Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Will Government Reduce Ltcg Tax To Boost Long Term Stock Market Investment

Union Budget 2026:  LTCG टॅक्समध्ये दिलासा मिळणार का? गुंतवणूकदारांची येत्या बजेट 2026 कडे नजर

२०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प जसजसा जवळ येत आहे तसतसे लाखो शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार कर नियमांमधील बदलांबद्दल अधिकाधिक सावध होत आहेत. विशेषतः, दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर थेट गुंतवणूकदारांच्या नफ्यावर परिणाम करतो.

Updated On: Jan 26, 2026 | 08:32 PM
Union Budget 2026:  LTCG टॅक्समध्ये दिलासा मिळणार का? गुंतवणूकदारांची येत्या बजेट 2026 कडे नजर

Union Budget 2026:  LTCG टॅक्समध्ये दिलासा मिळणार का? गुंतवणूकदारांची येत्या बजेट 2026 कडे नजर (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतीय शेअर बाजारसाठी मोठी बातमी
  • LTCG नियम बदलण्याची शक्यता
  • गुंतवणूकदारांची संपूर्ण लक्ष बजेट २०२६ वर केंद्रित
 

Union Budget 2026: २०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प जसजसा जवळ येत आहे तसतसे लाखो शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार कर नियमांमधील बदलांबद्दल अधिकाधिक सावध होत आहेत. विशेषतः, दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर हा चर्चेचा विषय बनला आहे, कारण त्याचा थेट गुंतवणूकदारांच्या नफ्यावर आणि भविष्यातील आर्थिक नियोजनावर परिणाम होतो. गुंतवणूकदारांना आशा आहे की सरकार येत्या अर्थसंकल्पात या आघाडीवर लक्षणीय सवलत देईल.

जेव्हा एखादी व्यक्ती शेअर्स, इक्विटी म्युच्युअल फंड किंवा मालमत्ता दीर्घकाळ धारण केल्यानंतर विकते आणि नफा कमावते, तेव्हा त्या उत्पन्नावर आकारला जाणारा कर दीर्घकालीन भांडवली नफा कर असे म्हणतात. भारतातील सध्याच्या नियमांनुसार, जर सूचीबद्ध शेअर्स किंवा इक्विटी म्युच्युअल फंड १२ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ धारण केल्यानंतर विकले गेले तर नफा दीर्घकालीन मानला जातो. सध्या, एका आर्थिक वर्षात १.२५ लाखांपेक्षा जास्त नफा असलेल्या नफ्यावर १२.५% दराने कर आकारला जातो.

हेही वाचा: India-EU Free Trade: ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनी भारत-EU संबंध ऐतिहासिक ठरणार! मुक्त व्यापार करार अंतिम टप्प्यात

गुंतवणूकदारांना प्रामुख्याने या कराबद्दल चिंता आहे कारण यामुळे व्याजावर व्याज कमकुवत होते, जी दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा फायदा आहे. शिवाय, काही इतर प्रमुख चिंतांमध्ये हे समाविष्ट आहे. यात महागाई मोजली जात नाही, परिणामी प्रत्यक्ष नफा कमी असतानाही संपूर्ण नफ्यावर कर आकारला जातो. यामुळे निवृत्ती किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी गुंतवणूक करणाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो.

बाजारपेठेतील तज्ञांचा असा विश्वास आहे की LTCG कर गुंतवणूकदारांच्या वर्तनावर देखील परिणाम करतो. कर कपातीच्या भीतीमुळे अनेक गुंतवणूकदार चांगले स्टॉक विकण्याचे टाळू शकतात, ज्यामुळे बाजारात तरलता कमी होऊ शकते. हे लोकांना त्यांचे पोर्टफोलिओ संतुलित करण्यापासून रोखते, त्यांच्या गुंतवणुकीचा धोका वाढवते आणि बाजाराच्या किंमत प्रक्रियेवर परिणाम करते.

हेही वाचा: New IPO Launch: भारतीय बाजारात २७ जानेवारीपासून IPO पर्व सुरू; गुंतवणूकदारांसाठी ही सुवर्णसंधी

गुंतवणूकदारांना २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाबद्दल मोठ्या आशा आहेत, सरकार एकतर LTCG कर दर कमी करेल किंवा त्याचे नियम सोपे करेल. गुंतवणूकदारांसाठी, हा केवळ तांत्रिक कर नाही तर त्यांच्या आयुष्यभराच्या कमाई आणि भविष्यातील स्वप्नांशी संबंधित एक मोठा निर्णय आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्री यावेळी दिलासा देतील का की पुढील अर्थसंकल्पापर्यंत हा मुद्दा पुढे ढकलला जाईल हे पाहणे बाकी आहे.

