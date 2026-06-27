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Forex Reserve: जून संपतानाच देशाच्या फॉरेक्स रिझर्व्हवर आनंदाची बातमी! 6,35,04,61,65,00,000 कोटी डॉलरवर पोहचला आकडा

Updated On: Jun 27, 2026 | 12:45 PM IST
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सारांश

जून महिना संपत असताना, देशाच्या परकीय चलन साठ्याबाबत काही दिलासादायक बातमी आहे. गेल्या आठवड्यात घट झाल्यानंतर, आकडेवारीत वाढ झाली असून, तो ६७२.५८७ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे.

देशाच्या परकीय चलन साठ्यात वाढ (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

देशाच्या परकीय चलन साठ्यात वाढ (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • India Forex Reserve म्हणजे नक्की काय 
  • परकीय चलन साठ्याबाबत अत्यंत दिलासादायक माहिती 
  • फॉरेक्स रिझर्व्हमध्ये झाली वाढ 
मध्य पूर्वेतील तणाव कमी झाल्यानंतर, देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत काही दिलासादायक बातम्या समोर आल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात घट झाल्यानंतर, देशाच्या परकीय चलन साठ्यात पुन्हा वाढ नोंदवली गेली आहे. RBI ने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, १९ जून रोजी संपलेल्या आठवड्यात देशाचा परकीय चलन साठा ९६३ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरने वाढून ६७२.५८७ अब्ज अमेरिकी डॉलरवर पोहोचला आहे. मागील आठवड्यात देशाच्या परकीय चलन साठ्यात ९.९८५ अब्ज अमेरिकी डॉलरची लक्षणीय घट होऊन तो ६७१.६२५ अब्ज अमेरिकी डॉलरवर आला होता. परकीय चलन साठ्यातील या अलीकडील वाढीमुळे आर्थिक आघाडीवर दिलासा मिळाला आहे.

आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, परकीय चलन साठ्याचा सर्वात मोठा घटक असलेली परकीय चलन मालमत्ता (FCAs) या आठवड्यात ३.०७२ अब्ज डॉलरने घटून ५४१.२१७ अब्ज डॉलर झाली आहे. डॉलरमध्ये असलेल्या या मालमत्तेमध्ये युरो, पाउंड आणि येन यांसारख्या अमेरिकेतर चलनांमधील चढ-उतारांचा परिणाम समाविष्ट आहे. तथापि, परकीय चलन मालमत्तेतील घट देशाच्या सुवर्ण साठ्यामुळे भरून निघाली. आढावा घेतलेल्या आठवड्यात, देशाच्या सुवर्ण साठ्याचे मूल्य लक्षणीय $4.110 अब्जने वाढून $107.930 अब्ज झाले.

सोन्याच्या किमतींनी या वाढीला चालना दिली

मध्यवर्ती बँकेच्या अहवालानुसार, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) शी संबंधित इतर मापदंडांमध्ये या आठवड्यात किंचित घट दिसून आली. विशेष रेखांकन अधिकार (SDRs) $52 दशलक्षने घसरून $18.647 अब्ज झाले. याव्यतिरिक्त, IMF मधील देशाची राखीव स्थिती देखील $22 दशलक्षने घसरून $4.793 अब्ज झाली. या घसरणीनंतरही, सोन्याच्या मजबूत किमतीमुळे देशाचा परकीय चलन साठा नफ्यात बंद झाला.

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$728 अब्जचा सर्वकालीन उच्चांक

27 फेब्रुवारी 2026 रोजी, सुवर्ण साठा $728.494 अब्जच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला. १९ जून रोजी संपलेल्या आठवड्यात सोन्याच्या किमती वाढल्यामुळे आरबीआयच्या सुवर्ण साठ्यात ४.११० अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली. एका आठवड्यापूर्वी त्यात १०.७५४ अब्ज डॉलर्सची घट झाली होती. किमतीतील वाढीमुळे सुवर्ण साठ्याचे मूल्य १०७.९३० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, मार्च २०२६ च्या अखेरीस आरबीआयकडे ८८०.५२ टन सोन्याचा साठा होता. हे देशाच्या एकूण परकीय चलन साठ्याच्या अंदाजे १७ टक्के आहे.

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टीपः गुंतवणूक बाजारातील जोखमींच्या अधीन असते. जर तुम्हाला यामध्ये पैसे गुंतवायचे असतील तर प्रथम प्रमाणित गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घ्या. तुमच्या कोणत्याही प्रकारच्या नफ्यासाठी किंवा तोट्यासाठी Navarashtra.com जबाबदार राहणार नाही.

Web Title: According to reserve bank of india forex reserve increase by 673 billion dollars good sign for business

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Published On: Jun 27, 2026 | 12:45 PM

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