Recipe : हेल्दी खायचंय तर घरी बनवा ‘अंकुरलेल्या मुगाची चाट’, चवही लागेल भारी

मासे प्रेमींसाठी खास मेजवानी! कांदाभजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट बनवा कुरकुरीत कोळंबी भजी, नोट करा रेसिपी
मूग हे प्रथिने, फायबर, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांनी समृद्ध असते. उकडलेले किंवा अंकुरलेले मूग पचनासाठी हलके असतात आणि वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांसाठीही अतिशय उपयुक्त मानले जातात. भाज्या, फळे आणि हलक्या मसाल्यांसोबत तयार केलेली मूगाची चाट केवळ पौष्टिकच नाही, तर दिसायला रंगीबेरंगी आणि चवीला खूपच रुचकर लागते. विशेष म्हणजे ही रेसिपी झटपट तयार होते आणि नाश्ता किंवा संध्याकाळचा हेल्दी स्नॅक म्हणूनही सहज खाता येते. चला तर मग मूगाची चटपटीत चाट कशी तयार करायची याची रेसिपी जाणून घेऊया.
साहित्य
उकडलेले मूग खाण्याचे फायदे
सकाळी उकडलेले किंवा अंकुरलेले मूग खाल्ल्याने पचनक्रिया सुधारते आणि पोट हलके राहते. मूगात प्रथिने आणि फायबर भरपूर असल्यामुळे ते दीर्घकाळ पोट भरल्यासारखे ठेवतात, त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. याशिवाय मूग रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यास उपयुक्त ठरते, हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासही मदत करते. चव आणि आरोग्य यांचा उत्तम मेळ साधणारी ही मूगाची चटपटीत चाट तुम्ही नक्कीच आपल्या दैनंदिन आहारात समाविष्ट करू शकता.