published On: May 07, 2026 | 01:16 PM

Electric Cars : कमी किंमत, जबरदस्त फीचर्स! भारतात धुमाकूळ घालण्यासाठी येतेय Hyundai ची सर्वात स्वस्त EV; फीचर्स पाहून व्हाल थक्क
