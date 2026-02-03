Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

शाहिद कपूरच्या O'Romeo ला मोठा झटका! चित्रपटाच्या प्रदर्शना आधीच टांगती तलवार; नेमकं काय आहे प्रकरणं?

शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी यांचा "ओ रोमियो" हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले आहे. हुसेन उस्तारा यांची मुलगी सनोबर शेख हिने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 09:43 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

चाहते साजिद नाडियाडवाला आणि विशाल भारद्वाज यांच्या “ओ रोमियो” या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. हा चित्रपट अवघ्या काही दिवसांत प्रदर्शित होत आहे आणि त्याआधीच हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले आहे. गँगस्टर हुसेन उस्ताराची मुलगी सनोबेर शेख हिने सोमवारी मुंबईच्या दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल करून “ओ रोमियो” या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची विनंती केली आहे. सनोबीने याचिकेत दावा केला आहे की हा चित्रपट तिच्या दिवंगत वडिलांचे अनधिकृत चरित्र आहे आणि त्यांना नकारात्मक पद्धतीने दाखवण्यात आले आहे.

सनोबर शेख यांनी चित्रपटाविरुद्ध खटला दाखल केला आहे

हुसेन उस्तारा म्हणून ओळखले जाणारे हुसेन शेख आणि त्यांची मुलगी सनोबर शेख यांनी चित्रपटाचे निर्माते साजिद नाडियाडवाला, दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज आणि पत्रकार-लेखक हुसेन झैदी यांच्याविरुद्ध दिवाणी खटला दाखल केला आहे, ज्याची सुनावणी ६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

”किती फालतुपणा..”, मुंबईच्या रस्त्यावर बेबी बंप फ्लॉन्ट करताना दिसली Sonam Kapoor; नेटकऱ्यांनी व्यक्त केला संताप

झैदी यांच्या “माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई” या पुस्तकावर आधारित चित्रपट

या चित्रपटात बॉलीवूड अभिनेता शाहिद कपूर उस्ताराची भूमिका साकारताना दिसणार आहे आणि झैदी यांच्या “माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई” या पुस्तकावर आधारित आहे. हा चित्रपट १३ फेब्रुवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. सोमवारी, निर्मात्यांनी अरिजीत सिंग यांनी गायलेले “इश्क का फिव्हर” हे नवीन गाणे रिलीज केले. काही दिवसांपूर्वीच अरिजीतने पार्श्वगायनातून निवृत्तीची घोषणा केली. या निर्णयादरम्यान, अरिजीतचे हे नवीन गाणे त्याच्या चाहत्यांसाठी एक भेट ठरली आहे.

शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरीची केमिस्ट्री

गाण्याचे संगीत विशाल भारद्वाज यांनी दिले आहे आणि गीते गुलजार यांनी लिहिली आहेत. गाण्याची सुरुवात फरीदा जलाल यांच्या एका शक्तिशाली ओळीने होते, जी हळूहळू एका गोड आणि रोमँटिक सुरात रूपांतरित होते. शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरीची केमिस्ट्री गाण्याच्या भावनांना आणखी खोलवर पोहोचवते. हे गाणे हळूहळू हृदयाला भिडणारे आहे. “इश्क का फिव्हर” हे गाणे टी-सीरीजच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवर उपलब्ध आहे. अरिजीत सिंगने गायलेले हे गाणे व्हॅलेंटाईन डे साठी परिपूर्ण आहे. लोकांना हे गाणे खूप आवडत आहे.

स्विस शेतकऱ्याच्या अपमानानंतर आर माधवनचा घातला होता मोठा निर्णय; 4 वर्षे अभिनयापासून राहिला दूर

शाहिद हुसेन उस्त्रा या माफिया डॉनची साकारणार भूमिका

“ओ रोमियो” चित्रपटात शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी यांच्यासोबत अविनाश तिवारी, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया आणि फरीदा जलाल आहेत. शाहिद चित्रपटात हुसेन उस्त्रा या माफिया डॉनची भूमिका साकारत आहे. तृप्ती डिमरी सपना उर्फ ​​सपना दीदीची भूमिका साकारत आहे. या चित्रपटातील “हम तो तेरे ही लिए” हे गाणे नुकतेच प्रदर्शित झाले आहे, ज्यामध्ये सपना आणि हुसेन उस्त्रा यांच्यातील प्रेमकथेचे दर्शन घडते. हा चित्रपट १३ फेब्रुवारी, व्हॅलेंटाईन डे रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

 

Published On: Feb 03, 2026 | 09:43 AM

