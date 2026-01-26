Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Who Can Apply For The Rbi Office Attendant Recruitment Know The Minimum Educational Qualifications Required 2026 News Marathi

10 वी पास अन् पगार 46000 हून अधिक! RBI ची ऑफिस अटेंडंट पदांसाठी भरतीची घोषणा

रिझर्व्ह बँकेने ऑफिस अटेंडंट पदासाठी अर्ज मागवले आहेत. या पदांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार आरबीआयच्या अधिकृत वेबसाइट rbi.org.in ला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.

Updated On: Jan 26, 2026 | 06:59 PM
10 वी पास अन् पगार 46000 हून अधिक! RBI ची ऑफिस अटेंडंट पदांसाठी भरतीची घोषणा

10 वी पास अन् पगार 46000 हून अधिक! RBI ची ऑफिस अटेंडंट पदांसाठी भरतीची घोषणा

Follow Us:
Follow Us:

देशातील सर्वात प्रतिष्ठित संस्थांपैकी एक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) मध्ये नोकरी हे लाखो तरुणांचे स्वप्न आहे. जर तुम्हीही सरकारी नोकरी शोधत असाल आणि दहावी उत्तीर्ण असाल तर तुमच्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे. RBI ने ५०० हून अधिक ऑफिस अटेंडंट (वर्ग चतुर्थ) पदांसाठी भरतीची घोषणा केली आहे. या भरती प्रक्रियेअंतर्गत, उमेदवारांना केवळ कायमस्वरूपी सरकारी नोकरीच मिळणार नाही तर आकर्षक पगार, भत्ते आणि भविष्यातील पदोन्नतीच्या संधी देखील मिळतील.

रिझर्व्ह बँकेने ऑफिस अटेंडंट पदासाठी अर्ज मागवले आहेत. या पदांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार आरबीआयच्या अधिकृत वेबसाइट rbi.org.in ला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. या भरती मोहिमेत संस्थेतील ५०० हून अधिक पदे भरली जातील. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ४ फेब्रुवारी २०२६ आहे. इच्छुक उमेदवारांनी या तारखेपर्यंत किंवा त्यापूर्वी अर्ज करावा.

१० वी पास विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी नोकरीची मोठी संधी! India Post मध्ये 28,740 पदांसाठी बंपर भरती, या तारखेपासून अर्ज सुरु

१४ शहरांमध्ये रिक्त पदे

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने लखनऊ, कानपूर, भोपाळ, पटना, चेन्नई, जयपूर आणि कोलकाता यासह देशभरातील त्यांच्या १४ कार्यालयांमध्ये एकूण ५७२ ऑफिस अटेंडंट पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. १०वी पदवी असलेले उमेदवार या भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ४ फेब्रुवारी आहे.

आरबीआय ऑफिस अटेंडंटचे काम काय आहे?

आरबीआयमध्ये ऑफिस अटेंडंटचे पद चतुर्थ श्रेणीत येते. या पदासाठी निवडलेले कर्मचारी दैनंदिन ऑफिस कामे हाताळण्यासाठी जबाबदार असतात. यामध्ये फायली आणि रेकॉर्ड आयोजित करणे, ऑफिसचा पुरवठा वाहतूक करणे, मेल वितरित करणे, विभाग किंवा विभाग उघडणे आणि बंद करणे, महत्त्वाची कागदपत्रे फोटोकॉपी करणे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेली इतर प्रशासकीय कामे समाविष्ट आहेत. बँकेच्या सुरळीत कामकाजात ही भूमिका महत्त्वाची भूमिका बजावते.

तुम्हाला किती पगार मिळेल?

आरबीआयने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ऑफिस अटेंडंटच्या पदासाठी वेतनश्रेणी ₹२४,२५०-₹५३,५५० निश्चित करण्यात आली आहे. सुरुवातीचा मूळ वेतन ₹२४,२५० असेल. सर्व भत्त्यांसह, ऑफिस अटेंडंटचा सुरुवातीचा मासिक एकूण पगार (एचआरएशिवाय) अंदाजे ₹४६,०२९ असेल. १५% एचआरए देखील प्रदान केला जाईल, ज्यामुळे एकूण पगार आणखी वाढेल.

पगारासह फायदे

पगाराव्यतिरिक्त, आरबीआय ऑफिस अटेंडंटना अनेक आकर्षक भत्ते देते. यामध्ये वैद्यकीय सुविधा, ज्ञान अपग्रेडेशन भत्ता, फर्निशिंग भत्ता, गट टर्म लाइफ इन्शुरन्स (जीटीएलआय), वाहन विमा, वाहतूक भत्ता, रजा भाडे सवलत (एलएफसी), शिक्षण प्रतिपूर्ती, चष्मा आणि कॉन्टॅक्ट लेन्स प्रतिपूर्ती यांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी आणि नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) अंतर्गत देखील कव्हर केले जाते.

पदोन्नतीच्या संधी देखील आहेत. आरबीआय ऑफिस अटेंडंट पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी चांगल्या संधी आहेत. आरबीआय कर्मचारी नियमावली आणि विभागीय पदोन्नती धोरणानुसार पदोन्नती दिली जाते. तथापि, पदोन्नतीसाठी विभागीय परीक्षा वेळोवेळी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. कठोर परिश्रम आणि अनुभवाने कर्मचारी उच्च पदांवर पोहोचू शकतात. अर्ज करण्यासाठी, उमेदवारांचे वय १८ ते २५ वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. ज्यांचा जन्म २ जानेवारी २००१ पूर्वी झाला नाही आणि १ जानेवारी २००८ नंतर झाला नाही (दोन्ही तारखा समाविष्ट आहेत) तेच अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

अर्ज कसा करावा

प्रथम, उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी.

त्यानंतर, उमेदवारांनी मुख्यपृष्ठावरील संबंधित लिंकवर क्लिक करावे.

एक वेगळे पेज उघडेल, जिथे उमेदवारांनी संबंधित लिंकवर क्लिक करावे.

त्यानंतर उमेदवारांनी स्वतःची नोंदणी करावी.

यानंतर, उमेदवारांनी त्यांचा अर्ज फॉर्म भरावा आणि तो सबमिट करावा.

शेवटी, उमेदवारांनी पुष्टीकरण पेज डाउनलोड करावे आणि प्रिंटआउट काढावे.

SSC HSC Exam 2026 : कॉपीमुक्त अभियानाला विद्यार्थ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद; परिक्षा केंद्रावर ड्रोनद्वारे नजर

Web Title: Who can apply for the rbi office attendant recruitment know the minimum educational qualifications required 2026 news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 06:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

१० वी पास विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी नोकरीची मोठी संधी! India Post मध्ये 28,740 पदांसाठी बंपर भरती, या तारखेपासून अर्ज सुरु
1

१० वी पास विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी नोकरीची मोठी संधी! India Post मध्ये 28,740 पदांसाठी बंपर भरती, या तारखेपासून अर्ज सुरु

Most Dangerous Jobs : भारतातील सर्वात भायनक जॉब; ‘इथे’ काम करणं बेतू शकतं जिवावर
2

Most Dangerous Jobs : भारतातील सर्वात भायनक जॉब; ‘इथे’ काम करणं बेतू शकतं जिवावर

India-EU Free Trade: ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनी भारत-EU संबंध ऐतिहासिक ठरणार! मुक्त व्यापार करार अंतिम टप्प्यात
3

India-EU Free Trade: ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनी भारत-EU संबंध ऐतिहासिक ठरणार! मुक्त व्यापार करार अंतिम टप्प्यात

Republic Day 2026 : ‘महाराष्ट्राच्या चित्ररथातून दिसली ‘आत्मनिर्भर’ संस्कृती! गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषाने दिल्ली दुमदुमली
4

Republic Day 2026 : ‘महाराष्ट्राच्या चित्ररथातून दिसली ‘आत्मनिर्भर’ संस्कृती! गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषाने दिल्ली दुमदुमली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
10 वी पास अन् पगार 46000 हून अधिक! RBI ची ऑफिस अटेंडंट पदांसाठी भरतीची घोषणा

10 वी पास अन् पगार 46000 हून अधिक! RBI ची ऑफिस अटेंडंट पदांसाठी भरतीची घोषणा

Jan 26, 2026 | 06:59 PM
Republic Day 2026: प्रजासत्ताकदिनी कर्तव्यपथावर अमेरिकन ‘अपाचे’चा थरार; ट्रम्प म्हणाले, ‘आमचे भारताशी ऐतिहासिक बंध’

Republic Day 2026: प्रजासत्ताकदिनी कर्तव्यपथावर अमेरिकन ‘अपाचे’चा थरार; ट्रम्प म्हणाले, ‘आमचे भारताशी ऐतिहासिक बंध’

Jan 26, 2026 | 06:51 PM
वरुण धवन स्टंटमुळे चर्चेत; मेट्रो प्रवासादरम्यान नियमांचे उल्लंघन, अधिकारी कारवाई करणार का? पाहा व्हिडिओ

वरुण धवन स्टंटमुळे चर्चेत; मेट्रो प्रवासादरम्यान नियमांचे उल्लंघन, अधिकारी कारवाई करणार का? पाहा व्हिडिओ

Jan 26, 2026 | 06:50 PM
गणेश नाईकांच्या ‘त्या’ विधानावर उदय सामंत यांचा थेट पलटवार; म्हणाले, शिंदेंनी उठाव केला नसता तर…”;

गणेश नाईकांच्या ‘त्या’ विधानावर उदय सामंत यांचा थेट पलटवार; म्हणाले, शिंदेंनी उठाव केला नसता तर…”;

Jan 26, 2026 | 06:41 PM
T20 World Cup 2026 : ‘मला शिवीगाळ करण्यात आली…’ जेसन गिलेस्पीने ‘ते’ ट्विट डिलीट का केले? स्वत:च सांगितले कारण…

T20 World Cup 2026 : ‘मला शिवीगाळ करण्यात आली…’ जेसन गिलेस्पीने ‘ते’ ट्विट डिलीट का केले? स्वत:च सांगितले कारण…

Jan 26, 2026 | 06:27 PM
“ही कार माझी आई चालवायची…”, Anand Mahindra यांना आठवली एक खास कार, ट्विटरवरील पोस्ट पाहून तुम्हीही व्हाल भावुक

“ही कार माझी आई चालवायची…”, Anand Mahindra यांना आठवली एक खास कार, ट्विटरवरील पोस्ट पाहून तुम्हीही व्हाल भावुक

Jan 26, 2026 | 06:18 PM
Finger On Trigger : समुद्रात रक्ताचा पूर अन्…, इराणच्या ‘त्या’ पोस्टरने अमेरिकेची झोप उडवली, तिसरे महायुद्ध उंबरठ्यावर?

Finger On Trigger : समुद्रात रक्ताचा पूर अन्…, इराणच्या ‘त्या’ पोस्टरने अमेरिकेची झोप उडवली, तिसरे महायुद्ध उंबरठ्यावर?

Jan 26, 2026 | 06:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM