Pakistan GDP Growth: IMF चा धक्का! पाकिस्तानच्या GDP वाढीचा अंदाज 3 टक्क्यांवर घसरला

Pakistan GDP Growth: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) पाकिस्तानचा GDP वाढीचा अंदाज 3.2 टक्क्यांवरून 3 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या देशासाठी ही चिंताजनक बातमी मानली जाते. अहवालात म्हटले आहे की चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात उत्पादन क्षेत्रात 1.25 टक्क्यांची घट झाली आहे आणि निर्यातीतही मंदी दिसून येत आहे. परदेशी कर्जे आणि इतर बाह्य मदतीव्यतिरिक्त, जलद आर्थिक विकासाचा पाकिस्तानचा एकमेव विश्वसनीय स्रोत म्हणजे स्थलांतरित कामगारांकडून पाठवलेला पैसा, जो 2025 च्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 8.8 अब्ज या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला.
IMF ने म्हटले आहे की परदेशी कर्जदारांच्या संमतीवर आणि स्थलांतरित कामगारांच्या उत्पन्नावर इतकी जास्त अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था दीर्घकालीन शाश्वत वाढ साध्य करू शकणार नाही. IMF मदतीशी जोडलेल्या अटींसाठी जास्त कर, कमी अनुदाने आणि कठोर बजेट आवश्यक आहे. म्हणूनच परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि उत्पादक नसलेल्या सरकारी मालकीच्या उद्योगांचा भार कमी करण्यासाठी सरकारने कठोर आर्थिक सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे.
अर्थव्यवस्थेचे स्थिरीकरण स्वागतार्ह असले तरी, कमी वाढ, गुंतवणूक आणि स्पर्धात्मक कंपन्यांशिवाय स्थिरता जास्त काळ टिकू शकत नाही. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत चालू खात्यातील सुधारणा, मजबूत आणि स्थिर रुपया, घसरणारा महागाई आणि धोरण दरांमध्ये घट असूनही, निराशाजनक वाढ ही आर्थिक चित्रातील एक प्रमुख काळोखी जागा आहे.
अहवालात असेही म्हटले आहे की चालू खात्यातील अधिशेष, धोरण दरात कपात आणि किंमत स्थिरीकरण हे देशाला मिळालेल्या सर्व बाह्य मदतीवर, विशेषतः गेल्या वर्षीच्या आयएमएफ बेलआउटवर अवलंबून आहे. खरंच, जेव्हा यूएईने पुढील वर्षासाठी स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानमध्ये 2 अब्ज ठेव रोलओव्हर करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा चालू खात्यातील अधिशेष निर्माण झाला. म्हणून, या निर्णयाचे श्रेय देशांतर्गत आर्थिक धोरणांना देणे कठीण आहे.