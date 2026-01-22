Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Bank of India ची दमदार कामगिरी! तिसऱ्या तिमाहीत कामकाजाचा नफा १३ टक्क्यांनी वाढला; ४,१९३ कोटींची कमाई

बँक ऑफ इंडियाने FY26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत ४,१९३ कोटींचा कामकाजाचा नफा मिळवत १३% वाढ नोंदवली आहे. बँकेचा जागतिक व्यवसाय १६ लाख कोटींवर पोहोचला असून डिजिटल व्यवहारांचा वाटा ९६% झाला आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 05:41 PM
Bank of India ची दमदार कामगिरी! तिसऱ्या तिमाहीत कामकाजाचा नफा १३ टक्क्यांनी वाढला (Photo Credit- X)

Bank of India ची दमदार कामगिरी! तिसऱ्या तिमाहीत कामकाजाचा नफा १३ टक्क्यांनी वाढला (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • बँक ऑफ इंडियाची दमदार कामगिरी!
  • तिसऱ्या तिमाहीत कामकाजाचा नफा १३ टक्क्यांनी वाढला
  • ४,१९३ कोटींची कमाई
मुंबई, २२ जानेवारी २०२६: बँक ऑफ इंडियाने आर्थिक वर्ष २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीचे आपले आर्थिक निकाल जाहीर केले. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत कामकाजी नफा (ऑपरेटिंग प्रॉफिट) वार्षिक (वाय-ओ-वाय) १३ टक्क्यांनी वाढून ४,१९३ कोटी रुपयांवर झेपावला आहे, तर आर्थिक वर्ष २०२६ मधील नऊ महिन्यात हा नफा वार्षिक ४ टक्क्यांनी वाढून १२,०२३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. आर्थिक वर्ष २६ च्या नऊमाहीसाठी निव्वळ नफा गतवर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत १४ टक्क्यांनी वाढून ७,५११ कोटी रुपयांवर झेपावला आहे. आर्थिक वर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी निव्वळ नफा वार्षिक सात टक्क्यांनी वाढून २,७०५ कोटी रुपयांवर पोहचला आहे.

आर्थिक वर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी बँकेचा आरओए आणि आरओई अनुक्रमे ०.९६ टक्के आणि १५.३४ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. आर्थिक वर्ष २६ मधील नऊमाहीसाठी आरओए आणि आरओई अनुक्रमे ०.९० टक्के आणि १४.४९ टक्के होते.

आर्थिक वर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी बँकेचे जागतिक आणि देशांतर्गत निव्वळ व्याजदर मार्जिन (नीम) अनुक्रमे २.५७ टक्के आणि २.८० टक्के होते. आर्थिक वर्ष २६ च्या नऊमाहीसाठी जागतिक आणि देशांतर्गत निव्वळ व्याजदर मार्जिन अनुक्रमे २.५१ टक्के आणि २.७६ टक्के नोंदविले गेले.

बँकेच्या देशांतर्गत कर्जवाटपामध्ये वार्षिक १५.१६ टक्के तर जागतिक कर्जांमध्ये वार्षिक १३.६३ टक्के वाढ झाली. बँकेच्या जागतिक व्यवसायाने १६ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. रिटेल कर्जांमध्ये वार्षिक २०.६४ टक्के वाढ झाली आहे, तर कृषी कर्जांमध्ये वार्षिक १६.६९ टक्के, एमएसएमई कर्जांमध्ये वार्षिक १५.७७ टक्के आणि कॉर्पोरेट कर्जांमध्ये वार्षिक ११.३२ टक्के वाढ झाली आहे. कर्जांमध्ये रॅम टक्केवारी हिस्सा ५८.५४ टक्क्यांपर्यत वाढला. बँकेच्या ठेवींमध्ये वार्षिक ११.६४ टक्के वाढ झाली आणि देशांतर्गत कर्जांमध्ये वार्षिक १२.८० टक्के वाढ झाली. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी कासा ठेवीमध्ये वार्षिक ४.४८ टक्के वाढ झाली आणि कासा(CASA) प्रमाण ३७.९७ टक्के राहिले आहे.

