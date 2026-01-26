Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Padma Awards 2026 Industrialists And Business Leaders Honoured On Republic Day

Padma Awards 2026: उदय कोटक आणि सत्यनारायण नुवाल यांच्यासह ‘या’ प्रमुख उद्योगपतींना केले सन्मानित

केंद्र सरकारने २०२६ च्या प्रजासत्ताक दिनाला प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारांची घोषणा केली. यावर्षी १३१ व्यक्तींना हा सन्मान प्रदान केला असून या यादीत अनेक प्रमुख उद्योगपतींचा समावेश असल्याने व्यापार जगात आनंदाचे वातावरण आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 10:18 AM
Padma Awards 2026: उदय कोटक आणि सत्यनारायण नुवाल यांच्यासह 'या' प्रमुख उद्योगपतींना केले सन्मानित

Padma Awards 2026: उदय कोटक आणि सत्यनारायण नुवाल यांच्यासह 'या' प्रमुख उद्योगपतींना केले सन्मानित (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • प्रजासत्ताक दिनाआधी पद्म पुरस्कारांची घोषणा
  • बँकिंग क्षेत्रासह उद्योगजगताला मोठा सन्मान
  • प्रेशर कुकर किंग’ टी.टी. जगन्नाथन यांना मरणोत्तर पद्मश्री
 

Padma Awards 2026: केंद्र सरकारने २०२६ च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला प्रतिष्ठित असलेलया पद्म पुरस्कारांची घोषणा केली आहे. यावर्षी एकूण १३१ व्यक्तींना त्यांच्या योगदानासाठी हा नागरी सन्मान प्रदान केला जाणार आहे. या यादीत अनेक प्रमुख उद्योगपतींचा समावेश असल्याने, हा व्यापार जगतासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. या पुरस्कारांद्वारे, सरकारने भारताच्या विकासात व्यावसायिकांच्या योगदानाची देखील दखल घेतली आहे. यामुळे उद्योग क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण आहे.

या वर्षीच्या पद्मभूषण पुरस्कार विजेत्यांच्या यादीत बँकिंग क्षेत्रातील दिग्गज उदय कोटक यांचा प्रमुख समावेश आहे. आर्थिक क्षेत्रातील त्यांच्या व्यापक अनुभवासाठी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेसाठी कोटक यांची निवड करण्यात आली आहे. कला, साहित्य आणि राजकारणातील इतर प्रमुख व्यक्तींमध्ये त्यांचा समावेश आहे ज्यांना या उच्च नागरी सन्मानाने सन्मानित करण्यात आले आहे.

हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: किंचीत घसरले सोन्याचे दर, चांदीही नरमली! खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सविस्तर

तसेच, सोलर इंडस्ट्रीज इंडियाचे अध्यक्ष सत्यनारायण नुवाल यांना देखील प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करण्याची सरकारने घोषणा केली आहे. संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी दारूगोळा उत्पादनासाठी नुवाल यांना हा सन्मान मिळाला आहे. हा सन्मान स्वावलंबी भारताचे स्वप्न बळकट करण्यासाठी उद्योजकांच्या सततच्या योगदानाला स्पष्टपणे अधोरेखित करतो.

प्रसिद्ध दलित उद्योजक अशोक खाडे यांना कॉर्पोरेट जगातील त्यांच्या विशिष्ट सेवेसाठी पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. कापड उद्योगपती नीलेश मांडलेवाला यांचीही सामाजिक सेवा आणि व्यवसायातील योगदानासाठी निवड करण्यात आली आहे. मांडलेवाला यांनी ‘डोनेट लाईफ’ या संस्थेद्वारे सामाजिक कार्यात एक अद्वितीय आणि महत्त्वपूर्ण छाप सोडली आहे. त्यामुळे अशा समाजसेवांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा सन्मान करण्यात येत आहे.

हेही वाचा: PM Kisan 22nd Installment: PM किसानचा २२ वा हप्ता लवकरच; यादीत तुमचं नाव आहे का तपासा

प्रसिद्ध टीटीके ग्रुपचे प्रमुख टी.टी. जगन्नाथन यांना मरणोत्तर पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जगन्नाथन यांना भारतात ‘प्रेशर कुकर किंग’ म्हणून ओळखले जात होते, त्यांनी स्वयंपाकघरातील उपकरणांच्या बाजारपेठेत पूर्णपणे परिवर्तन घडवून आणले होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, टीटीके ग्रुपने भारतीय उत्पादन आणि औद्योगिक क्षेत्रात एक नवीन आणि अतिशय मजबूत ओळख निर्माण केली.

