SRA आणि म्हाडाचा डंका! राज्य सरकारच्या १५० दिवसांच्या प्रगती पुस्तकात ‘एसआरए’ दुसऱ्या, तर ‘म्हाडा’ सहाव्या क्रमांकावर

महाराष्ट्र सरकारच्या १५० दिवसांच्या कामगिरी मूल्यांकन कार्यक्रमात SRA ने राज्यात दुसरे तर म्हाडाने सहावे स्थान पटकावले आहे. महेंद्र कल्याणकर आणि संजीव जयस्वाल यांच्या नेतृत्वाखाली ही प्रशासकीय कामगिरी साध्य झाली आहे.

Jan 26, 2026 | 09:13 PM
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए), मुंबईने महाराष्ट्र सरकारच्या १५० दिवसांच्या कामगिरी मूल्यांकन कार्यक्रमात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे, संपूर्ण राज्यात दुसरे स्थान मिळवले आहे. आयएएस अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली ही कामगिरी साध्य झाली. दरम्यान, महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) ने देखील अपवादात्मक कामगिरी केली, राज्य सरकारच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमात पहिल्या दहामध्ये स्थान मिळवले.

या कार्यक्रमात सेवा वितरण, निर्णय घेणे, वेळेवर अंमलबजावणी आणि सार्वजनिक हिताच्या आधारे राज्यातील सर्वोत्तम सरकारी संस्था आणि मंडळांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले गेले. महाराष्ट्र महानगरपालिका मंडळाने या कार्यक्रमात प्रथम स्थान मिळवले.

एसआरएने यापूर्वीही आपली क्षमता सिद्ध केली

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की एसआरएने यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमात राज्यात प्रथम स्थान मिळवले आहे. सलग दुसऱ्या प्रमुख मूल्यांकन कार्यक्रमात अव्वल स्थान मिळवून, एसआरएने पुन्हा एकदा आपली सातत्य आणि प्रभावीता सिद्ध केली आहे.

महाराष्ट्र सागर मंडळ प्रथम क्रमांकावर

१५० दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या ताज्या क्रमवारीत महाराष्ट्र सागर मंडळाने पहिले स्थान पटकावले आहे, तर एसआरए दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) ने देखील टॉप १० मध्ये चांगली उपस्थिती दर्शविली आहे. म्हाडा सध्या सहाव्या क्रमांकावर आहे आणि त्याचे नेतृत्व आयएएस अधिकारी संजीव जयस्वाल, उपाध्यक्ष करतात.

प्रशासकीय नेतृत्वाची छाप

तज्ञांचा असा विश्वास आहे की ही क्रमवारी संबंधित संस्थांच्या उच्च अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कार्यक्षमता, देखरेख यंत्रणा आणि जमिनीवर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी स्पष्टपणे प्रतिबिंबित करते. एसआरए, म्हाडा आणि महाराष्ट्र सागर मंडळाचे शीर्ष क्रमवारी देखील राज्य सरकारच्या सुशासनाच्या मॉडेलला बळकटी देते.

Jan 26, 2026 | 09:13 PM

