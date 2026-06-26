Bank Holiday July 2026: जुलै महिन्यात 12 दिवस बंद राहतील बँका! आताच लिस्ट पाहून घ्या नाहीतर महत्त्वाची खोळंबतील कामे

Bank Holiday : बँकेच्या सुट्ट्यांची यादी दर महिन्याला बदलते. पुढील महिन्यात म्हणजेच जुलैमध्ये, देशभरात बँका एकूण १२ दिव स बंद राहतील. यामध्ये रविवार, दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारच्या नियमित ठरलेल्या सुट्ट्या, तसेच राज्य सण आणि विशेष प्रसंग या सगळ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे, बँकेमध्ये जाण्यापूर्वी, तुमच्या शहरात बँक उघडी आहे की नाही हे नक्की चेक करुन जा.
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भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या RBI सुट्ट्यांच्या कॅलेंडरनुसार, जुलै महिन्यात अनेक राज्यांमध्ये बँका महत्त्वाच्या तारखांना बंद राहणार आहेत. पण नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, यूपीआय आणि एटीएम यांसारख्या डिजिटल सेवा या सुट्ट्यांमध्ये नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील. त्यामुळे, ग्राहकांनी चेक जमा करणे, रोख व्यवहार किंवा इतर महत्त्वाची बँकिंग कामे आगाऊ पूर्ण करणे शहाणपणाचे ठरेल.
जुलै २०२६ मध्ये, देशभरात बँका चार रविवारी बंद राहतील: ५, १२, १९ आणि २६ जुलै या तारखांना रविवार असल्याने यादिवशी बँका बंद राहतील. याव्यतिरिक्त, दुसऱ्या शनिवारमुळे ११ जुलै रोजी आणि चौथ्या शनिवारमुळे २५ जुलै रोजी सर्व बँक शाखा बंद राहतील. काही राज्यांमध्ये स्थानिक सण आणि विशेष प्रसंगांसाठी अतिरिक्त सुट्ट्या पाळल्या जातील. मोहरम निमित्त अनेक राज्यांमध्ये ६ जुलै रोजी बँका बंद राहतील. मेघालयात ९ जुलै रोजी बेह दिंकलाम, ओडिशा आणि मणिपूरमध्ये १६ जुलै रोजी रथयात्रा, मेघालयात १७ जुलै रोजी यू तिरोट सिंग यांची पुण्यतिथी आणि त्रिपुरामध्ये २२ जुलै रोजी खारची पूजा या निमित्ताने बँकेच्या शाखा बंद राहतील.
आरबीआयच्या बँक सुट्ट्यांची यादी देशभरात एकसारखी नाही. काही सुट्ट्या राष्ट्रीय स्तरावर लागू होतात, तर काही विशिष्ट राज्यांपुरत्या मर्यादित असतात. त्यामुळे, एका राज्यात बँका बंद असलेला दिवस दुसऱ्या राज्यात सुट्टीचा असेलच असे नाही. म्हणून, बँकेत जाण्यापूर्वी आपल्या राज्याच्या सुट्ट्यांची यादी नक्की तपासा. संपूर्ण माहिती बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटवर, मोबाइल ॲपवर किंवा आरबीआयच्या सुट्ट्यांच्या कॅलेंडरवर मिळू शकते. यामुळे तुमच्या अनावश्यक फेऱ्या वाचतील.
जर तुम्हाला रोख रक्कम जमा करायची असेल, चेक वटवायचा असेल, डिमांड ड्राफ्ट काढायचा असेल किंवा कर्जाचा हप्ता भरायचा असेल, तर ही कामे सुट्ट्यांपूर्वी पूर्ण करा. सलग सुट्ट्यांमुळे बँकेच्या शाखांमध्ये गर्दी वाढू शकते आणि काही सेवांमध्ये विलंब होऊ शकतो. पणऑनलाइन बँकिंग, यूपीआय, मोबाइल बँकिंग आणि एटीएम यांसारख्या डिजिटल सेवा सुरू राहतील. जर तुम्ही जुलै महिन्यात प्रवास करणार असाल किंवा मोठी रक्कम देण्याची योजना आखत असाल, तर तुमच्याकडील रोख रक्कम आणि आवश्यक बँकिंग व्यवस्था आगाऊ तपासून घ्या.
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