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त एकूण ५ पद्मविभूषण, १३ पद्मभूषण आणि ११३ पद्मश्री पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. हे पुरस्कार व्यवसाय, उद्योग, कला, साहित्य, क्रीडा, विज्ञान आणि वैद्यकशास्त्र यासह विविध क्षेत्रातील प्रतिष्ठित व्यक्तींना सन्मानित करतात. दरवर्षी, सरकार समाजात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना हे सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान करते. सत्यनारायण नुवाल आणि उदय कोटक सारखी नावे नवीन स्टार्टअप सुरू करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी प्रेरणास्त्रोत म्हणून काम करतील. या सरकारी उपक्रमामुळे भारतीय उद्योगपतींचे मनोबल वाढेल आणि त्यांना जागतिक स्तरावर मान्यता मिळेल.

Web Title: Padma awards 2026 industrialists and business leaders honoured on republic day

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 10:18 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Republic Day 2026: कर्तव्यपथावर भारताचा ‘रुद्रावतार’! 21 तोफांची सलामी, 29 फायटर जेट अन् जग पाहणार महासत्तेच्या शक्तीचे भव्य दर्शन
1

Republic Day 2026: कर्तव्यपथावर भारताचा ‘रुद्रावतार’! 21 तोफांची सलामी, 29 फायटर जेट अन् जग पाहणार महासत्तेच्या शक्तीचे भव्य दर्शन

Padma Awards 2026: धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषण, ममूटी यांना पद्मभूषण; ज्युनियर एनटीआरने व्यक्त केला आनंद, म्हणाला ‘हा सन्मान..’
2

Padma Awards 2026: धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषण, ममूटी यांना पद्मभूषण; ज्युनियर एनटीआरने व्यक्त केला आनंद, म्हणाला ‘हा सन्मान..’

तिरंग्याचा सन्मान, संविधानाचा अभिमान…! प्रजासत्ताक दिनानिमित्त नातेवाईक आणि प्रियजनांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा
3

तिरंग्याचा सन्मान, संविधानाचा अभिमान…! प्रजासत्ताक दिनानिमित्त नातेवाईक आणि प्रियजनांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Republic Day 2026: या खास पद्धतीने साजरा करा यंदाचा प्रजासत्ताक दिन, Google Gemini ने बनवा परफेक्ट फोटो
4

Republic Day 2026: या खास पद्धतीने साजरा करा यंदाचा प्रजासत्ताक दिन, Google Gemini ने बनवा परफेक्ट फोटो

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Padma Awards 2026: उदय कोटक आणि सत्यनारायण नुवाल यांच्यासह ‘या’ प्रमुख उद्योगपतींना केले सन्मानित

Padma Awards 2026: उदय कोटक आणि सत्यनारायण नुवाल यांच्यासह ‘या’ प्रमुख उद्योगपतींना केले सन्मानित

Jan 26, 2026 | 10:18 AM
India EU Trade Deal : भारत-युरोपियन युनियन ऐतिहासिक व्यापार कराराच्या उंबरठ्यावर; प्रजासत्ताक दिनी नवा अध्याय सुरु

India EU Trade Deal : भारत-युरोपियन युनियन ऐतिहासिक व्यापार कराराच्या उंबरठ्यावर; प्रजासत्ताक दिनी नवा अध्याय सुरु

Jan 26, 2026 | 10:11 AM
IND vs NZ : तिलक वर्मा विश्वचषकासाठी तयार, यादिवशी करणार संघामध्ये पुनरागमन! कोणाचा होणार पत्ता कट?

IND vs NZ : तिलक वर्मा विश्वचषकासाठी तयार, यादिवशी करणार संघामध्ये पुनरागमन! कोणाचा होणार पत्ता कट?

Jan 26, 2026 | 10:06 AM
Dark Circles Remedies: रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर लावा ‘हे’ आयुर्वेदिक सीरम, देसी उपाय करून घालवा डोळ्यांभोवती आलेले काळे डाग

Dark Circles Remedies: रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर लावा ‘हे’ आयुर्वेदिक सीरम, देसी उपाय करून घालवा डोळ्यांभोवती आलेले काळे डाग

Jan 26, 2026 | 10:02 AM
Masik Durgashtami 2026: कधी आहे माघ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजेची पद्धत आणि महत्त्व

Masik Durgashtami 2026: कधी आहे माघ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजेची पद्धत आणि महत्त्व

Jan 26, 2026 | 10:00 AM
Free Fire Max: Sukuna Ring ईव्हेंटची गेममध्ये धमाकेदार एंट्री! जबरदस्त रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची सुवर्णसंधी

Free Fire Max: Sukuna Ring ईव्हेंटची गेममध्ये धमाकेदार एंट्री! जबरदस्त रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची सुवर्णसंधी

Jan 26, 2026 | 09:46 AM
भारतातील सर्वात जलद T20 अर्धशतक; अभिषेक शर्माने मोडला हार्दिक पंड्याचा विक्रम, इतिहास रचला!

भारतातील सर्वात जलद T20 अर्धशतक; अभिषेक शर्माने मोडला हार्दिक पंड्याचा विक्रम, इतिहास रचला!

Jan 26, 2026 | 09:36 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM
वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Jan 25, 2026 | 03:31 PM