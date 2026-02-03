Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Blue Energy Motors-HPCL Partnership: BEM–HPCL यांची युती! फ्युएल पंपांवर उभारले जाणार बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन

HPCL च्या रिटेल आउटलेट्सवर इलेक्ट्रिक हेवी-ड्युटी ट्रकसाठी बॅटरी स्वॅपिंग नेटवर्क उभारण्यासाठी ब्लू एनर्जी मोटर्स (BEM) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) यांच्यात धोरणात्मक करार झाला आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 09:53 AM
  • इलेक्ट्रिक ट्रकसाठी घेणार मोठी झेप
  • BEM आणि HPCL यांची धोरणात्मक भागीदारी
  • इलेक्ट्रिक हेवी-ड्युटी ट्रकसाठी नवे ऊर्जा केंद्र उभारणार 
 

Blue Energy Motors-HPCL Partnership: ब्लू एनर्जी मोटर्स (BEM) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) यांनी निवडक ठिकाणी HPCLच्या फ्युएल रिटेल आऊटलेट्सवर बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन (BSS) उभारण्यासाठी एकत्र येण्याची घोषणा केली आहे. या करारानुसार, ब्लू एनर्जी मोटर्स (BEM) HPCL च्या फ्युएल स्टेशन नेटवर्कचा वापर करून इलेक्ट्रिक हेवी-ड्युटी कमर्शियल व्हेइकलसाठी बॅटरी स्वॅपिंगची सुविधा उभारणार आहे. यामुळे वाहन ताफ्यांच्या कामकाजासाठी सोयीस्कर आणि सहज उपलब्ध ऊर्जा केंद्रे तयार होतील. ही भागीदारी कमर्शियल EV फ्लीट्सच्या कामकाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी करण्यात आली आहे.\

Pakistan GDP Growth: IMF चा धक्का! पाकिस्तानच्या GDP वाढीचा अंदाज 3 टक्क्यांवर घसरला

बॅटरी चार्जिंगसाठी लागणारा वेळ आणि त्यामुळे व्हेइकल थांबून वाया जाणारा वेळ कमी करून, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वेगाने वाढवणे तसेच भारतात BEM आणि HP ई-चार्ज या ब्रँडच्या दीर्घकालीन विकासाला बळकटी देणे हा या भागीदारीचा उद्देश आहे. ब्लू एनर्जी मोटर्स ही भारतातील पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या हेवी-ड्युटी ट्रक क्षेत्रातील अग्रेसर कंपनी आहे आणि कमी उत्सर्जन तसेच शून्य उत्सर्जन असलेल्या मालवाहतूक उपायांवर लक्ष केंद्रित करते. मुंबई आणि पुणे दरम्यान भारतातील पहिला इलेक्ट्रिक मालवाहतूक कॉरिडॉर सुरू करून कंपनीने इलेक्ट्रिक फ्रेट स्वीकारण्यात आघाडी घेतली आहे.

HPCL ही भारतातील सर्वात मोठ्या सरकारी तेल आणि वायू कंपन्यांपैकी एक असून, देशभरात 24,400 हून अधिक रिटेल आउटलेट्स चालवते तसेच HP ई-चार्ज या ब्रँडअंतर्गत 5,400 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रिक व्हेइकल चार्जिंग स्टेशनचे संचालन करते. भारत हरित वाहतुकीकडे वेगाने वाटचाल करत असताना हा करार धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. HPCL चे देशभर पसरलेले विद्यमान रिटेल आउटलेट नेटवर्क बॅटरी स्वॅपिंग पायाभूत सुविधा जलद उभारण्यासाठी आणि प्रमुख मालवाहतूक बाजारपेठांमध्ये सहज विस्तार करण्यासाठी मजबूत आधार देते.

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाला विलंब होणार? १.१९ कोटी कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा कायम

बॅटरी स्वॅपिंगमुळे पाच मिनिटांपेक्षा कमी वेळेत एनर्जी भरणे शक्य होते, जे नेहमीच्या चार्जिंगच्या तुलनेत वाहनांचा वाया जाणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी करते. फ्लीट ऑपरेटर्ससाठी, हा बदल म्हणजे वाहनांचा अधिक वापर, सुधारलेली उत्पादकता आणि नियोजित कामांचा अंदाजे वेळ वाढणे होय. स्वॅप स्टेशनचे वाढते नेटवर्क ‘रेंज अॅन्झायटी’ कमी करण्यास मदत करते, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक हेवी-ड्युटी ट्रक अधिक लांब मार्गांवर आणि अनेक शिफ्टमध्ये आत्मविश्वासाने चालवता येतात. सध्याच्या एनर्जी रिटेल नेटवर्कमध्ये बॅटरी स्वॅपिंग पायाभूत सुविधा समाविष्ट करून, हे सहकार्य भारताच्या मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रासाठी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्यवहार्य आणि सहज विस्तारण्यायोग्य बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करते.

Published On: Feb 03, 2026 | 09:33 AM

