Padma Awards 2026: उदय कोटक आणि सत्यनारायण नुवाल यांच्यासह ‘या’ प्रमुख उद्योगपतींना केले सन्मानित

Padma Awards 2026: केंद्र सरकारने २०२६ च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला प्रतिष्ठित असलेलया पद्म पुरस्कारांची घोषणा केली आहे. यावर्षी एकूण १३१ व्यक्तींना त्यांच्या योगदानासाठी हा नागरी सन्मान प्रदान केला जाणार आहे. या यादीत अनेक प्रमुख उद्योगपतींचा समावेश असल्याने, हा व्यापार जगतासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. या पुरस्कारांद्वारे, सरकारने भारताच्या विकासात व्यावसायिकांच्या योगदानाची देखील दखल घेतली आहे. यामुळे उद्योग क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण आहे.
या वर्षीच्या पद्मभूषण पुरस्कार विजेत्यांच्या यादीत बँकिंग क्षेत्रातील दिग्गज उदय कोटक यांचा प्रमुख समावेश आहे. आर्थिक क्षेत्रातील त्यांच्या व्यापक अनुभवासाठी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेसाठी कोटक यांची निवड करण्यात आली आहे. कला, साहित्य आणि राजकारणातील इतर प्रमुख व्यक्तींमध्ये त्यांचा समावेश आहे ज्यांना या उच्च नागरी सन्मानाने सन्मानित करण्यात आले आहे.
तसेच, सोलर इंडस्ट्रीज इंडियाचे अध्यक्ष सत्यनारायण नुवाल यांना देखील प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करण्याची सरकारने घोषणा केली आहे. संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी दारूगोळा उत्पादनासाठी नुवाल यांना हा सन्मान मिळाला आहे. हा सन्मान स्वावलंबी भारताचे स्वप्न बळकट करण्यासाठी उद्योजकांच्या सततच्या योगदानाला स्पष्टपणे अधोरेखित करतो.
प्रसिद्ध दलित उद्योजक अशोक खाडे यांना कॉर्पोरेट जगातील त्यांच्या विशिष्ट सेवेसाठी पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. कापड उद्योगपती नीलेश मांडलेवाला यांचीही सामाजिक सेवा आणि व्यवसायातील योगदानासाठी निवड करण्यात आली आहे. मांडलेवाला यांनी ‘डोनेट लाईफ’ या संस्थेद्वारे सामाजिक कार्यात एक अद्वितीय आणि महत्त्वपूर्ण छाप सोडली आहे. त्यामुळे अशा समाजसेवांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा सन्मान करण्यात येत आहे.
प्रसिद्ध टीटीके ग्रुपचे प्रमुख टी.टी. जगन्नाथन यांना मरणोत्तर पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जगन्नाथन यांना भारतात ‘प्रेशर कुकर किंग’ म्हणून ओळखले जात होते, त्यांनी स्वयंपाकघरातील उपकरणांच्या बाजारपेठेत पूर्णपणे परिवर्तन घडवून आणले होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, टीटीके ग्रुपने भारतीय उत्पादन आणि औद्योगिक क्षेत्रात एक नवीन आणि अतिशय मजबूत ओळख निर्माण केली.
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त एकूण ५ पद्मविभूषण, १३ पद्मभूषण आणि ११३ पद्मश्री पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. हे पुरस्कार व्यवसाय, उद्योग, कला, साहित्य, क्रीडा, विज्ञान आणि वैद्यकशास्त्र यासह विविध क्षेत्रातील प्रतिष्ठित व्यक्तींना सन्मानित करतात. दरवर्षी, सरकार समाजात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना हे सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान करते. सत्यनारायण नुवाल आणि उदय कोटक सारखी नावे नवीन स्टार्टअप सुरू करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी प्रेरणास्त्रोत म्हणून काम करतील. या सरकारी उपक्रमामुळे भारतीय उद्योगपतींचे मनोबल वाढेल आणि त्यांना जागतिक स्तरावर मान्यता मिळेल.