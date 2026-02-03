Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Recipe : हेल्दी खायचंय तर घरी बनवा ‘अंकुरलेल्या मुगाची चाट’, चवही लागेल भारी

Sprouts Chaat Recipe : डाएटवर आहात आणि तुम्हाला काही चविष्ट खाण्याची इच्छा होत असेल तर मुगाची चाट तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे. ही चाट चवीला उत्तम लागते आणि आरोग्यासाठीही फायद्याची ठरते.

Updated On: Feb 03, 2026 | 09:37 AM
Recipe : हेल्दी खायचंय तर घरी बनवा 'अंकुरलेल्या मुगाची चाट', चवही लागेल भारी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • अंकुरलेल्या मुगाची चाट बहुतेकदा डाएटमध्ये समाविष्ट केली जाते.
  • पौष्टिकतेने भारलेली ही चाट चवीलाही उत्तम लागते.
  • चला याची सोपी आणि झटपट रेसिपी जाणून घ्या.
आजच्या धावपळीच्या जीवनात सकाळचा नाश्ता अनेकदा घाईत किंवा फारसा विचार न करता केला जातो. पण दिवसाची सुरुवात जर पौष्टिक आणि हलक्या नाश्त्याने झाली, तर शरीराला दिवसभर ऊर्जा मिळते आणि आरोग्यही चांगले राहते. अनेकांना सकाळी असे काहीतरी हवे असते जे चवीलाही जबरदस्त असावे आणि आरोग्यासाठीही फायदेशीर असावे. अशा वेळी मूगाची चटपटीत चाट हा एक उत्कृष्ट पर्याय ठरतो.

मासे प्रेमींसाठी खास मेजवानी! कांदाभजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट बनवा कुरकुरीत कोळंबी भजी, नोट करा रेसिपी

मूग हे प्रथिने, फायबर, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांनी समृद्ध असते. उकडलेले किंवा अंकुरलेले मूग पचनासाठी हलके असतात आणि वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांसाठीही अतिशय उपयुक्त मानले जातात. भाज्या, फळे आणि हलक्या मसाल्यांसोबत तयार केलेली मूगाची चाट केवळ पौष्टिकच नाही, तर दिसायला रंगीबेरंगी आणि चवीला खूपच रुचकर लागते. विशेष म्हणजे ही रेसिपी झटपट तयार होते आणि नाश्ता किंवा संध्याकाळचा हेल्दी स्नॅक म्हणूनही सहज खाता येते. चला तर मग मूगाची चटपटीत चाट कशी तयार करायची याची रेसिपी जाणून घेऊया.

 साहित्य

  • 1 कप मिक्स स्प्राउट्स (मूग)
  • 1 मध्यम आकाराचा कांदा (बारीक चिरलेला)
  • 1 टमाटर (बारीक चिरलेला)
  • 1 काकडी (बारीक चिरलेली)
  • अर्धा कप उकडलेली स्वीट कॉर्न
  • अर्धा कप डाळिंबाचे दाणे
  • अर्धा लहान चमचा भाजलेले जिरे पूड
  • 1 लहान चमचा चाट मसाला
  • चवीनुसार मीठ
  • अर्धा चमचा काश्मिरी लाल तिखट
  • 1 लिंबाचा रस
  • बारीक चिरलेली कोथिंबीर
  • सजावटीसाठी थोडी भुजिया शेव
कृती 
  • सर्वप्रथम मूगाची चाट बनवण्यासाठी सर्वप्रथम मूग किंवा मिक्स स्प्राउट्स रात्री पाण्यात भिजत ठेवा. सकाळी ते चांगले उकडून घ्या.
  • उकडलेले मूग पूर्णपणे गाळून घ्या, जेणेकरून त्यात अतिरिक्त पाणी राहणार नाही. नंतर ते एका मोठ्या भांड्यात घाला.
  • आता उकडलेल्या मूगात बारीक चिरलेला कांदा, टमाटर आणि काकडी घाला.
  • त्यानंतर त्यात उकडलेली स्वीट कॉर्न आणि डाळिंबाचे दाणे घालून सर्व साहित्य हलक्या हाताने नीट मिसळा.
  • या मिश्रणात भाजलेले जिरे पूड, चाट मसाला, चवीनुसार मीठ, काश्मिरी लाल तिखट, लिंबाचा रस आणि
  • कोथिंबीर घाला. सर्व मसाले व्यवस्थित मिसळल्यानंतर चाट तयार होते. शेवटी वरून थोडी भुजिया शेव घालून सजवा आणि लगेच सर्व्ह करा.
Easy Food Recipe:गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा चविष्ट दुधीची बर्फी, नोट करून घ्या रेसिपी

उकडलेले मूग खाण्याचे फायदे

सकाळी उकडलेले किंवा अंकुरलेले मूग खाल्ल्याने पचनक्रिया सुधारते आणि पोट हलके राहते. मूगात प्रथिने आणि फायबर भरपूर असल्यामुळे ते दीर्घकाळ पोट भरल्यासारखे ठेवतात, त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. याशिवाय मूग रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यास उपयुक्त ठरते, हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासही मदत करते. चव आणि आरोग्य यांचा उत्तम मेळ साधणारी ही मूगाची चटपटीत चाट तुम्ही नक्कीच आपल्या दैनंदिन आहारात समाविष्ट करू शकता.

Published On: Feb 03, 2026 | 09:37 AM

