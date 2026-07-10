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कॉमेडी किंगवर आली अशी वेळ… 2 कोटींचं मानधन घेऊनही कर्जाच्या जाळ्यात! Rajpal Yadav कडे सध्या किती संपत्ती?

Updated On: Jul 10, 2026 | 07:10 PM IST
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सारांश

बॉलिवूडचे प्रसिद्ध कॉमेडियन राजपाल यादव याच्या मालमत्तेवर जप्ती आल्याची बातमी समोर आली आहे. त्यांच्या कर्जाशी संबंधित बातमी सध्या मीडियात जोरदार चर्चेत आहे.त्यात त्याला पुन्हा जेल होणार असल्याचं बोललं जात आहे. राजपाल यादवची नेमकी मालमत्ता किती आहे जाणून घेऊयात.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • कॉमेडी किंगवर आली अशी वेळ
  • 2 कोटींचं मानधन घेऊनही कर्जाच्या जाळ्यात!
  • Rajpal Yadav कडे सध्या किती संपत्ती?
प्रसिद्ध बॉलीवूड विनोदी कलाकार राजपाल यादव पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहेत. विनोदी शैलीमुळे चर्चेत असलेला अभिनेता आता वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. चेक बाऊन्स प्रकरणात आता त्याला पुन्हा एकदा तुरुंगात पाठवलं जाणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा आदेश जारी केला आहे. या कठीण काळात त्यांच्या संपत्ती आणि कमाईबद्दल चर्चा सुरू आहे. राजपाल यादव यांनी छोट्या भूमिकांपासून सुरुवात केली आणि आता एकापाठोपाठ एक हिट चित्रपट देऊन स्वतःला उभं केलं. पण या प्रकरणानंतर त्यांच्या नेटवर्थबाबत आणि प्रकरणाबाबत बरेच गोष्टी बोलल्या जात आहेत.

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एका चित्रपटासाठी तब्बल 1-2 कोटी

राजपाल यादव एका चित्रपटासाठी १ ते २ कोटी रुपये घेतो. ‘भूल भुलैया २’ मध्ये ‘छोटे पंडित’च्या भूमिकेसाठी त्यांना अंदाजे १.२५ कोटी रुपये मिळाले होते. ‘चंदू चॅम्पियन’साठी त्यांचे मानधन २ कोटी रुपये असल्याचे म्हटले जाते. पूर्वी ते कमी मानधनावर काम करत होते, पण यशानंतर त्यांची मागणी वाढली. पण अजूनही तो आपली थकबाकी फेडू शकलेले नाहीत. नेमकी त्याची नेटवर्थ आहे तरी किती? आकडा जाणून घेऊयात.

राजपाल यादव यांची निव्वळ संपत्ती किती?

अहवालानुसार, राजपाल यादव यांची एकूण मालमत्ता ५० ते ८५ कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे. हे उत्पन्न चित्रपट, ब्रँड प्रमोशन, गुंतवणूक आणि मालमत्तेतून मिळते. त्याच्याकडे ऑडी आणि बीएमडब्ल्यूसारख्या आलिशान गाड्याही आहेत.

चित्रपटातून किती कमाई?

टाइम्स ऑफ इंडियामधील एका वृत्तानुसार, तो त्याच्या चित्रपटांव्यतिरिक्त ब्रँड एंडोर्समेंटमधूनही भरीव उत्पन्न मिळवतो. तो प्रमोशनमधून वर्षाला ३० ते ३५ लाख रुपये कमावतो. तसेच तो रिअल इस्टेट आणि इतर गुंतवणुकीतूनही उत्पन्न मिळवतो.

नेमकं प्रकरण काय?

राजपाल यादव सुमारे ९ कोटी रुपयांच्या म्हणजे अंदाजे १.९ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या चेक बाऊन्स प्रकरणात अडकला आहे. हे प्रकरण त्याच्या ‘आता पता लपता’ या चित्रपटाशी संबंधित आहे. वृत्तानुसार, त्यांनी २०१० मध्ये या चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून ५ कोटी रुपयांचे म्हणजेच अंदाजे १.५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स कर्ज घेतले होते. मात्र, चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी न झाल्यामुळे त्यांना वेळेवर कर्जाची परतफेड करता आली नाही. त्यानंतर, पेमेंटसाठी दिलेले अनेक चेक बाऊन्स झाले आणि त्यांच्यावर ‘नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट’च्या कलम १३८ अंतर्गत सात वेगवेगळे खटले दाखल करण्यात आले.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, राजपाल यादव अलीकडेच अहमद खानच्या ‘वेलकम टू द जंगल’ या चित्रपटात दिसला होता. तो प्रियदर्शनच्या ‘भूत बंगला’ या चित्रपटातही दिसला होता. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्याचे ‘इंटररोगेशन’सारखे चित्रपटही प्रदर्शित होण्याच्या मार्गावर आहेत.

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Web Title: Rajpal yadav net worth and property seized case marathi news

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Published On: Jul 10, 2026 | 07:10 PM

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