Union Budget 2026: संसद अधिवेशनाचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर! २६ वर्षांनंतर होणार ‘Holiday’ ला अर्थसंकल्प सादर 

आर्थिक वर्ष २६ च्या नऊमाहीसाठी निव्वळ व्याज उत्पन्न (एनआयआय) १८,४४२ कोटी रुपये आणि आर्थिक वर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी ६,४६१ कोटी रुपये होते. आर्थिक वर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी व्याजेतर उत्पन्न गतवर्षाच्या तुलनेत (वाय-ओ-वाय) ३० टक्के वाढून २,२७९ कोटी रुपये झाले आणि आर्थिक वर्ष २६ च्या ९ महिन्यांत वार्षिक २० टक्क्यांनी वाढून ६,६६५ कोटी रुपयांवर झेपावले आहे.
२.२६ टक्क्यांवर असलेल्या ढोबळ एनपीए गुणोत्तरामध्ये गतवर्षाच्या तुलनेत १४३ बिदूंनी (बीपीएस) वाढ झाली. तर ०.६० टक्क्यांवर असलेल्या निव्वळ एनपीए गुणोत्तरामध्ये वार्षिक २५ बीपीएसने वाढ झाली आहे.

पीसीआरमध्ये वार्षिक ११२ बीपीएसने वाढ झाली आणि तो ९३.६० टक्क्यांवर आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी थकीत कर्ज (स्लिपेज) गुणोत्तरामध्ये वार्षिक ३ बीपीएसने वाढ झाली आणि तो ०.१६ टक्के झाला. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या ९ महिन्यांसाठी बुडीत कर्जाच्या तरतुदीमध्ये (क्रेडीट कॉस्ट) वार्षिक ३० बीपीएसने वाढ होऊन ती ०.४२ टक्के झाली आणि आर्थिक वर्ष २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी क्रेडिट कॉस्टमध्ये वार्षिक ५ बीपीएसने वाढ होऊन ती ०.३४ टक्के झाली आहे.

भांडवली पर्याप्तता प्रमाण १७.०९ टक्के नोंदविले गेले

डिजिटल आणि पर्यायी चॅनेल माध्यमातून, आर्थिक वर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत सात लाखांहून अधिक नवीन ग्राहक जोडले गेले आहेत. त्यामुळे एकूण युपीआय ग्राहकांची संख्या २ कोटी ४२ लाखांहून अधिक झाली आहे. आर्थिक वर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत एकूण व्यवहारांमध्ये पर्यायी चॅनेलचा वाटा सुमारे ९६ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल

Web Title: Bank of india q3 fy26 results operating profit up 13 percent

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 05:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India EU Free Trade Impact: भारत–EU एफटीए अंतिम टप्प्यात; शेअर बाजारासाठी ठरणार ‘गेम-चेंजर’?
1

India EU Free Trade Impact: भारत–EU एफटीए अंतिम टप्प्यात; शेअर बाजारासाठी ठरणार ‘गेम-चेंजर’?

Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार
2

Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार
3

Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

मुंबईत Embassy Group ची मोठी एन्ट्री! वरळी आणि जुहूमध्ये उभी राहणार आलिशान घरे; करणार ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक
4

मुंबईत Embassy Group ची मोठी एन्ट्री! वरळी आणि जुहूमध्ये उभी राहणार आलिशान घरे; करणार ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bank of India ची दमदार कामगिरी! तिसऱ्या तिमाहीत कामकाजाचा नफा १३ टक्क्यांनी वाढला; ४,१९३ कोटींची कमाई

Bank of India ची दमदार कामगिरी! तिसऱ्या तिमाहीत कामकाजाचा नफा १३ टक्क्यांनी वाढला; ४,१९३ कोटींची कमाई

Jan 22, 2026 | 05:41 PM
आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक

आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक

Jan 22, 2026 | 05:39 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
“विजयभूमी विद्यापीठ-अपोलो हेल्थकेअर” सामंजस्य करार! ‘अलाईड हेल्थ सायन्सेस’मध्ये विविध पदवी अभ्यासक्रम सुरू

“विजयभूमी विद्यापीठ-अपोलो हेल्थकेअर” सामंजस्य करार! ‘अलाईड हेल्थ सायन्सेस’मध्ये विविध पदवी अभ्यासक्रम सुरू

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
‘माझी पत्नी सरळ बेड ओला…’, अक्षय कुमारने पत्नी ट्विंकल खन्नाबद्दल असं काही सांगितलं की, हसू आवरलं नाही; पाहा Video

‘माझी पत्नी सरळ बेड ओला…’, अक्षय कुमारने पत्नी ट्विंकल खन्नाबद्दल असं काही सांगितलं की, हसू आवरलं नाही; पाहा Video

Jan 22, 2026 | 05:30 PM
51 वर्षीय महिलेवर दुर्मिळ शस्त्रक्रिया; गर्भाशयाचा काढला तब्बल…

51 वर्षीय महिलेवर दुर्मिळ शस्त्रक्रिया; गर्भाशयाचा काढला तब्बल…

Jan 22, 2026 | 05:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM