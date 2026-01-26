10 वी पास अन् पगार 46000 हून अधिक! RBI ची ऑफिस अटेंडंट पदांसाठी भरतीची घोषणा

देशातील सर्वात प्रतिष्ठित संस्थांपैकी एक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) मध्ये नोकरी हे लाखो तरुणांचे स्वप्न आहे. जर तुम्हीही सरकारी नोकरी शोधत असाल आणि दहावी उत्तीर्ण असाल तर तुमच्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे. RBI ने ५०० हून अधिक ऑफिस अटेंडंट (वर्ग चतुर्थ) पदांसाठी भरतीची घोषणा केली आहे. या भरती प्रक्रियेअंतर्गत, उमेदवारांना केवळ कायमस्वरूपी सरकारी नोकरीच मिळणार नाही तर आकर्षक पगार, भत्ते आणि भविष्यातील पदोन्नतीच्या संधी देखील मिळतील.
रिझर्व्ह बँकेने ऑफिस अटेंडंट पदासाठी अर्ज मागवले आहेत. या पदांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार आरबीआयच्या अधिकृत वेबसाइट rbi.org.in ला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. या भरती मोहिमेत संस्थेतील ५०० हून अधिक पदे भरली जातील. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ४ फेब्रुवारी २०२६ आहे. इच्छुक उमेदवारांनी या तारखेपर्यंत किंवा त्यापूर्वी अर्ज करावा.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने लखनऊ, कानपूर, भोपाळ, पटना, चेन्नई, जयपूर आणि कोलकाता यासह देशभरातील त्यांच्या १४ कार्यालयांमध्ये एकूण ५७२ ऑफिस अटेंडंट पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. १०वी पदवी असलेले उमेदवार या भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ४ फेब्रुवारी आहे.
आरबीआयमध्ये ऑफिस अटेंडंटचे पद चतुर्थ श्रेणीत येते. या पदासाठी निवडलेले कर्मचारी दैनंदिन ऑफिस कामे हाताळण्यासाठी जबाबदार असतात. यामध्ये फायली आणि रेकॉर्ड आयोजित करणे, ऑफिसचा पुरवठा वाहतूक करणे, मेल वितरित करणे, विभाग किंवा विभाग उघडणे आणि बंद करणे, महत्त्वाची कागदपत्रे फोटोकॉपी करणे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेली इतर प्रशासकीय कामे समाविष्ट आहेत. बँकेच्या सुरळीत कामकाजात ही भूमिका महत्त्वाची भूमिका बजावते.
आरबीआयने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ऑफिस अटेंडंटच्या पदासाठी वेतनश्रेणी ₹२४,२५०-₹५३,५५० निश्चित करण्यात आली आहे. सुरुवातीचा मूळ वेतन ₹२४,२५० असेल. सर्व भत्त्यांसह, ऑफिस अटेंडंटचा सुरुवातीचा मासिक एकूण पगार (एचआरएशिवाय) अंदाजे ₹४६,०२९ असेल. १५% एचआरए देखील प्रदान केला जाईल, ज्यामुळे एकूण पगार आणखी वाढेल.
पगाराव्यतिरिक्त, आरबीआय ऑफिस अटेंडंटना अनेक आकर्षक भत्ते देते. यामध्ये वैद्यकीय सुविधा, ज्ञान अपग्रेडेशन भत्ता, फर्निशिंग भत्ता, गट टर्म लाइफ इन्शुरन्स (जीटीएलआय), वाहन विमा, वाहतूक भत्ता, रजा भाडे सवलत (एलएफसी), शिक्षण प्रतिपूर्ती, चष्मा आणि कॉन्टॅक्ट लेन्स प्रतिपूर्ती यांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी आणि नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) अंतर्गत देखील कव्हर केले जाते.
पदोन्नतीच्या संधी देखील आहेत. आरबीआय ऑफिस अटेंडंट पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी चांगल्या संधी आहेत. आरबीआय कर्मचारी नियमावली आणि विभागीय पदोन्नती धोरणानुसार पदोन्नती दिली जाते. तथापि, पदोन्नतीसाठी विभागीय परीक्षा वेळोवेळी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. कठोर परिश्रम आणि अनुभवाने कर्मचारी उच्च पदांवर पोहोचू शकतात. अर्ज करण्यासाठी, उमेदवारांचे वय १८ ते २५ वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. ज्यांचा जन्म २ जानेवारी २००१ पूर्वी झाला नाही आणि १ जानेवारी २००८ नंतर झाला नाही (दोन्ही तारखा समाविष्ट आहेत) तेच अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
प्रथम, उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी.
त्यानंतर, उमेदवारांनी मुख्यपृष्ठावरील संबंधित लिंकवर क्लिक करावे.
एक वेगळे पेज उघडेल, जिथे उमेदवारांनी संबंधित लिंकवर क्लिक करावे.
त्यानंतर उमेदवारांनी स्वतःची नोंदणी करावी.
यानंतर, उमेदवारांनी त्यांचा अर्ज फॉर्म भरावा आणि तो सबमिट करावा.
शेवटी, उमेदवारांनी पुष्टीकरण पेज डाउनलोड करावे आणि प्रिंटआउट काढावे.