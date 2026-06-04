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Banking: RBI च्या ट्रेझरी बिल ऑक्शनमधून मोठा संकेत, MPC देणार का व्याजदर कपातीची भेट?

Updated On: Jun 04, 2026 | 12:41 PM IST
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सारांश

रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीचा निकाल ५ जून रोजी जाहीर केला जाईल. मात्र, त्यापूर्वी ट्रेझरी बिल लिलावात एक मोठा संकेत मिळाला आहे, जो व्याजदर कमी होण्याचे संकेत देत आहे.

RBI MPC मीटिंगमध्ये नक्की काय ठरले (फोटो सौजन्य - iStock)

RBI MPC मीटिंगमध्ये नक्की काय ठरले (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • रिझर्व्ह बँकेची चलन धोरणविषक बैठक पार पडली 
  • MPC म्हणजे काय?
  • आरबीआयचा व्याजदर कपात निर्णय काय असू शकतो 
RBI ची MPC बैठक ३ जून रोजी सुरू झाली. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​शुक्रवार, ५ जून रोजी बैठकीचे निर्णय जाहीर करतील असं सांगण्यात आलं आहे. तथापि, यापूर्वीच, आरबीआयने ट्रेझरी बिल लिलावादरम्यान एका महत्त्वाच्या हालचालीचे संकेत दिले आहेत, ज्यामुळे येत्या काही दिवसांत दर कपातीची आशा निर्माण झाली आहे. 

Times Of India ने दिलेल्या वृत्तानुसार, रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी १८२-दिवसीय आणि ३६४-दिवसीय ट्रेझरी बिल लिलावात मिळालेल्या सर्व बोली फेटाळल्या. या कालावधीत केवळ ९१-दिवसीय ट्रेझरी बिलांच्या विक्रीला मंजुरी देण्यात आली. ही ट्रेझरी बिले ५.५६% च्या यील्डवर विकली गेली. बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, आरबीआय अल्प-मुदतीच्या बाँड यील्डमधील वाढ नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

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बोली का फेटाळण्यात आल्या?

सामान्यतः, जेव्हा गुंतवणूकदारांची मागणी खूप जास्त असते, तेव्हा रिझर्व्ह बँक ट्रेझरी बिलांच्या बोली नाकारण्यासारखी कारवाई करते. यातून बाजाराला असाही संकेत मिळतो की, आरबीआयचा व्याजदर आणि ट्रेझरी बिल/बाँड यील्ड कमी ठेवण्याचा मानस आहे. विशेष म्हणजे,

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ट्रेझरी बिलांसाठी आलेल्या बोली अशा वेळी फेटाळल्या आहेत, जेव्हा मौद्रिक धोरण समितीची (MPC) बैठक सुरू आहे आणि शुक्रवारी व्याजदरांवर निर्णय अपेक्षित आहे. तथापि, बाजारात सर्वसाधारण मत असे आहे की, आरबीआय यावेळी रेपो दरात कोणताही बदल करणार नाही. मात्र, हा भविष्यासाठी एक महत्त्वाचा संकेत असू शकतो.

या निर्णयाचा बाँड बाजारावरील परिणाम

बुधवारी आरबीआयने घेतलेल्या निर्णयाचे प्रतिबिंब सरकारी बाँडच्या उत्पन्नावर (yields) तात्काळ दिसून आले आहे. या निर्णयानंतर, एक वर्षाच्या सरकारी सिक्युरिटीजवरील उत्पन्न अंदाजे ४० बेसिस पॉइंट्सने वाढले आहे. गेल्या आठवड्यात, ३६४-दिवसांच्या ट्रेझरी बिलाचे उत्पन्न आणि रेपो दर यांमधील तफावत ७८ बेसिस पॉइंट्सवर पोहोचली, जी गेल्या चार वर्षांतील सर्वोच्च पातळी आहे. यावरून असे सूचित होते की, या सिक्युरिटीजसाठी बाजारातील मागणी कमी होत आहे आणि गुंतवणूकदार अधिक परताव्याच्या शोधात आहेत.

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SBI अध्यक्षांचे मत

मुंबईतील सिटीबँकच्या एका कार्यक्रमात, एसबीआयचे अध्यक्ष सी. एस. शेट्टी म्हणाले की, सध्याच्या परिस्थितीत व्याजदर स्थिर ठेवणे हे एकूण अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वोत्तम ठरेल. शेट्टी यांच्या मते, महागाई ही एक मोठी समस्या आहे, परंतु बाजाराला व्याजदर अपरिवर्तित राहण्याची अपेक्षा आहे. यासाठी आता १ दिवस अजून वाट पहावी लागणार आहे. नक्की RBI चा निर्णय काय असणार हे ५ जूनला समोर येईल. 

Web Title: Rbi treasury bill auction has given big indication will mpc cut interest rate

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Published On: Jun 04, 2026 | 12:41 PM

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