Bank Employees Strike News: २७ जानेवारीला बँका बंद? ५ दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांचा संप

Bank Employees Strike News: जर तुम्ही २७ जानेवारीला तुमच्या बँकेत जाण्याचा विचार करत असाल, तर मंगळवारी तुमची बँक बंद आहे का ते तपासा. बँक कर्मचारी संघटनांनी पाच दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याच्या त्यांच्या प्रलंबित मागणीसाठी २७ जानेवारीला देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) ने या संपाची हाक दिली आहे. देशभरातील बँकिंग सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
बँक कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी म्हणजे बँकांमध्ये पाच दिवसांचा कामाचा आठवडा आणि दोन दिवसांची सुट्टी लागू करणे. UFBU म्हणते की मार्च २०२४ मध्ये इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) सोबत झालेल्या वेतन सुधारणा करारात, सर्व शनिवारी सुट्टी देण्याचा करार अद्याप अंमलात आलेला नाही. बँक कर्मचारी या विलंबाचा निषेध करत आहेत.
सध्या, बँक कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारीच सुट्टी मिळते. याव्यतिरिक्त, बँका इतर शनिवारी उघड्या असतात, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना महिन्यातून दोन आठवडे सहा दिवस काम करावे लागते. संघटनांचे म्हणणे आहे की ही व्यवस्था आता काळानुसार योग्य नाही.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, इंडियन बँक आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसह देशभरातील सर्व प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या संपात सहभागी होतील. बँक कर्मचाऱ्यांनी आधीच अनेक शहरांमध्ये निदर्शने सुरू केली आहेत आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच, एकूण आठवड्याच्या कामाच्या वेळेत कपात होऊ नये यासाठी कर्मचारी सोमवार ते शुक्रवार दररोज अंदाजे ४० मिनिटे अतिरिक्त काम करण्यास तयार आहेत असे संघटनांचे म्हणणे आहे. हा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यात आला आहे, परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
हा संप २६ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपासून सुरू होईल आणि २७ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत सुरू राहील. देशभरातील बँकिंग सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये रोख व्यवहार, चेक क्लिअरन्स आणि इतर शाखांशी संबंधित कामांचा समावेश आहे. संघटनांच्या मते, ७ डिसेंबर २०२३ रोजी IBA आणि UFBU यांच्यात झालेल्या करारानंतर आणि ८ मार्च २०२४ रोजी जारी केलेल्या संयुक्त नोट असूनही, अंतिम सरकारी मान्यता अद्याप मिळालेली नाही.
पाच दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याची मागणी नवीन नाही. हे २०१५ मध्ये सुरू झाले होते, जेव्हा बँकांना दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी देणे बंधनकारक होते. त्यानंतर अनेक वेळा वाटाघाटी झाल्या, परंतु उर्वरित सर्व शनिवारांवर अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. गेल्या नऊ महिन्यांत वाटाघाटींमध्ये ठोस प्रगती न झाल्यामुळे त्यांना पुन्हा आंदोलन करावे लागले आहे, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे, जनतेला २७ जानेवारीपूर्वी त्यांची आवश्यक बँकिंग कामे पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.