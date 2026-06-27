Forex Reserve: जून संपतानाच देशाच्या फॉरेक्स रिझर्व्हवर आनंदाची बातमी! 6,35,04,61,65,00,000 कोटी डॉलरवर पोहचला आकडा

आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, परकीय चलन साठ्याचा सर्वात मोठा घटक असलेली परकीय चलन मालमत्ता (FCAs) या आठवड्यात ३.०७२ अब्ज डॉलरने घटून ५४१.२१७ अब्ज डॉलर झाली आहे. डॉलरमध्ये असलेल्या या मालमत्तेमध्ये युरो, पाउंड आणि येन यांसारख्या अमेरिकेतर चलनांमधील चढ-उतारांचा परिणाम समाविष्ट आहे. तथापि, परकीय चलन मालमत्तेतील घट देशाच्या सुवर्ण साठ्यामुळे भरून निघाली. आढावा घेतलेल्या आठवड्यात, देशाच्या सुवर्ण साठ्याचे मूल्य लक्षणीय $4.110 अब्जने वाढून $107.930 अब्ज झाले.
सोन्याच्या किमतींनी या वाढीला चालना दिली
मध्यवर्ती बँकेच्या अहवालानुसार, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) शी संबंधित इतर मापदंडांमध्ये या आठवड्यात किंचित घट दिसून आली. विशेष रेखांकन अधिकार (SDRs) $52 दशलक्षने घसरून $18.647 अब्ज झाले. याव्यतिरिक्त, IMF मधील देशाची राखीव स्थिती देखील $22 दशलक्षने घसरून $4.793 अब्ज झाली. या घसरणीनंतरही, सोन्याच्या मजबूत किमतीमुळे देशाचा परकीय चलन साठा नफ्यात बंद झाला.
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$728 अब्जचा सर्वकालीन उच्चांक
27 फेब्रुवारी 2026 रोजी, सुवर्ण साठा $728.494 अब्जच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला. १९ जून रोजी संपलेल्या आठवड्यात सोन्याच्या किमती वाढल्यामुळे आरबीआयच्या सुवर्ण साठ्यात ४.११० अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली. एका आठवड्यापूर्वी त्यात १०.७५४ अब्ज डॉलर्सची घट झाली होती. किमतीतील वाढीमुळे सुवर्ण साठ्याचे मूल्य १०७.९३० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, मार्च २०२६ च्या अखेरीस आरबीआयकडे ८८०.५२ टन सोन्याचा साठा होता. हे देशाच्या एकूण परकीय चलन साठ्याच्या अंदाजे १७ टक्के आहे.
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