Web Title: Will government reduce ltcg tax to boost long term stock market investment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 05:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

New IPO Launch: भारतीय बाजारात २७ जानेवारीपासून IPO पर्व सुरू; गुंतवणूकदारांसाठी ही सुवर्णसंधी
1

New IPO Launch: भारतीय बाजारात २७ जानेवारीपासून IPO पर्व सुरू; गुंतवणूकदारांसाठी ही सुवर्णसंधी

Union Budget 2026: युवकांसाठी कौशल्ये आणि स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणार 2026 चा अर्थसंकल्प? 
2

Union Budget 2026: युवकांसाठी कौशल्ये आणि स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणार 2026 चा अर्थसंकल्प? 

Budget 2026: बजेटमध्ये साधारण किती सोन्याची गुंतवणूक करणे ठरेल योग्य? तज्ज्ञांचा सल्ला खरेदी करावी की नाही
3

Budget 2026: बजेटमध्ये साधारण किती सोन्याची गुंतवणूक करणे ठरेल योग्य? तज्ज्ञांचा सल्ला खरेदी करावी की नाही

SEBI Approves 12 IPOs: SEBI कडून 12 IPO ला हिरवा कंदील; गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी
4

SEBI Approves 12 IPOs: SEBI कडून 12 IPO ला हिरवा कंदील; गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मुंब्रा को हरा कर देंगे..’, नगरसेविकेच्या वक्तव्यावर मराठी अभिनेत्याचा टोला; म्हणाला, ”अख्खा हिंदुस्थान हिरवा…”

‘मुंब्रा को हरा कर देंगे..’, नगरसेविकेच्या वक्तव्यावर मराठी अभिनेत्याचा टोला; म्हणाला, ”अख्खा हिंदुस्थान हिरवा…”

Jan 26, 2026 | 08:30 PM
India-EU FTA : युरोप आणि भारताची ‘महायुती’! ट्रम्प प्रशासन आक्रस्ताळ्या भूमिकेत; अमेरिकेने युरोपला ठरवले ‘देशद्रोही

India-EU FTA : युरोप आणि भारताची ‘महायुती’! ट्रम्प प्रशासन आक्रस्ताळ्या भूमिकेत; अमेरिकेने युरोपला ठरवले ‘देशद्रोही

Jan 26, 2026 | 08:27 PM
Sierra EV ला विसरा! ‘या’ 4 इलेक्ट्रिक कार मार्केट चक्क आपल्या नावावर करण्याच्या तयारीत

Sierra EV ला विसरा! ‘या’ 4 इलेक्ट्रिक कार मार्केट चक्क आपल्या नावावर करण्याच्या तयारीत

Jan 26, 2026 | 08:19 PM
OnePlus 16 Leaks: चार्जिंगची चिंता अखेर संपणार! आगामी स्मार्टफोनमध्ये मिळणार 9000mAh पेक्षा मोठी बॅटरी, लाँचपूर्वीच फीचर्स लीक

OnePlus 16 Leaks: चार्जिंगची चिंता अखेर संपणार! आगामी स्मार्टफोनमध्ये मिळणार 9000mAh पेक्षा मोठी बॅटरी, लाँचपूर्वीच फीचर्स लीक

Jan 26, 2026 | 08:17 PM
‘क्रांतिज्योती विद्यालय’ सिनेमा करमुक्त करा! शिक्षण क्रांती संघटनेची आशिष शेलार यांच्याकडे धाव

‘क्रांतिज्योती विद्यालय’ सिनेमा करमुक्त करा! शिक्षण क्रांती संघटनेची आशिष शेलार यांच्याकडे धाव

Jan 26, 2026 | 08:16 PM
CBSE चा मोठा निर्णय ; अभ्यासाच्या दबावावर उपाय तोडगा ; शाळांमध्ये करिअर कौन्सिलर अनिवार्य

CBSE चा मोठा निर्णय ; अभ्यासाच्या दबावावर उपाय तोडगा ; शाळांमध्ये करिअर कौन्सिलर अनिवार्य

Jan 26, 2026 | 08:10 PM
China OIC : मध्य पूर्वेचा नवा ‘डॉन’? अमेरिकेला रोखण्यासाठी 57 मुस्लिम देशांना सोबत घेऊन बीजिंगची मोठी खेळी; ‘जंगली कायदा’ हेच कारण

China OIC : मध्य पूर्वेचा नवा ‘डॉन’? अमेरिकेला रोखण्यासाठी 57 मुस्लिम देशांना सोबत घेऊन बीजिंगची मोठी खेळी; ‘जंगली कायदा’ हेच कारण

Jan 26, 2026 | 08:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM