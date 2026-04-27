अमेझॉनचा मोठा धमाका! ‘Amazon Now’ सेवेचा 100 शहरांत विस्तार; काही मिनिटांत मिळणार घरपोच डिलिव्हरी

अमेझॉन इंडियाचे उपाध्यक्ष- एव्हरीडे एसेन्शियल्स, हर्ष गोयल म्हणाले, “ग्राहकांकडून अमेझॉन नाऊ ला सातत्याने उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. विशेषतः जलद डिलिव्हरी, परवडणारी किंमत आणि विविध पर्याय, यासोबतच शेतकऱ्यांकडून थेट मिळणाऱ्या ताज्या उत्पादनांच्या गुणवत्तेचे ग्राहक कौतुक करत आहेत. या यशामुळे आम्ही आमच्या विस्तार योजनांना अधिक वेग दिला असून 1,000 पेक्षा जास्त मायक्रो-फुलफिलमेंट सेंटर्सच्या जाळ्याच्या मदतीने अमेझॉन नाऊ ही सेवा 100 शहरांपर्यंत वाढवणार आहोत.
या विस्तारामुळे 16,000 हून अधिक शेतकऱ्यांना आमच्या तंत्रज्ञान आणि कार्यपद्धतीचा लाभ घेता येईल आणि ते अमेझॉन नाऊ वरील विक्रेत्यांद्वारे आपली उत्पादने थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवू शकतील. ग्राहकांना आमच्या विक्रेत्यांकडून उपलब्ध असलेल्या सर्वात मोठ्या निवडीसह अतिजलद डिलिव्हरीचा लाभ मिळत राहील, हजारो दैनंदिन आवश्यक वस्तू, ज्यात नाशवंत वस्तूंचाही समावेश आहे, काही मिनिटांत, मिलियनपेक्षा अधिक वस्तू त्याच दिवशी आणि आणखी 4 मिलियन पुढील दिवशी Amazon.in वर उपलब्ध असतील.”
अमेझॉन नाऊ चा जलद विस्तार हा अमेझॉन कडून भारतात करण्यात येत असलेल्या 2800 कोटी रुपयांपेक्षा (~यूएसडी 300 मिलियन) अधिक गुंतवणुकीचा एक भाग आहे. या गुंतवणुकीचा उद्देश सहकाऱ्यांची सुरक्षितता, आरोग्य आणि आर्थिक कल्याण अधिक मजबूत करणे तसेच भारतातील सर्वात सुरक्षित, जलद आणि विश्वासार्ह ऑपरेशन्स नेटवर्क अधिक सक्षम करणे हा आहे.तुमच्या पिनकोडमध्ये ही सेवा उपलब्ध आहे का हे तपासण्यासाठी Amazon.in अॅप उघडा आणि वरच्या बॅनरमध्ये ‘लाइटनिंग’ नाऊ आयकॉन शोधा.
