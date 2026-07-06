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सेलमधील ऑफर खरी की केवळ दिखावा? हे Free टूल सांगणार प्रत्येक वस्तूची खरी किंमत; आता प्रत्येक डीलची होईल पोलखोल

Updated On: Jul 06, 2026 | 01:35 PM IST
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सारांश

फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनच्या सेलमध्ये अनेक प्रोडक्ट्सवर मोठ्या सवलतीचा दावा केला जातो. मात्र ही ऑफर खरोखर फायदेशीर आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी Buyhatke हे मोफत टूल ग्राहकांसाठी उपयुक्त ठरू शकते. हे टूल कसे काम करते, याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.

सेलमधील ऑफर खरी की केवळ दिखावा? हे Free टूल सांगणार प्रत्येक वस्तूची खरी किंमत; आता प्रत्येक डीलची होईल पोलखोल

सेलमधील ऑफर खरी की केवळ दिखावा? हे Free टूल सांगणार प्रत्येक वस्तूची खरी किंमत; आता प्रत्येक डीलची होईल पोलखोल

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विस्तार
  • सेलमधील प्रोडक्टची खरी किंमत आणि प्राइस हिस्ट्री तपासण्यासाठी Buyhatke हे मोफत टूल उपयुक्त ठरते.
  • हे टूल फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनसह विविध वेबसाईट्सवरील किंमतींची तुलना करून सर्वोत्तम डील शोधण्यास मदत करते.
  • प्राइस ड्रॉप अलर्ट आणि डील ट्रॅकिंगसारख्या फीचर्समुळे ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये अधिक बचत करता येते.
ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनवर सेल सुरु झाला आहे. या सेलमध्ये स्मार्टफोन, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्सह अनेक वस्तूंवर मोठं डिस्काऊंट ऑफर केलं जात आहे. या सेलदरम्यान ग्राहकांना अनेक वस्तू स्वस्तात खरेदी करण्याची संधी मिळणार असून यामुळे बचत देखील होणार आहे. पण खरंच असं होणार आहे का?

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अनेकदा कंपन्या सेल सुरु होण्यापूर्वी वस्तूंच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढवतात. त्यानंतर सेलमध्ये वस्तूंच्या किंमती पुन्हा कमी करून मोठं डिस्काऊंट मिळत असल्याचा दावा केला जातो. त्यामुळे अनेकदा आपल्याला समजत नाही की प्रोडक्ट्स खरंच स्वस्त झालेत आहेत की नाही. तुम्हाला देखील सेलमध्ये शॉपिंग करताना हीच शंका असते का? आता तुमची ही शंका दूर करण्यासाठी एक फ्री टूल तुम्हाला मदत करू शकते. या फ्री टूलच्या मदतीने तुम्हाला समजू शकते की, सेलमध्ये प्रोडक्ट खरंच स्वस्त झाले आहे की नाही. जर तुम्ही सध्या फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनवर सुरु असलेल्या सेलमध्ये स्मार्टफोन किंवा इतर कोणते गॅझेट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही प्रोडक्टच्या खऱ्या किंमतीबद्दल जाणून घेण्यासाठी हे टूल वापरू शकता.  (फोटो सौजन्य: Pinterest)

हे फ्री टूल ठरणार फायदेशीर

या फ्री टूलचे नाव Buyhatke असे आहे. हे एक फ्री क्रोम एक्सटेंशन आहे. हे इंस्टॉल केल्यानंतर तुम्ही फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉन सारख्या इतर अनेक ऑनलाईन शॉपिंग वेबसाईट्सवरील कोणत्याही प्रोडक्टच्या किंमतीचा इतिहास तपासू शकता. तसेच, फोन किंवा एखाद्या दुसऱ्या प्रोडक्टची किंमत काही महिन्यांपूर्वी किती होती आणि आता सेलमध्ये उपलब्ध असलेली ऑफर खरंच फायदेशीर आहे की नाही, याबाबत देखील हे टूल तुम्हाला माहिती देणार आहे. तसेच हे टूल तुम्हाला संबंधित प्रोडक्टची किंमत बाकी वेबसाईट्सवर किती आहे, हेदेखील सांगणार आहे.

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कसा कराल फ्री टूलचा वापर?

  • सर्वात आधी क्रोम वेब स्टोअरवरून Buyhatke एक्सटेंशन इंस्टॉल करा.
  • यानंतर क्रोम ब्राऊझरमध्ये फ्लिपकार्ट किंवा ॲमेझॉन ओपन करा.
  • आता जो स्मार्टफोन खरेदी करायचा आहे, त्याचे प्रोडक्ट पेज ओपन करा.
  • आता एक्सटेंशनमध्ये तुम्हाला किंमतीचा ग्राफ दिसणार आहे.
  • यामुळे तुम्हाला समजू शकेल की किंमत खरंच कमी आहे नाही.

यूजर्सना मिळणार हे फायदेशीर फीचर्स

Buyhatke टूल केवळ किंमतीचा इतिहास दाखवत नाही तर अनेकदा प्राइस ड्रॉप अलर्ट, डील ट्रॅकिंग आणि वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरील किंमतींची तुलना यांसारख्या अनेक सुविधा ऑफर करतो. यामुळे एखादी वस्तू खरेदी करायची की नाही याचा योग्य निर्णय तुम्ही घेऊ शकता.

Web Title: This free tool reveals the real price of products available in the sale before you buy

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Published On: Jul 06, 2026 | 01:35 PM

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